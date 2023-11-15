Транзитный Стамбул

Не скучать в аэропорту во время долгой пересадки и увидеть самое главное в городе

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Ответы на вопросы
Если время ожидания между рейсами больше 5 часов, почему бы не провести это время с пользой? Чтобы не томиться в зале ожидания, прекрасной альтернативой будет увидеть древнейший город мира и его основные достопримечательности.

Я встречу вас в аэропорту и покажу Стамбул — вы посетите Голубую мечеть, Айя-Софию, главную площадь и Цистерну Базилику.
Транзитный Стамбул
Транзитный Стамбул
Транзитный Стамбул
Транзитный Стамбул
Транзитный Стамбул
Транзитный Стамбул
Транзитный Стамбул
Транзитный Стамбул
Транзитный Стамбул
Транзитный Стамбул
Транзитный Стамбул
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет

Один из символов города, образец исламской и мировой культуры, построенный в 1609–1616 годах. Красота архитектуры этого здания никого не оставит равнодушным.

Мечеть Святой Софии, или Айя-София

Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ золотого века, который также называют восьмым чудом света. Мечеть построили в 532–537 годах.

Константинопольский ипподром

Главная площадь Стамбула, расположенная в историческом центре города. Её строительство было начато римским императором Септимием Севером в 203 году, когда город ещё назывался Византием.

Цистерна Базилика

Одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306–337 годы) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Здесь же проходили съёмки фильмов «Инферно», «Джеймс Бонд» и других.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Цистерну Базилику — 250 лир/чел.
  • Я встречу вас в аэропорту, довезу на трансфере до Старого города. Далее экскурсия проходит пешком.
  • Продолжительность пешей экскурсии 3 часа. Трансфер в одну сторону занимает 1 час.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • По желанию маршрут можно скорректировать

Важная информация о локациях

  • Голубая мечеть закрывается в 17:45
  • Для посещения Айя-Софии женщинам необходимо иметь с собой платок

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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