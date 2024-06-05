Авторские экскурсии от местных гидов Стамбула

Найдено 5 экскурсий в категории «Авторские» в Стамбуле, цены от €125, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
250213 за всё до 3 чел.
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
220165 за всё до 4 чел.
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199 за всё до 3 чел.
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
«Я собрал несколько таких заведений и составил из них авторскую программу, позаботившись о том, чтобы дегустация не сильно ударила по бюджету (никаких бараньих ребрышек в тандыре из глины, взятой в основании византийских дворцов)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Мир султанов - правда и вымыслы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Мир султанов - правда и вымыслы
Погрузиться в прошлое Стамбула, полюбоваться панорамами Босфора и пообедать во дворце
Начало: В районе Галатского моста
«Мой авторский маршрут погрузит вас в историю Османской империи — увлекательно и понятно я расскажу о событиях с 16 по 19 век включительно, до последнего султана»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
175 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anya
    5 июня 2024
    Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
    Экскурсия с Ольгой была потрясающей. Маршрут спланирован идеально, Ольга щедро поделилась глубокими знаниями во многих сферах. Ольга внимательный и чуткий
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    человек поэтому с ней было комфортно, легко и приятно общаться. Она любит свое дело и это видно. Благодаря её экскурсии в наших головах Стамбул ожил и заиграл яркими красками, а знания полученные от Ольги останутся на всю жизнь. Очень рекомендую всем!!!

  • Л
    Люба
    28 мая 2024
    Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
    Как гид и профессиональный историк Ольга произвела очень приятное впечатление. Было интересно искать кусочки архитектурного Константинополя в Стамбуле. Ольга рассказывала
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    как исторические факты так и легенды. Лично мне не хватило визуализации, типа в 5 веке храм выглядел примерно вот так (показать на картинке/планшете) а теперь здесь вот такие руины. Я понимаю конечно же что нет фото с тех времен, но могут быть воссозданные по описаниям картинки. Экскурсия точно индивидуальная, гид подстраивается под темп и потребности группы. Развернуто отвечает на вопросы, открывая еще и дополнительную информацию и обогащая нас. Мне было интересно и увлекательно на протяжении всех 5 часов и 20 км экскурсии:)

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
    Спасибо большое Алине за интереснейшую экскурсию по Азиатскому Стамбулу! Было комфортно, легко, вкусно! Обязательно еще встретимся!
  • В
    Вита
    18 мая 2024
    Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
    С большим удовольствием провели два дня вместе с Ольгой, гуляя по историческим местам Стамбула и открывая его для себя. Глубокие
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    и обширные познания нашего гида по истории впечатлили и порадовали нас, было очень интересно. Ольга, благодарим вас еще раз от всей души! Вита и Сергей

  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
    Экскурсия с Юлией прошла просто потрясающе! Она буквально реабилитировала блюда Стамбула в наших глазах) Наш отдых в Стамбуле начался с
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    выбора места для ужина, сменили 3 места, был провал на провале, шаурма невкусная, сухая, чечевичный суп подали жутко кислый, мясо сухое, острое, ни мы, ни дети не смогли это есть(На следующий день у нас была запланирована гастрономическая экскурсия с Юлией по Стамбулу. Начали с турецкого завтрака в приятном месте в новом районе Галапорт, очень вкусно, разнообразно и интересно. На экскурсии были с двумя маленькими детьми, 4 года и 10 месяцев, никаких проблем у нас не возникало, Юлия подстраивалась под все наши пожелания, главное их озвучивать)))) более того, помогала с детьми, катала коляску:-) за день посетили кучу интереснейших мест, которые сами вряд ли бы посетили, тем более такой непростой компанией с малышами. Посетили рыбный рынок, попробовали вкуснейшие свежие устрицы, мидии, мясо в горшочке, мороженое, пахлаву и многое другое, послушали интересные истории про Турцию и ее достопримечательности, быт людей и национальные особенности! Получили кучу рекомендаций по вкусным кафе и ресторанам, достопримечательностям, которые стоит посетить. Юлия помогла спланировать маршрут и на следующие дни, постоянно нас консультировала по всем нашим вопросам) Вообщем супер довольны. От души рекомендасьон:-) вернемся к Юлии по следующему прилету в Стамбул)

    Экскурсия с Юлией прошла просто потрясающе! Она буквально реабилитировала блюда Стамбула в наших глазах) Наш отдых
  • Н
    Наталия
    13 мая 2024
    Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
    Алина очень интересный и комфортный гид, маршрут экскурсии аутентичный, незаезженные туристические тропы! Рекомендуем тем кто не поверхностно любит историю и комбинированные авто-пешие маршруты!
    Алина очень интересный и комфортный гид, маршрут экскурсии аутентичный, незаезженные туристические тропы! Рекомендуем тем кто неАлина очень интересный и комфортный гид, маршрут экскурсии аутентичный, незаезженные туристические тропы! Рекомендуем тем кто неАлина очень интересный и комфортный гид, маршрут экскурсии аутентичный, незаезженные туристические тропы! Рекомендуем тем кто не
  • А
    Александра
    4 мая 2024
    Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
    Душевнейший день с Татьяной получился! Классный формат прогулки с местным жителем, который знает все нетуристические тропки, отличные заведения и магазинчики,
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    интересные локации. . Наделала нам кучу шикарных фоток, отвела в место, где подают офигенные турецкие завтраки со сногсшибательным видом на Босфор, рассказала кучу историй - сплошной восторг и самые горячие рекомендации❤️

    Душевнейший день с Татьяной получился! Классный формат прогулки с местным жителем, который знает все нетуристические тропкиДушевнейший день с Татьяной получился! Классный формат прогулки с местным жителем, который знает все нетуристические тропкиДушевнейший день с Татьяной получился! Классный формат прогулки с местным жителем, который знает все нетуристические тропки
  • А
    Александр
    26 апреля 2024
    Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
    Интересные взгляды на Стамбул
  • Н
    Наталья
    20 апреля 2024
    Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
    Спасибо большое за приятную и вкусную прогулку!! Было очень круто😎
    Спасибо большое за приятную и вкусную прогулку!! Было очень круто😎Спасибо большое за приятную и вкусную прогулку!! Было очень круто😎Спасибо большое за приятную и вкусную прогулку!! Было очень круто😎
  • Т
    Татьяна
    31 октября 2023
    Стамбул в тарелке: авторский гастротур
    Это был незабываемый день! Вместе с Алтын мы побывали в очень интересных и не вполне туристических местах, куда никогда бы не
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    добрались самостоятельно, так как находится многие из них вдали от привычных туристических маршрутов. Алтын очень профессиональна, она смогла найти подход к каждому в нашей маленькой группе - и к бабушке-любительнице турецких сериалов, и к дочке-любительнице котиков и детских площадок. Перемещения по городу очень гармонично перемежаются с возможностями посидеть отдохнуть и послушать очереждную увлекательную историю, поэтому мы не валились с ног от усталости к вечеру. Мы побывали и в Европе, и в Азии, на Гранд Базаре и на базаре Специй, прокатились на кораблике, попробовали очень необычную еду, и даже погадали на кофейной гуще! В конце экскурсии по нашей просьбе Алтын показала нам магазин с самой вкусной пахлавой. Гастрономическая экскурсия с Алтын - обязательна к посещению!

    Это был незабываемый день!Это был незабываемый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Авторские»

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  1. Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
  2. Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
  3. Стамбул в тарелке: авторский гастротур
  4. Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
  5. Мир султанов - правда и вымыслы
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  2. Босфор
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  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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