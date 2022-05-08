Приглашаем вас на удивительную экскурсию.
Мы объединим в нашей прогулке и посещение роскошного дворца Долмабахче, который по роскошу и размаху не уступает европейским дворцам, и наслаждение Босфором. С борта корабля вам откроются шикарные виды на Стамбул и многие достопримечательности.
Мы объединим в нашей прогулке и посещение роскошного дворца Долмабахче, который по роскошу и размаху не уступает европейским дворцам, и наслаждение Босфором. С борта корабля вам откроются шикарные виды на Стамбул и многие достопримечательности.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворец Долмабахче Постройка дворца Долмабахче уходит корнями в 19 столетие. Инициатором строительства стал падишах Абдул-Меджид (Abdülmecit). Капризному султану показалась слишком скучной и обычной дворцовая архитектура Топкапы, и он решил возвести роскошное строение, способное посоперничать по красоте и величию со знаменитыми европейскими аналогами, такими как Версальский дворец во Франции.
- Круиз по Босфору Посещение великолепного турецкого города Стамбула нельзя назвать полноценным без изучения красот местного пролива Босфор. Эта водная артерия является соединительной линией между Черным и Мраморным Морем и одновременно границей, отделяющей Азию от Европы.
- Египетский рынок Египетский Базар, представлял собой уникальный образец Османской архитектуры, где на одной площади одинаково успешно велась как коммерческая, так и религиозная деятельность.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите:
- Дворец Долмабахче
- Круиз по Босфору
- Египетский рынок
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в Долмабахче (2000лир)
- Билет на паром (250 лир)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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