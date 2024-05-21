Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей

Узнать о женской иерархии, услышать о судьбах трёх Абдулов и полюбоваться работами Айвазовского
Во дворце Долмабахче проживали шесть последних султанов Османской империи. Вас ждут судьбы знатных семей, аутентичные интерьеры, а ещё — музей с богатой коллекцией живописи.

Вы узнаете, как появилась династия Османов, как можно было стать любимой женой и почему дворец называют хрустальной шкатулкой. А ещё оцените натюрморты, пейзажи и портреты.
5
1 отзыв
Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей
Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей
Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Селямлик — мужская часть дворца, где творились судьбы империи и принимались послы разных стран после 19 века. Я расскажу:

  • Почему Абдул-Меджид был нежнейшим из султанов и зачем он построил свой дворец
  • Чем известен Абдул-Хамид и как описала его жизнь одна из любимых дочерей
  • Почему судьба Абдул-Азиза сложилась очень трагически

Гарем — будоражащая воображение тема. Вы узнаете:

  • Как была устроена иерархия женской половины дворца
  • Где находились покои самого светлейшего и как их посещали наложницы
  • Кто такая Пертевниял и как она пыталась уберечь любимого сына от преждевременной смерти

Художественный музей — богатейшая и изысканная коллекция картин. Вы пройдёте по тематическим залам:

  • Виды Стамбула и его достопримечательностей
  • Природа и натюрморты
  • Династическая ветвь Османов и их любимые наложницы
  • Живопись мариниста Ивана Айвазовского
  • Работы турецких художников

Для маленьких гостей на экскурсии тоже найдутся развлечения. Дети соберут пазл, раскрасят картинку, нарисуют свои впечатления и поучаствуют в викторине. А ещё — покормят котиков (корм берите с собой).

Организационные детали

Дополнительные расходы — входные билеты (покупаются без очереди вместе с гидом в кассе)

  • Взрослые (от 12 лет) — 1050 лир
  • Дети 7–12 лет — 525 лир
  • Дети до 6 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
21 мая 2024
Мы в восторге от экскурсии, очень насыщенная и познавательная, было интересно даже нашему 9-ти летнему сыну! Спасибо Елене, с удовольствием обратимся к Вам снова в наш следующий визит в Стамбул!
Мы в восторге от экскурсии, очень насыщенная и познавательная, было интересно даже нашему 9-ти летнему сыну!

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