6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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было не просто хождением по музеям, а настоящим погружением в историю. Гид рассказывала очень увлекательно и информативно, но при этом абсолютно не скучно — время пролетело незаметно.



Отдельное огромное спасибо за то, что она оказалась прекрасным фотографом! Теперь у нас остались шикарные живые кадры на память об этих потрясающих местах.



Но больше всего нас тронула забота о нас. Гид не ограничилась стандартной программой: она подробно рассказала, как удобнее и где лучше прокатиться на корабле по Босфору, чтобы получить максимум впечатлений. А в конце экскурсии, несмотря на то, что её рабочее время уже подошло к концу, она лично проводила нас до нужного места! Это невероятно внимательное отношение.



Мы остались очень довольны этой шикарной экскурсией. Огромное спасибо за ваш труд, профессионализм и душевность!