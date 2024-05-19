Мы отправляемся изучать мир древнего Стамбула.
Пройдемся по обставленным залам дворца Долмабахче, восхитимся архитектурой мечети Сулеймание и полюбуемся сочетанием христианских мозаик и арабской вязи в мечети Айя София.
Пройдемся по обставленным залам дворца Долмабахче, восхитимся архитектурой мечети Сулеймание и полюбуемся сочетанием христианских мозаик и арабской вязи в мечети Айя София.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Дворец Долмабхаче
- Гарем дворца Долмабахче
- Мечеть Сулеймание
- Мечеть Айя София
- Цистерна Бинбирдирек
Описание экскурсии
Что вас ожидает Наша экскурсия проведет вас по миру древнего Стамбула. Вы посетите впечатляющий дворец османских султанов Долмабахче, расположившийся на берегу Босфора, прогуляетесь по его уютным внутренним дворам и просторным залам. Увидите архитектурную гордость Стамбула — роскошную мечеть Сулеймание, внутри которой находятся обсерватория, библиотека и захоронения османских монархов. Насладитесь переплетением христианских мозаик и арабской вязи в мечети Айя София — уникального монументального памятника, первый камень которого был заложен в далеком 532 году!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Долмабхаче
- Гарем дворца Долмабахче
- Мечеть Сулеймание
- Мечеть Айя София
- Цистерна Бинбирдирек
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Входные билеты
- Профессиональный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Спасибо за покупку! В случае надобности уточнения информации менеджер свяжется с вами по указанному вами контактному номеру телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
19 мая 2024
Очень понравилось! Хорошее соотношение цены и качества. Рекомендую!
Е
Елена
1 мая 2024
Экскурсия интересная, очень удобно что билеты приобретаются заранее на всю
группу, избежали многих очередей. 👍
группу, избежали многих очередей. 👍
М
Марина
24 апр 2024
Экскурсия Древний Стамбул, очень интересная экскурсия, хорошая организация! Гид Али очень интересно проводит экскурсию! Спасибо большое.
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