Хотите увидеть истинную привлекательность Стамбула? Отправляйтесь в плаванье по Золотому Рогу и Босфору на закате. В это время Стамбул красив по особеному, мягкие лучи заходящего солнца красиво обволакивают каждый уголок города раскинувшегося на двух континентах.

Путешествие начнется вдоль Золотого Рога, где вы увидите постройки Византийских и Османских эпох, холм знаменитого писателя Пьера Лоти,а так же увидите величественную возвышающуюся Мечеть Сулеймание. Водоль Босфора вам откроется вид на Долмабахче, в который провел свои последние часы жизни первый президент Турецкой Республики, полюбуетесь мечетью Ортакёй и дворцом Чираган. Наш лицензированный гид расскажет вам чем знамениты все эти роскошные дворцы и мечети, так же проплывая Девичью башню, расскажет о легенде ее появления.

В ходе экскурсии мы остановимся на Азиатской части возде парка Бейлербей, где у вас будет свободное время или возможность сходить на шопинг.

В ходе экскурсии мы угощаем всех гостей традиционным турецким чаем и печеньем.