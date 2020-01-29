6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней

Мария
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Мария – ваш гид
Эта прогулка посвящена Босфору — артерии Стамбула, без которой история города была бы совершенно другой.

Вы пересечете пролив на кораблике, любуясь лучшими видами Стамбула, прогуляетесь по набережным районов Кадыкей и Ускюдар, слушая романтичные легенды и правдивые предания, связанные с Босфором.

А кроме того, оцените многогранную архитектуру азиатской части города, попробуете турецкие сладости и посетите знаменитый хамам.

После прогулки характер Стамбула и его повседневная жизнь станут для вас понятнее, ближе и ярче!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На кораблике
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Встреча — Kadıköy iskelesi, Eminönü
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора

Что вас ожидает

Рассмотреть Стамбул, пересекая Босфор
Встретившись на причале европейской части города, мы переправимся на кораблике в азиатский район Кадыкей. 3а 20 минут морской поездки вы рассмотрите полуостров с самого впечатляющего ракурса, а я расскажу о красивой и романтичной легенде, которая дала название проливу.

Кадыкей: соседство религий и быт местных жителей
А ступив на берег, вы полюбуетесь видами выхода Босфора в Мраморное море и услышите любопытные истории, связанные с районом Кадыкей. Затем мы пройдемся по улочке, где рядом уживаются люди разных культур и религий, встретим на пути храмы нескольких конфессий и зайдем в церковь, в которой проходил четвертый Вселенский Собор. А затем отведаем вкусностей в знаменитой кондитерской Beyaz fırın и побываем в районе Мода: вы увидите, чем интересуются и как проводят время жители города, заглянете в красивые сувенирные лавочки и полюбуетесь видами набережной.

Архитектура Ускюдара и знаменитый хамам
В старинном районе Ускюдар вы встретите творение великого архитектора Синана — мечеть, построенную в честь дочери Сулеймана Великолепного, посмотрите на знаменитую Девичью Башню и услышите связанные с ней легенды. Следом мы отправимся в знаменитый турецкий хамам, где вы не только почувствуете себя местным жителем, но и познакомитесь с историей этого места. А напоследок можем отведать балык экмек — одно из традиционных блюд турецкой кухни.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: поездка на кораблике, кофе в кондитерской и балык экмек, посещение хамама. Всё вместе выйдет — 90-100 лир (или около 15 евро).
  • Экскурсия пешеходная, поэтому обязательно выбирайте удобную для ходьбы обувь
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Kadıköy iskelesi, Eminönü.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Merhaba! Меня зовут Мария. В Стамбуле живу 10 лет. По образованию историк, работала гидом в Молдове и в Праге. Стамбул — это мегаполис контрастов, старинные кварталы, уникальные музеи и средиземноморская кухня, восточные базары и турецкий хамам. Я помогу вам узнать этот город, насладиться его культурой, архитектурой, открыть колорит базаров и отведать всё самое вкусное. До встречи!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 января 2020
Если вам интересны глубинные познания истории города, то вам к Марии! Сразу чувствуется, что человек на своем месте, не было неудобных пауз или прорех в знаниях. Мария отвечала даже на смежные с историей Стамбула вопросы и это очень подкупило нас )
Умный, приветливый и старательный гид!
Спасибо Вам!
28 октября 2019
Сегодня были на экскурсии с Марией, очень душевным человеком! Мария рассказывала о многих исторических фактах , жизни Стамбула с самих истоков до наших дней! Очень интересно ! Рассказчик изумительный, опытный , легко слушаемый! Большое спасибо !!!
14 сентября 2019
Мария заботливо взяла нас под своё крыло и целый день провела с нами.
22 июня 2019
Мария всем гидам гид! Мои родители- пенсионеры были полностью заняты интересной прогулкой, вкусной едой и занимательными рассказами об этом удивительном и богатом культурным наследием городе!!! Она организовала моим родителям очень радушный приём, забрала их из отеля, который находился в 20 км от места назначения Экскурсии, и провела экскурсию на высоком уровне. Проведённая ею экскурсия была очень познавательной и интересной. Отдельная благодарность за фотоотчет и постоянную связь по телефону со мной! Всем настоятельно рекомендую именно этого гида. Спасибо большое! ❤️️
Елена
22 мая 2019
Мария, произвела на нас очень приятное впечатление, грамотное изложение, широкий кругозор, ответила на все наши бесчисленные вопросы ! Экскурсия пролетела на одном дыхании. Рекомендую.
13 мая 2019
Очень радует, что посчастливилось общаться с профессионалом! Мария выше всех похвал! Получили огромное эстетическое удовольствие!

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