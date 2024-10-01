Добро пожаловать на нашу эксклюзивную авторскую экскурсию по Стамбулу, где за один день вы сможете увидеть два моря и два континента! Этот уникальный маршрут подарит вам незабываемые впечатления и позволит по-настоящему ощутить дух этого удивительного города. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя Стамбул с новой стороны!
Наш день начнётся на живописном Мысе Спасённых душ, омываемом тёплыми волнами Мраморного моря. Здесь вы сможете насладиться утренней свежестью и красотой природы, вдыхая морской бриз и любуясь бескрайними водными просторами.
Путешествие вдоль Босфора
Далее мы отправимся в увлекательное путешествие вдоль Босфора — легендарного пролива, который соединяет Европу и Азию. Величественные виды на Босфорский мост и панорамные виды на город оставят незабываемые впечатления в вашей памяти.
Исторические достопримечательности и современные локации
Во время нашего путешествия мы сделаем остановки у самых значимых исторических достопримечательностей Стамбула. Особое внимание уделим аутентичным районам, где можно почувствовать настоящий колорит города. Мы прогуляемся по узким улочкам и насладимся ароматами специй.
Стамбул — это не только древняя история, но и современность. Мы посетим современные районы, где расположены небоскрёбы и деловые центры. Вы увидите, как этот город гармонично сочетает в себе несколько эпох.
Завершение у Чёрного моря
Наше путешествие приведёт нас на берег Чёрного моря, где вы сможете насладиться закатом и подвести итог этого удивительного дня. Пейзажи, открывающиеся перед вами, станут прекрасным завершением нашей экскурсии.
После этого насыщенного дня вы сможете с уверенностью сказать: "Да, мы увидели Стамбул!". Вы получите не только яркие воспоминания и красивые фотографии, но и глубокое понимание культуры и истории этого великого города.
Экскурсия проходит на авто класса люкс в сопровождении гида и водителя
Что не входит в цену
Обед
Входные билеты (8€)
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лобби вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.