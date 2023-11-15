Не скучать в аэропорту во время долгой пересадки и увидеть самое главное в городе
Я встречу вас в аэропорту и покажу Стамбул — вы посетите Голубую мечеть, Айя-Софию, главную площадь и Цистерну Базилику.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет
Один из символов города, образец исламской и мировой культуры, построенный в 1609–1616 годах. Красота архитектуры этого здания никого не оставит равнодушным.
Мечеть Святой Софии, или Айя-София
Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ золотого века, который также называют восьмым чудом света. Мечеть построили в 532–537 годах.
Константинопольский ипподром
Главная площадь Стамбула, расположенная в историческом центре города. Её строительство было начато римским императором Септимием Севером в 203 году, когда город ещё назывался Византием.
Цистерна Базилика
Одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306–337 годы) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Здесь же проходили съёмки фильмов «Инферно», «Джеймс Бонд» и других.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в Цистерну Базилику — 250 лир/чел.
- Я встречу вас в аэропорту, довезу на трансфере до Старого города. Далее экскурсия проходит пешком.
- Продолжительность пешей экскурсии 3 часа. Трансфер в одну сторону занимает 1 час.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- По желанию маршрут можно скорректировать
Важная информация о локациях
- Голубая мечеть закрывается в 17:45
- Для посещения Айя-Софии женщинам необходимо иметь с собой платок
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего аэропорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.