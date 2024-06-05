1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
250€213 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
220€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
«Я собрал несколько таких заведений и составил из них авторскую программу, позаботившись о том, чтобы дегустация не сильно ударила по бюджету (никаких бараньих ребрышек в тандыре из глины, взятой в основании византийских дворцов)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Мир султанов - правда и вымыслы
Погрузиться в прошлое Стамбула, полюбоваться панорамами Босфора и пообедать во дворце
Начало: В районе Галатского моста
«Мой авторский маршрут погрузит вас в историю Османской империи — увлекательно и понятно я расскажу о событиях с 16 по 19 век включительно, до последнего султана»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€175 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnya5 июня 2024Экскурсия с Ольгой была потрясающей. Маршрут спланирован идеально, Ольга щедро поделилась глубокими знаниями во многих сферах. Ольга внимательный и чуткий
- ЛЛюба28 мая 2024Как гид и профессиональный историк Ольга произвела очень приятное впечатление. Было интересно искать кусочки архитектурного Константинополя в Стамбуле. Ольга рассказывала
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо большое Алине за интереснейшую экскурсию по Азиатскому Стамбулу! Было комфортно, легко, вкусно! Обязательно еще встретимся!
- ВВита18 мая 2024С большим удовольствием провели два дня вместе с Ольгой, гуляя по историческим местам Стамбула и открывая его для себя. Глубокие
- ЕЕкатерина16 мая 2024Экскурсия с Юлией прошла просто потрясающе! Она буквально реабилитировала блюда Стамбула в наших глазах) Наш отдых в Стамбуле начался с
- ННаталия13 мая 2024Алина очень интересный и комфортный гид, маршрут экскурсии аутентичный, незаезженные туристические тропы! Рекомендуем тем кто не поверхностно любит историю и комбинированные авто-пешие маршруты!
- ААлександра4 мая 2024Душевнейший день с Татьяной получился! Классный формат прогулки с местным жителем, который знает все нетуристические тропки, отличные заведения и магазинчики,
- ААлександр26 апреля 2024Интересные взгляды на Стамбул
- ННаталья20 апреля 2024Спасибо большое за приятную и вкусную прогулку!! Было очень круто😎
- ТТатьяна31 октября 2023Это был незабываемый день! Вместе с Алтын мы побывали в очень интересных и не вполне туристических местах, куда никогда бы не
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Авторские»
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