6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с великим Константинополем и Османской империей. Вас ждут Айя-София, цистерна Базилика, Ипподром и дворец Топкапы.
Узнаете о богатом прошлом города и его современной жизни, ощутите местный колорит и полюбите Стамбул навсегда! Программа включает посещение главных достопримечательностей, таких как дворец Топкапы, Римский ипподром, Собор Святой Софии, Голубая мечеть и Цистерна Базилика. Узнаете об особенностях быта султанов, исторических событиях и религиозных реликвиях
Узнаете о богатом прошлом города и его современной жизни, ощутите местный колорит и полюбите Стамбул навсегда! Программа включает посещение главных достопримечательностей, таких как дворец Топкапы, Римский ипподром, Собор Святой Софии, Голубая мечеть и Цистерна Базилика. Узнаете об особенностях быта султанов, исторических событиях и религиозных реликвиях
5 причин купить этот билет
- 🌟 Профессиональный гид
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 📜 Богатая история города
- 🌆 Современная жизнь Стамбула
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Айя-София
- Дворец Топкапы
- Римский ипподром
- Голубая мечеть
- Цистерна Базилика
Описание билета
Классический Стамбул
Вы посетите самые значимые места Стамбула. В программе:
- Дворец Топкапы — главный дворец султанов Османской империи до середины XIX века. Вы увидите гаремы, где жили наложницы, и познакомитесь с особенностями быта того времени. А еще прикоснетесь к важнейшим реликвиям исламского мира — плащу и мечу пророка Мухаммеда.
- Римский ипподром — центральная площадь Стамбула. Вы услышите, как в разные времена на ней проходили скачки, военные шествия, спортивные состязания и знакомство новых императоров с народом.
- Собор Святой Софии — символ «золотого века» Византийской империи. Мы осмотрим его снаружи, а я раскрою его необычную историю и поясню, почему он связан одновременно с христианством и исламом.
- Голубая мечеть — одна из красивейших мечетей мира. Вы рассмотрите шесть ее минаретов и узнаете, по чьему приказу построили мечеть и какие драгоценные камни использовались для ее отделки.
- Цистерна Базилика — древнее подземное водохранилище, которое поразит вас грандиозным масштабом. Вы погуляете по его прохладным залам, загадаете желание и рассмотрите девятиметровые колонны и мраморную голову Медузы Горгоны.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: дворец Топкапы — 2000 лир, дети до 12 лет — 70 лир (необходимо показать документ, подтверждающий возраст), Цистерна Базилика — 900 лир, дети до 7 лет проходят бесплатно
- Дворец Топкапы закрыт по вторникам, мечети закрываются ежедневно с 12:30 до 14:30
- Айя-Софию мы осмотрим только снаружи
- По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джулия — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1409 туристов
Меня зовут Рузия, я болгарская турчанка. Более 30 лет живу в Стамбуле. Я профессиональный гид с историческим направлением и официальной лицензией, что позволит нам пройти во все музеи без очереди. С радостью поделюсь с вами красотой любимого города и расскажу о турецких традициях, культуре и менталитете. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 189 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое Евгении за чудесный день в Стамбуле. Мы с дочкой 10 лет были впервые и экскурсию переделали полностью под нее. Поэтому было не скучно, насыщенно, гид подстроилась под все наши пожелания, мы все успели! Множество ценных советов и рекомендаций получили! Было интересно, познавательно и доброжелательно! С удовольствием приедем еще и съездим в другие места!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Невин прекрасный гид, очень интересно рассказывает, очень доброжелательная. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
А
за одну экскурсию очень подробно увидели самое основное в Стамбуле. Хотя в эти дни в Стамбуле было очень много людей из-за местного праздника, экскурсовод помогла нам с билетами, проводила без
Джулия
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваши добрые слова и высокую оценку моей работы! Очень рада, что экскурсия по Стамбулу принесла вам столько
Вам был полезен этот отзыв?
D
Если вы готовы серьезно погрузиться в историю Стамбула и его знаковых объектов и приобрести по-настоящему внушительный багаж знаний, то найти лучшего профессионала, чем Джулия, вам будет очень непросто! Настоящий профессионал
Джулия
Ответ организатора:
Большое спасибо за такие искренние и тёплые слова! 🙏Для меня огромная радость знать, что экскурсия оставила у вас не только
Вам был полезен этот отзыв?
Чудесно провели целый день в компании гида-профессионала и просто замечательного человека- Рузии. Прошлись по знаковым местам Стамбула - Голубая мечеть, дворец Топкапы, Цистерна Базилика. Получили массу исторических фактов, прониклись духом
Джулия
Ответ организатора:
Светлана, спасибо вам за такой тёплый отзыв! 💐 Для меня экскурсия — это не просто показать достопримечательности, а по-настоящему увлечь
Вам был полезен этот отзыв?
О
Незабываемая экскурсия: идеальный гид, потрясающие фото и душевный подход!
Хотим от всей души порекомендовать замечательного гида! Экскурсия в Стамбуле прошла просто великолепно. Мы посетили Цистерну Базилику и дворец Топкапы, и это
Хотим от всей души порекомендовать замечательного гида! Экскурсия в Стамбуле прошла просто великолепно. Мы посетили Цистерну Базилику и дворец Топкапы, и это
Джулия
Ответ организатора:
Большое спасибо за такие тёплые и искренние слова! 😍 Мне было огромным удовольствием провести для вас эту экскурсию и познакомить
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Стамбул в компании профессионала»
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Классический Стамбул
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика, римский Ипподром и дворец Топкапы
Начало: У мечети Султанахмет
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от €158
€166 за всё до 4 чел.
-
10%
Билеты
Исторический центр Стамбула (без очередей)
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:30, в пятницу в 16:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€36
€40 за билет
Групповая
до 16 чел.
Стамбул non stop: от Старого города до современного
Без дополнительных расходов и утомительных очередей
Начало: На площади Ипподром
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
11 авг в 16:00
€29 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €200
€250 за всё до 4 чел.
от €225 за экскурсию