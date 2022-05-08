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Дворец Долмабахче и круиз по Босфору

Пешеходная экскурсия по Дворцу Долмабахче и круизу по Босфору с гидом в Стамбуле
Приглашаем вас на удивительную экскурсию.

Мы объединим в нашей прогулке и посещение роскошного дворца Долмабахче, который по роскошу и размаху не уступает европейским дворцам, и наслаждение Босфором. С борта корабля вам откроются шикарные виды на Стамбул и многие достопримечательности.
5
2 оценки
Дворец Долмабахче и круиз по Босфору
Дворец Долмабахче и круиз по Босфору
Дворец Долмабахче и круиз по Босфору

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дворец Долмабахче Постройка дворца Долмабахче уходит корнями в 19 столетие. Инициатором строительства стал падишах Абдул-Меджид (Abdülmecit). Капризному султану показалась слишком скучной и обычной дворцовая архитектура Топкапы, и он решил возвести роскошное строение, способное посоперничать по красоте и величию со знаменитыми европейскими аналогами, такими как Версальский дворец во Франции.
  • Круиз по Босфору Посещение великолепного турецкого города Стамбула нельзя назвать полноценным без изучения красот местного пролива Босфор. Эта водная артерия является соединительной линией между Черным и Мраморным Морем и одновременно границей, отделяющей Азию от Европы.
  • Египетский рынок Египетский Базар, представлял собой уникальный образец Османской архитектуры, где на одной площади одинаково успешно велась как коммерческая, так и религиозная деятельность.

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы увидите:
  • Дворец Долмабахче
  • Круиз по Босфору
  • Египетский рынок
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет в Долмабахче (2000лир)
  • Билет на паром (250 лир)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
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