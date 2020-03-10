6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотим выразить огромную благодарность Рузие за наш отдых. Она открыла для нас Стамбул. Прекрасное знание истории и современных реалий. Мы, спавшие за двое суток шесть часов, ходили за ней не зная усталости, раскрыв рты весь день. Очень отзывчивый, участливый, прекрасный человек. Подсказала и помогла нам организовать наши остальные дни. Подробно и терпеливо рассказывала и показывала на картах, которые принесла специально для нас, где что находится и как оптимально распределить время под наши интересы. Звонила и бронировала нам столы, звонила и разговаривала во все места, которые нас интересовали чего бы это не коснулось: для фотографий ли, покупок ли, проездов по городу ли, который мы не знали вообще. Даже не знаю что бы мы без нее делали. Объекты, которые мы с ней посетили, запали глубоко в душу из-за ее интересных рассказов и знания предмета. Спасибо, Рузия, за уделенное нам время, за вкуснейший кофе, за секретные местечки для местных и наводки на лучшие кальянные и видовые места.Простите, что звонили и дергали вас своими вопросами все эти дни. Мы очень рады что впервые со Стамбулом и Турцией вообще познакомили нас именно вы. Теперь мы навсегда влюбились в него и вернемся туда еще не раз. Будем рекомендовать вас всем своим знакомым, Спасибо вам еще раз!