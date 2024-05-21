Во дворце Долмабахче проживали шесть последних султанов Османской империи. Вас ждут судьбы знатных семей, аутентичные интерьеры, а ещё — музей с богатой коллекцией живописи.
Вы узнаете, как появилась династия Османов, как можно было стать любимой женой и почему дворец называют хрустальной шкатулкой. А ещё оцените натюрморты, пейзажи и портреты.
Вы узнаете, как появилась династия Османов, как можно было стать любимой женой и почему дворец называют хрустальной шкатулкой. А ещё оцените натюрморты, пейзажи и портреты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Селямлик — мужская часть дворца, где творились судьбы империи и принимались послы разных стран после 19 века. Я расскажу:
- Почему Абдул-Меджид был нежнейшим из султанов и зачем он построил свой дворец
- Чем известен Абдул-Хамид и как описала его жизнь одна из любимых дочерей
- Почему судьба Абдул-Азиза сложилась очень трагически
Гарем — будоражащая воображение тема. Вы узнаете:
- Как была устроена иерархия женской половины дворца
- Где находились покои самого светлейшего и как их посещали наложницы
- Кто такая Пертевниял и как она пыталась уберечь любимого сына от преждевременной смерти
Художественный музей — богатейшая и изысканная коллекция картин. Вы пройдёте по тематическим залам:
- Виды Стамбула и его достопримечательностей
- Природа и натюрморты
- Династическая ветвь Османов и их любимые наложницы
- Живопись мариниста Ивана Айвазовского
- Работы турецких художников
Для маленьких гостей на экскурсии тоже найдутся развлечения. Дети соберут пазл, раскрасят картинку, нарисуют свои впечатления и поучаствуют в викторине. А ещё — покормят котиков (корм берите с собой).
Организационные детали
Дополнительные расходы — входные билеты (покупаются без очереди вместе с гидом в кассе)
- Взрослые (от 12 лет) — 1050 лир
- Дети 7–12 лет — 525 лир
- Дети до 6 лет — бесплатно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 828 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. УЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
21 мая 2024
Мы в восторге от экскурсии, очень насыщенная и познавательная, было интересно даже нашему 9-ти летнему сыну! Спасибо Елене, с удовольствием обратимся к Вам снова в наш следующий визит в Стамбул!
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