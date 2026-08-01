6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Стамбул в компании профессионала

Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Знакомство с великим Константинополем и Османской империей. Вас ждут Айя-София, цистерна Базилика, Ипподром и дворец Топкапы.

Узнаете о богатом прошлом города и его современной жизни, ощутите местный колорит и полюбите Стамбул навсегда! Программа включает посещение главных достопримечательностей, таких как дворец Топкапы, Римский ипподром, Собор Святой Софии, Голубая мечеть и Цистерна Базилика. Узнаете об особенностях быта султанов, исторических событиях и религиозных реликвиях
5
189 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🌟 Профессиональный гид
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 📜 Богатая история города
  • 🌆 Современная жизнь Стамбула
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Стамбул в компании профессионала
Стамбул в компании профессионала
Стамбул в компании профессионала

Что можно увидеть

  • Айя-София
  • Дворец Топкапы
  • Римский ипподром
  • Голубая мечеть
  • Цистерна Базилика

Описание билета

Классический Стамбул

Вы посетите самые значимые места Стамбула. В программе:

  • Дворец Топкапы — главный дворец султанов Османской империи до середины XIX века. Вы увидите гаремы, где жили наложницы, и познакомитесь с особенностями быта того времени. А еще прикоснетесь к важнейшим реликвиям исламского мира — плащу и мечу пророка Мухаммеда.
  • Римский ипподром — центральная площадь Стамбула. Вы услышите, как в разные времена на ней проходили скачки, военные шествия, спортивные состязания и знакомство новых императоров с народом.
  • Собор Святой Софии — символ «золотого века» Византийской империи. Мы осмотрим его снаружи, а я раскрою его необычную историю и поясню, почему он связан одновременно с христианством и исламом.
  • Голубая мечеть — одна из красивейших мечетей мира. Вы рассмотрите шесть ее минаретов и узнаете, по чьему приказу построили мечеть и какие драгоценные камни использовались для ее отделки.
  • Цистерна Базилика — древнее подземное водохранилище, которое поразит вас грандиозным масштабом. Вы погуляете по его прохладным залам, загадаете желание и рассмотрите девятиметровые колонны и мраморную голову Медузы Горгоны.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: дворец Топкапы — 2000 лир, дети до 12 лет — 70 лир (необходимо показать документ, подтверждающий возраст), Цистерна Базилика — 900 лир, дети до 7 лет проходят бесплатно
  • Дворец Топкапы закрыт по вторникам, мечети закрываются ежедневно с 12:30 до 14:30
  • Айя-Софию мы осмотрим только снаружи
  • По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джулия
Джулия — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1409 туристов
Меня зовут Рузия, я болгарская турчанка. Более 30 лет живу в Стамбуле. Я профессиональный гид с историческим направлением и официальной лицензией, что позволит нам пройти во все музеи без очереди. С радостью поделюсь с вами красотой любимого города и расскажу о турецких традициях, культуре и менталитете. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 189 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
185
4
3
3
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2
1
Анастасия
Спасибо большое Евгении за чудесный день в Стамбуле. Мы с дочкой 10 лет были впервые и экскурсию переделали полностью под нее. Поэтому было не скучно, насыщенно, гид подстроилась под все наши пожелания, мы все успели! Множество ценных советов и рекомендаций получили! Было интересно, познавательно и доброжелательно! С удовольствием приедем еще и съездим в другие места!
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М
Невин прекрасный гид, очень интересно рассказывает, очень доброжелательная. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Спасибо большое.
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А
за одну экскурсию очень подробно увидели самое основное в Стамбуле. Хотя в эти дни в Стамбуле было очень много людей из-за местного праздника, экскурсовод помогла нам с билетами, проводила без
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очереди, имея статус официального экскурсовода. Не ограничивалась заявленным на сайте временем, а водила, показывала, рассказывала до тех пор, пока мы еще могли впитывать информацию. отправила нам по нашей просьбе ссылки с маршрутом нескольких близкорасположенных кафе, маршрут до пристани с корабликами по Босфору. Имея большой опыт заказа экскурсий, остались довольны.

