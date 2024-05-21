Во дворце Долмабахче проживали шесть последних султанов Османской империи. Вас ждут судьбы знатных семей, аутентичные интерьеры, а ещё — музей с богатой коллекцией живописи. Вы узнаете, как появилась династия Османов, как можно было стать любимой женой и почему дворец называют хрустальной шкатулкой. А ещё оцените натюрморты, пейзажи и портреты.

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Ваш гид в Стамбуле

Елена Ваш гид в Стамбуле

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Селямлик — мужская часть дворца, где творились судьбы империи и принимались послы разных стран после 19 века. Я расскажу:

Почему Абдул-Меджид был нежнейшим из султанов и зачем он построил свой дворец

Чем известен Абдул-Хамид и как описала его жизнь одна из любимых дочерей

Почему судьба Абдул-Азиза сложилась очень трагически

Гарем — будоражащая воображение тема. Вы узнаете:

Как была устроена иерархия женской половины дворца

Где находились покои самого светлейшего и как их посещали наложницы

Кто такая Пертевниял и как она пыталась уберечь любимого сына от преждевременной смерти

Художественный музей — богатейшая и изысканная коллекция картин. Вы пройдёте по тематическим залам:

Виды Стамбула и его достопримечательностей

Природа и натюрморты

Династическая ветвь Османов и их любимые наложницы

Живопись мариниста Ивана Айвазовского

Работы турецких художников

Для маленьких гостей на экскурсии тоже найдутся развлечения. Дети соберут пазл, раскрасят картинку, нарисуют свои впечатления и поучаствуют в викторине. А ещё — покормят котиков (корм берите с собой).

Организационные детали

Дополнительные расходы — входные билеты (покупаются без очереди вместе с гидом в кассе)