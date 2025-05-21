Водная прогулка по Босфору предлагает уникальную возможность познакомиться с азиатской частью Стамбула. Участники смогут увидеть дворец Бейлербей, посетить самую большую мечеть Турции - Чамлыджа, и насладиться панорамными видами с холма Пьер Лоти. Включены завтрак и обед на кораблике, а также увлекательные рассказы о Византийской и Османской империях. Это путешествие оставит незабываемые впечатления

Ваш гид в Стамбуле

Время начала: 10:00

Описание водной прогулки

На кораблике отправимся в азиатскую часть Стамбула — по пути позавтракаем и познакомимся с основными достопримечательностями.

Заглянем во дворец Бейлербей — летнюю резиденцию султанов. Погрузимся в богатую историю, насладимся изысканной архитектурой и чудесными интерьерами.

После этого посетим мечеть Чамлыджа — самую большую мечеть Турции, ставшую новым символом города. Полюбуемся её минаретами и внутренним убранством.

Затем снова сядем на кораблик. В дороге пообедаем и обсудим увиденное.

Наконец, на фуникулёре поднимемся на холм Пьер Лоти — здесь вас ждёт смотровая площадка с невероятным видом на Стамбул.

И конечно, поговорим:

о Византийской империи — о её создании, расцвете и падении

что случилось с дворцом Константина Великого

о султанах и гаремах

про конфликт между Римской и Османской империями

и о многом другом!

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено сопровождение гида, прогулка на кораблике, завтрак и обед, все входные билеты, поездка по канатной дороге.