Джулия
Джулия
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваши добрые слова и высокую оценку моей работы! Очень рада, что экскурсия по Стамбулу принесла вам столько
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впечатлений и была для вас комфортной, насыщенной и интересной. Для меня важно не просто показать город, а помочь гостям по-настоящему почувствовать его атмосферу. Спасибо за доверие — буду очень рада новой встрече в Стамбуле! 🫶🍀🌺💐

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D
Если вы готовы серьезно погрузиться в историю Стамбула и его знаковых объектов и приобрести по-настоящему внушительный багаж знаний, то найти лучшего профессионала, чем Джулия, вам будет очень непросто! Настоящий профессионал
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и очень доброжелательный человек. После экскурсии мы несколько дней самостоятельно читали различные материалы в интернете - не потому, что не поняли, а потому что было настолько интересно, что хотелось закрепить и углубить свои знания. Горячо рекомендую.

Джулия
Джулия
Ответ организатора:
Большое спасибо за такие искренние и тёплые слова! 🙏Для меня огромная радость знать, что экскурсия оставила у вас не только
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приятные впечатления, но и пробудила ещё больший интерес к истории Стамбула. Для гида нет большей награды, чем видеть, что рассказ вдохновляет продолжать узнавать новое. Благодарю вас за доверие, внимание и интерес во время нашей встречи. Буду очень рада вновь увидеть вас в Стамбуле и открыть для вас ещё новые страницы его удивительной истории! 💐🌺🍀🌸

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Светлана
Чудесно провели целый день в компании гида-профессионала и просто замечательного человека- Рузии. Прошлись по знаковым местам Стамбула - Голубая мечеть, дворец Топкапы, Цистерна Базилика. Получили массу исторических фактов, прониклись духом
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этого города. Экскурсия очень насыщенная, наполненная информацией - на просто прогулка с фотографиями. Рузия еще подсказала, где можно вкусно поесть, куда сходить и что посмотреть в Стамбуле - ценная информация от местного жителя. Однозначно рекомендую к посещению эту экскурсию, особенно про первом посещении прекрасного Стамбула.

Джулия
Джулия
Ответ организатора:
Светлана, спасибо вам за такой тёплый отзыв! 💐 Для меня экскурсия — это не просто показать достопримечательности, а по-настоящему увлечь
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гостей. Тем более, что Сава — замечательный и очень внимательный слушатель, с ним было особенно приятно общаться 😊 Стамбул всегда раскрывается по-особенному с такими гостями.
Мне было очень приятно провести этот день с вами! 🫶 Буду рада новой встрече!
Рузия

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О
Незабываемая экскурсия: идеальный гид, потрясающие фото и душевный подход!

Хотим от всей души порекомендовать замечательного гида! Экскурсия в Стамбуле прошла просто великолепно. Мы посетили Цистерну Базилику и дворец Топкапы, и это
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было не просто хождением по музеям, а настоящим погружением в историю. Гид рассказывала очень увлекательно и информативно, но при этом абсолютно не скучно — время пролетело незаметно.

Отдельное огромное спасибо за то, что она оказалась прекрасным фотографом! Теперь у нас остались шикарные живые кадры на память об этих потрясающих местах.

Но больше всего нас тронула забота о нас. Гид не ограничилась стандартной программой: она подробно рассказала, как удобнее и где лучше прокатиться на корабле по Босфору, чтобы получить максимум впечатлений. А в конце экскурсии, несмотря на то, что её рабочее время уже подошло к концу, она лично проводила нас до нужного места! Это невероятно внимательное отношение.

Мы остались очень довольны этой шикарной экскурсией. Огромное спасибо за ваш труд, профессионализм и душевность!

Джулия
Джулия
Ответ организатора:
Большое спасибо за такие тёплые и искренние слова! 😍 Мне было огромным удовольствием провести для вас эту экскурсию и познакомить
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вас с историей и атмосферой Стамбула. Я очень рада, что наша прогулка оставила у вас приятные впечатления.
Отдельно благодарю за ваши слова о фотографиях — я рада что у вас остались красивые воспоминания не только в сердце, но и на снимках 📸 Мне было важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и получили максимум удовольствия от поездки, поэтому я с радостью делюсь советами и помогаю, чем могу.
Буду очень рада увидеть вас снова в Стамбуле! 🫶

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