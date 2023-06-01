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Что вас ожидает:
- Девичья башня
- Крепость Румели Хисар
- Мечеть Ортакей
- Элитные районы Стамбула
- Арнавуткей и Бебек
- Дворец Чираган
- Дворец Долмабахче
- Дворец Бейлербей
- Босфорские мосты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хотите увидеть истинную привлекательность Стамбула? Отправляйтесь в плаванье по Золотому Рогу и Босфору на закате. В это время Стамбул красив по особеному, мягкие лучи заходящего солнца красиво обволакивают каждый уголок города раскинувшегося на двух континентах.
Путешествие начнется вдоль Золотого Рога, где вы увидите постройки Византийских и Османских эпох, холм знаменитого писателя Пьера Лоти,а так же увидите величественную возвышающуюся Мечеть Сулеймание. Водоль Босфора вам откроется вид на Долмабахче, в который провел свои последние часы жизни первый президент Турецкой Республики, полюбуетесь мечетью Ортакёй и дворцом Чираган. Наш лицензированный гид расскажет вам чем знамениты все эти роскошные дворцы и мечети, так же проплывая Девичью башню, расскажет о легенде ее появления.
В ходе экскурсии мы остановимся на Азиатской части возде парка Бейлербей, где у вас будет свободное время или возможность сходить на шопинг.
В ходе экскурсии мы угощаем всех гостей традиционным турецким чаем и печеньем.
Каждый день в 17.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Англо и русскоговорящий гид
- Чай с печеньем
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 17.30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
- Важная информация
- Трансфер из отеля и обратно:только районы Султанахмет
- Сиркеджи
- Чемберлиташ
- Беязит
- Каракей
- Лалели
- Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов
- Мы просим подъехать в район Султанахмет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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