Если время между рейсами больше 5 часов, почему бы не провести его с пользой? Чтобы не томиться в зале ожидания, прекрасной альтернативой будет увидеть древнейший город мира и его основные достопримечательности. Вас встретят в аэропорту и довезут до Старого города, где я покажу вам Стамбул — вы посетите Голубую мечеть, Айя-Софию, главную площадь города Султанахмет и Цистерну Базилику.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет

Один из символов города, образец исламской и мировой культуры, построенный в 1609–1616 годах. Красота архитектуры этого здания никого не оставит равнодушным.

Мечеть Святой Софии, или Айя-София

Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ золотого века, который также называют восьмым чудом света. Мечеть построили в 532–537 годах.

Константинопольский ипподром

Главная площадь Стамбула, расположенная в историческом центре города. Её строительство было начато римским императором Септимием Севером в 203 году, когда город ещё назывался Византием.

Цистерна Базилика

Одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306–337 годы) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Здесь же проходили съёмки фильмов «Инферно», «Джеймс Бонд» и других.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в Цистерну Базилику — 2250 лир/чел., в Айя-Софию — €25/чел.

Сотрудник трансфера встретит вас в аэропорту и довезёт до Старого города. Далее экскурсия проходит пешком.

Продолжительность пешей экскурсии 3 часа. Трансфер в одну сторону занимает 1 час.

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле

По желанию маршрут можно скорректировать

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