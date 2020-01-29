6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рассмотреть Стамбул, пересекая Босфор

Встретившись на причале европейской части города, мы переправимся на кораблике в азиатский район Кадыкей. 3а 20 минут морской поездки вы рассмотрите полуостров с самого впечатляющего ракурса, а я расскажу о красивой и романтичной легенде, которая дала название проливу.

Кадыкей: соседство религий и быт местных жителей

А ступив на берег, вы полюбуетесь видами выхода Босфора в Мраморное море и услышите любопытные истории, связанные с районом Кадыкей. Затем мы пройдемся по улочке, где рядом уживаются люди разных культур и религий, встретим на пути храмы нескольких конфессий и зайдем в церковь, в которой проходил четвертый Вселенский Собор. А затем отведаем вкусностей в знаменитой кондитерской Beyaz fırın и побываем в районе Мода: вы увидите, чем интересуются и как проводят время жители города, заглянете в красивые сувенирные лавочки и полюбуетесь видами набережной.

Архитектура Ускюдара и знаменитый хамам

В старинном районе Ускюдар вы встретите творение великого архитектора Синана — мечеть, построенную в честь дочери Сулеймана Великолепного, посмотрите на знаменитую Девичью Башню и услышите связанные с ней легенды. Следом мы отправимся в знаменитый турецкий хамам, где вы не только почувствуете себя местным жителем, но и познакомитесь с историей этого места. А напоследок можем отведать балык экмек — одно из традиционных блюд турецкой кухни.