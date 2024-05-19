Описание экскурсии

Что вас ожидает Наша экскурсия проведет вас по миру древнего Стамбула. Вы посетите впечатляющий дворец османских султанов Долмабахче, расположившийся на берегу Босфора, прогуляетесь по его уютным внутренним дворам и просторным залам. Увидите архитектурную гордость Стамбула — роскошную мечеть Сулеймание, внутри которой находятся обсерватория, библиотека и захоронения османских монархов. Насладитесь переплетением христианских мозаик и арабской вязи в мечети Айя София — уникального монументального памятника, первый камень которого был заложен в далеком 532 году!