Босфор: от моря до моря

Добро пожаловать на нашу эксклюзивную авторскую экскурсию по Стамбулу, где за один день вы сможете увидеть два моря и два континента! Этот уникальный маршрут подарит вам незабываемые впечатления и позволит по-настоящему ощутить дух этого удивительного города. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя Стамбул с новой стороны!
Босфор: от моря до моря
Босфор: от моря до моря
Босфор: от моря до моря
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт:

Мыс Спасённых душ

Наш день начнётся на живописном Мысе Спасённых душ, омываемом тёплыми волнами Мраморного моря. Здесь вы сможете насладиться утренней свежестью и красотой природы, вдыхая морской бриз и любуясь бескрайними водными просторами.

Путешествие вдоль Босфора

Далее мы отправимся в увлекательное путешествие вдоль Босфора — легендарного пролива, который соединяет Европу и Азию. Величественные виды на Босфорский мост и панорамные виды на город оставят незабываемые впечатления в вашей памяти.

Исторические достопримечательности и современные локации

Во время нашего путешествия мы сделаем остановки у самых значимых исторических достопримечательностей Стамбула. Особое внимание уделим аутентичным районам, где можно почувствовать настоящий колорит города. Мы прогуляемся по узким улочкам и насладимся ароматами специй.

Стамбул — это не только древняя история, но и современность. Мы посетим современные районы, где расположены небоскрёбы и деловые центры. Вы увидите, как этот город гармонично сочетает в себе несколько эпох.

Завершение у Чёрного моря

Наше путешествие приведёт нас на берег Чёрного моря, где вы сможете насладиться закатом и подвести итог этого удивительного дня. Пейзажи, открывающиеся перед вами, станут прекрасным завершением нашей экскурсии.

После этого насыщенного дня вы сможете с уверенностью сказать: "Да, мы увидели Стамбул!". Вы получите не только яркие воспоминания и красивые фотографии, но и глубокое понимание культуры и истории этого великого города.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечети
  • Музеи
  • Мосты и причалы Стамбула
Что включено
  • Экскурсия проходит на авто класса люкс в сопровождении гида и водителя
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входные билеты (8€)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лобби вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Яхта, парус, Босфор
На яхте
На яхте по Босфору
27 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Яхта, парус, Босфор: индивидуальная экскурсия по Стамбулу
Романтический круиз на яхте по Босфору подарит вам новые эмоции и незабываемые виды. Узнайте больше о Стамбуле с личным гидом
Начало: Набережная Галатапорт
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 12 чел.
Сокровища Босфора
На яхте по Босфору
151 отзыв
3 часа
Водная прогулка
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
19 сен в 11:00
20 сен в 11:00
265 за всё до 3 чел.
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
На яхте по Босфору
На теплоходе
554 отзыва
3 часа
Круиз
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 48 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
ХорошоТам