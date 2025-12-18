Приглашаю на прогулку по Босфору в компании профессионального фотографа.
Вас ждёт частная яхта, виды Европы и Азии, мягкий свет пролива и легендарные места, ставшие декорациями сериалов.
Вы сможете расслабиться, наслаждаясь атмосферой, пока я создаю серию снимков — живых, естественных и стильных.
Описание фото-прогулки
- Прогулка вдоль берегов Босфора — панорамы дворцов, мостов и старинных вилл.
- Дворец Кючюксу и крепости Румелихисар и Анадолухисар.
- Возможность подплыть к дому Корханов из сериала «Зимородок».
- Съёмка с профессиональным фотографом на борту.
- Отправление с причала в районе Бебек — одного из самых стильных уголков Стамбула.
Организационные детали
- В стоимость входит аренда яхты Hermes, сопровождение, чай, вода, профессиональная фотосъёмка на фотоаппарат Canon 6D.
- Готовые фотографии (150 шт.) отправляю в течение 10 дней после фотосессии.
- Дополнительно вы можете заказать еду и напитки, стоимость уточняйте в переписке.
- Можно арендовать яхту без фотосессии или увеличить количество участников до 10 человек, детали уточняйте до бронирования.
- Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, на борту есть спасжилеты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Причал Бебек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 178 туристов
Евгения — ваш фотограф в Стамбуле. 10 лет живу в этом городе и знаю его с разных сторон. Покажу вам самые красивые и атмосферные уголки: старые улочки, величественные мечети, виды
Входит в следующие категории Стамбула
