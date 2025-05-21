Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в районах Бейоглу и Фатих
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анар — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 254 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего города. Меня зовут Анар, я живу в Стамбуле уже 20 лет. Мне 40, и я долгое время работал консьержем в пятизвёздочных отелях. Сейчас занимаюсь организацией экскурсий в туристическом агентстве, сам также провожу прогулки. Я и наши гиды будем рады познакомить вас со Стамбулом и рассказать всё, что знаем о прошлом и настоящем города!
J
Julia
21 мая 2025
Очень понравилось на экскурсии, все хорошо организовано, нас забрали из отеля, привезли на трамвае к лодке, в 10.00 начался завтрак, он очень легкий, 1 кусочек колбаски и пара кусочков огурцов)) читать дальше
но все равно приятно) доплыли до дворца, там красота! Отвезли на автобусе в мечеть, тоже очень интересно, пообедали на корабле, обед посерьезнее чем завтрак, потом снова на автобусе на холм и вниз с него на фуникулере- виды на город великолепные! И снова автобус- в отель. Великолепный гид Анар с отличным русским языком, спасибо всем большое!!!
М
Марта
21 мар 2025
Отлично организованная экскурсия! Анар великолепно знает историю и красиво излагает её на русском языке. Маршрут составлен идеально. Все локации достойны посещения! А ещё вкусные завтрак и обед на теплоходе! Рекомендую!