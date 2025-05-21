Мои заказы

По Босфору - к достопримечательностям Стамбула

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Босфору: дворец Бейлербей, мечеть Чамлыджа и холм Пьер Лоти с невероятными видами ждут вас
Водная прогулка по Босфору предлагает уникальную возможность познакомиться с азиатской частью Стамбула.

Участники смогут увидеть дворец Бейлербей, посетить самую большую мечеть Турции - Чамлыджа, и насладиться панорамными видами с холма Пьер Лоти.

Включены завтрак и обед на кораблике, а также увлекательные рассказы о Византийской и Османской империях. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • ⛴️ Две прогулки на кораблике
  • 🏰 Посещение дворца Бейлербей
  • 🕌 Мечеть Чамлыджа - символ Стамбула
  • 🌄 Панорамы с холма Пьер Лоти
  • 🍽️ Включены завтрак и обед
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Дворец Бейлербей
  • Мечеть Чамлыджа
  • Холм Пьер Лоти

Описание водной прогулки

На кораблике отправимся в азиатскую часть Стамбула — по пути позавтракаем и познакомимся с основными достопримечательностями.

Заглянем во дворец Бейлербей — летнюю резиденцию султанов. Погрузимся в богатую историю, насладимся изысканной архитектурой и чудесными интерьерами.

После этого посетим мечеть Чамлыджа — самую большую мечеть Турции, ставшую новым символом города. Полюбуемся её минаретами и внутренним убранством.

Затем снова сядем на кораблик. В дороге пообедаем и обсудим увиденное.

Наконец, на фуникулёре поднимемся на холм Пьер Лоти — здесь вас ждёт смотровая площадка с невероятным видом на Стамбул.

И конечно, поговорим:

  • о Византийской империи — о её создании, расцвете и падении
  • что случилось с дворцом Константина Великого
  • о султанах и гаремах
  • про конфликт между Римской и Османской империями
  • и о многом другом!

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено сопровождение гида, прогулка на кораблике, завтрак и обед, все входные билеты, поездка по канатной дороге.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в районах Бейоглу и Фатих
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анар
Анар — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 254 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего города. Меня зовут Анар, я живу в Стамбуле уже 20 лет. Мне 40, и я долгое время работал консьержем в пятизвёздочных отелях. Сейчас занимаюсь организацией экскурсий в туристическом агентстве, сам также провожу прогулки. Я и наши гиды будем рады познакомить вас со Стамбулом и рассказать всё, что знаем о прошлом и настоящем города!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
J
Julia
21 мая 2025
Очень понравилось на экскурсии, все хорошо организовано, нас забрали из отеля, привезли на трамвае к лодке, в 10.00 начался завтрак, он очень легкий, 1 кусочек колбаски и пара кусочков огурцов))
читать дальше

но все равно приятно) доплыли до дворца, там красота! Отвезли на автобусе в мечеть, тоже очень интересно, пообедали на корабле, обед посерьезнее чем завтрак, потом снова на автобусе на холм и вниз с него на фуникулере- виды на город великолепные! И снова автобус- в отель. Великолепный гид Анар с отличным русским языком, спасибо всем большое!!!

М
Марта
21 мар 2025
Отлично организованная экскурсия!
Анар великолепно знает историю и красиво излагает её на русском языке. Маршрут составлен идеально.
Все локации достойны посещения! А ещё вкусные завтрак и обед на теплоходе!
Рекомендую!

Входит в следующие категории Стамбула

