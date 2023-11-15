Если время ожидания между рейсами больше 5 часов, почему бы не провести это время с пользой? Чтобы не томиться в зале ожидания, прекрасной альтернативой будет увидеть древнейший город мира и его основные достопримечательности. Я встречу вас в аэропорту и покажу Стамбул — вы посетите Голубую мечеть, Айя-Софию, главную площадь и Цистерну Базилику.

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Описание

Что вас ожидает

Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет

Один из символов города, образец исламской и мировой культуры, построенный в 1609–1616 годах. Красота архитектуры этого здания никого не оставит равнодушным.

Мечеть Святой Софии, или Айя-София

Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ золотого века, который также называют восьмым чудом света. Мечеть построили в 532–537 годах.

Константинопольский ипподром

Главная площадь Стамбула, расположенная в историческом центре города. Её строительство было начато римским императором Септимием Севером в 203 году, когда город ещё назывался Византием.

Цистерна Базилика

Одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306–337 годы) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Здесь же проходили съёмки фильмов «Инферно», «Джеймс Бонд» и других.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в Цистерну Базилику — 250 лир/чел.

Я встречу вас в аэропорту, довезу на трансфере до Старого города. Далее экскурсия проходит пешком.

Продолжительность пешей экскурсии 3 часа. Трансфер в одну сторону занимает 1 час.

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле

По желанию маршрут можно скорректировать

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