6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю города и пройти во все главные достопримечательности без очередей

Ruziye
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Ruziye – ваш гид
Вас ждет знакомство с великим Константинополем, сердцем Византийской империи, и с миром Османской империи.

Вы рассмотрите изнутри все «визитные карточки» Стамбула: Айю-Софию, цистерну Базилику, Ипподром и дворец Топкапы.

Услышите о богатом прошлом города и его современной жизни, ощутите местный колорит и полюбите Стамбул навсегда!
120 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Султанахмет
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Стамбул в компании профессионала
Стамбул в компании профессионала

Что вас ожидает

Классический Стамбул
Вы посетите самые значимые места Стамбула. В программе:

  • Дворец Топкапы — главный дворец султанов Османской империи до середины XIX века. Вы увидите гаремы, где жили наложницы, и познакомитесь с особенностями быта того времени. А еще прикоснетесь к важнейшим реликвиям исламского мира — плащу и мечу пророка Мухаммеда.
  • Римский ипподром — центральная площадь Стамбула. Вы услышите, как в разные времена на ней проходили скачки, военные шествия, спортивные состязания и знакомство новых императоров с народом.
  • Собор Святой Софии — символ «золотого века» Византийской империи. Я раскрою его необычную историю и поясню, почему он связан одновременно с христианством и исламом.
  • Голубая мечеть — одна из красивейших мечетей мира. Вы рассмотрите шесть ее минаретов и узнаете, по чьему приказу построили мечеть и какие драгоценные камни использовались для ее отделки.
  • Цистерна Базилика — древнее подземное водохранилище, которое поразит вас грандиозным масштабом. Вы погуляете по его прохладным залам, загадаете желание и рассмотрите девятиметровые колонны и мраморную голову Медузы Горгоны.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Айя-София — 72 лиры, дворец Топкапы — 72 лиры, Цистерна Базилика — 20 лир
  • Голубая мечеть закрыта на реставрацию, осматриваем ее только снаружи
Стамбул в компании профессионала
Стамбул в компании профессионала
Стамбул в компании профессионала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Султанахмет.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ruziye
Ruziye
Меня зовут Рузия, я болгарская турчанка. Более 30 лет живу в Стамбуле. Я профессиональный гид с высшим историческим образованием и официальной лицензией, что позволит нам пройти во все музеи без очереди. С радостью поделюсь с вами красотой любимого города и расскажу о турецких традициях, культуре и менталитете. До скорой встречи!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Хотим выразить огромную благодарность Рузие за наш отдых. Она открыла для нас Стамбул. Прекрасное знание истории и современных реалий. Мы, спавшие за двое суток шесть часов, ходили за ней не зная усталости, раскрыв рты весь день. Очень отзывчивый, участливый, прекрасный человек. Подсказала и помогла нам организовать наши остальные дни. Подробно и терпеливо рассказывала и показывала на картах, которые принесла специально для нас, где что находится и как оптимально распределить время под наши интересы. Звонила и бронировала нам столы, звонила и разговаривала во все места, которые нас интересовали чего бы это не коснулось: для фотографий ли, покупок ли, проездов по городу ли, который мы не знали вообще. Даже не знаю что бы мы без нее делали. Объекты, которые мы с ней посетили, запали глубоко в душу из-за ее интересных рассказов и знания предмета. Спасибо, Рузия, за уделенное нам время, за вкуснейший кофе, за секретные местечки для местных и наводки на лучшие кальянные и видовые места.Простите, что звонили и дергали вас своими вопросами все эти дни. Мы очень рады что впервые со Стамбулом и Турцией вообще познакомили нас именно вы. Теперь мы навсегда влюбились в него и вернемся туда еще не раз. Будем рекомендовать вас всем своим знакомым, Спасибо вам еще раз!
5 марта 2020
Рузия прекрасный профессиональный и главное лицензированный гид. Очень интересно рассказывает. Живо и непринуждённо. . Знает подробно всю историю. Отвечает на любые вопросы интересующие нас Дополнительно показала на карте, какие места можно ещё посетить в других районах города. Рассказала Где недорого покататься по Босфору и вкусно поесть за небольшие деньги. Ещё до нашего приезда сориентировала нас как добраться из аэропорта, какая погода
Очень рекомендую этого гида. Вы будете довольны!!!
25 февраля 2020
Наше (нас было 4 человека) короткое путешествие по Стамбулу длилось 1,5 дня. И это путешествие не было бы таким красочным и информативным если б не Рузия. Нам с ней повезло, очень хороший и душевный человек. Экскурсия была красочной, история города была представлена от момента основания до наших дней. Нужно отметить, что Рузия является официальным гидом, что позволило сильно сэкономить время, т.к. лицензированные гиды покупают билеты в кассы вне очереди. Экскурсия строилась под нас, что было очень удобно. Так же мы получили много рекомендаций, что посмотреть, где не дорого перекусить, как пользоваться транспортом. После завершения экскурсии не было чувства усталости и перегруженности. В общем после этой экскурсии захотелось еще прилететь в Стамбул и еще раз обраться к Рузии для продолжения знакомства с городом.
Наталья
24 февраля 2020
Благодарю Рузия за проведённую экскурсию и поддержку по нашим запросам.
Было легко и комфортно, интересно и познавательно. С наилучшими, Наталья
17 февраля 2020
Вот и закончились мои выходные в Стамбуле. Было мало времени, поэтому хотелось основное посмотреть. Сложно было определиться с гидом. Выбор был сделан, смущало только то, что не было отзывов о гиде. Осталась довольна встречей и экскурсией проведенной вместе с гидом. Рузана профессиональный гид, хорошо разговаривает по русски. Знает историю Стамбула и давно работает в этой отрасли. По ватсап держали связь, ориентирует по городу. Можно заранее обсудить места экскурсии, встречу. И даже сделала фото в красивых местах, т.к. знает, где как сделать красивые кадры. Подскажет место шоппинга. В перерыве выпили настоящее турецкое кофе. Такое ощущение было, что мы давно знакомы и встретились, получилось очень душевно. Рекомендую.
12 февраля 2020
Рузия замечательный гид - веселая, открытая, энергичная, заботливая.
Она настолько интересно рассказывает исторические факты, знает столько мелких деталей, что слушаешь открыв рот и забыв про время. Более того, она как надежный друг подскажет куда дальше добраться, а куда не стоит, где покушать и купить сувениры.
Очень ее рекомендую, тем более что на экскурссии с профессиональным гид будет преимущество в кассе.

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