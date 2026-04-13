Не скучать в аэропорту во время долгой пересадки и увидеть самое главное в городе
Если время между рейсами больше 5 часов, почему бы не провести его с пользой? Чтобы не томиться в зале ожидания, прекрасной альтернативой будет увидеть древнейший город мира и его основные достопримечательности.
Вас встретят в аэропорту и довезут до Старого города, где я покажу вам Стамбул — вы посетите Голубую мечеть, Айя-Софию, главную площадь города Султанахмет и Цистерну Базилику.
Один из символов города, образец исламской и мировой культуры, построенный в 1609–1616 годах. Красота архитектуры этого здания никого не оставит равнодушным.
Мечеть Святой Софии, или Айя-София
Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ золотого века, который также называют восьмым чудом света. Мечеть построили в 532–537 годах.
Константинопольский ипподром
Главная площадь Стамбула, расположенная в историческом центре города. Её строительство было начато римским императором Септимием Севером в 203 году, когда город ещё назывался Византием.
Цистерна Базилика
Одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306–337 годы) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Здесь же проходили съёмки фильмов «Инферно», «Джеймс Бонд» и других.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в Цистерну Базилику — 2250 лир/чел., в Айя-Софию — €25/чел.
Сотрудник трансфера встретит вас в аэропорту и довезёт до Старого города. Далее экскурсия проходит пешком.
Продолжительность пешей экскурсии 3 часа. Трансфер в одну сторону занимает 1 час.
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
По желанию маршрут можно скорректировать
Важная информация о локациях
Голубая мечеть закрывается в 17:45, Айя-София — в 19:00, Цистерна базилика — в 18:30
Для посещения Айя-Софии женщинам необходимо иметь с собой платок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1895 туристов
Привет, меня зовут Фырат! Я коренной житель Турции и с радостью поделюсь знаниями о своей любимой стране. Высшее образование получил в Молдавии, специализация — преподаватель русского и английского языков. В читать дальшеуменьшить
2016 году я стал профессиональным гидом с лицензией от Министерства культуры и туризма. С тех пор работаю в этой сфере и уверен, что это моё призвание!
Любовь к Стамбулу занимает особое место в моей жизни. Я с восторгом рассказываю гостям о культуре, истории и искусстве этого прекрасного города. Знаю, как грамотно спланировать маршрут и показать вам те места, которые скрыты от большинства туристов.
С уважением, Фырат — ваш путеводитель по загадочному и такому пленительному Стамбулу! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алексей
Экскурсия на 100% соответствовала заявленному описанию, все прошло четко и на высшем уровне. Гид очень профессионален и позитивен: все показал, рассказал, везде провел без очередей и суеты, все чётко успели по рассписанию и благополучно вернулись меня в аэропорт для продолжения дальнейших перелётов. Рекомендую всем данную экскурсию, если вы впервые хотите познакомиться с Стамбулом и скоротать время между пересадками.
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Ю
Юля
Приехали в Стамбул с целью "пересадка волос мужу", но, что бы не терять время решили побольше узнать о истории этого города, нашли Фирата и не капельки не пожалели, он организовал читать дальшеуменьшить
нам трансфер от аэропорта до отеля, где уже нас ждал. Но так как перелеты были длинные и мы были уставшие, по факту переиграли наш тур и Фират нам с этим помог, изменили маршрут, что то даже получилось добавить. Очень хорошо провели время, а главное интересно и познавательно. Наш гид отлично владел русским и был очень компетентен. Пошли перекусили перед экскурсией и начали начали погружаться в историю города и их жителей. Множество фактов о которых мы даже и подумать не могли узнали от Фирата, прогулялись по историческим улицам, попробовали кухню, посмотрели мечети. Программа получилась очень насыщенной, так же бонусом еще и получили от Фирата фото тур))) Спасибо за фотографии так как это уже будет нашей историей))) Обязательно приедем еще раз и продумаем новые маршруты. Спасибо за все и так же за консультацию по пересадке волос))
+1
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И
Инесса
Фират - профессионал! Тонко чувствует туриста, улавливает изменения в настроении, самочувствии, незаметно меняет темп экскурсии, где надо - делает такие нужные иногда паузы, даже громкость рассказа умудряется изменить именно тогда, когда тебе это надо. Чувствуется опыт! Очень тактичный и вежливый. Уложился точно в тайминг, без суеты и спешки. Важно - с ним все без очередей. 10 из 10.
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А
Алексей
нам все очень понравилось! в аэропорту дали все инструкции по трансферу, обратно тоже привезли вовремя. Сама экскурсия была познавательная, Фарыт ответил на все наши вопросы, по ходу экскурсии все наши хотелки были учтены. Спасибо большое!
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Наталия
Спасибо большое Фырату за то, что скрасил наше ожидание следующего рейса прекрасной экскурсией. Было очень интересно и познавательно. Появилось желание организовать полноценное путешествие в этот колоритный город!
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Ольга
Превосходная экскурсия с исключительно точным таймингом! Я хочу выразить огромную благодарность Фырату за интересную экскурсию, которая полностью оправдала наши ожидания. Фырат отвечал очень оперативно и проконсультировал по экскурсиям, которые можно уложить в читать дальшеуменьшить
наше доступное транзитное время. Инструкции по трансферу из аэропорта были очень точными и легкими. Транспорт - чистым, с кондиционером. Фырат встретил нас в центре Стамбула и провел потрясающую экскурсию по основными достопримечательностям, без очередей, с лучшими видами! Отдельное спасибо за невероятную прогулку на яхте по Босфору и интересные истории из жизни Стамбула! Фырат очень деликатно направлял нас по точкам интереса, чтобы идеально соблюсти наши пожелания по времени обратного транспорта в аэропорт. Я искренне рекомендую Фырата как гида!