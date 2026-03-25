Топкапы — настоящий город внутри города. Здесь на протяжении 4 веков решались судьбы империи, которая простиралась на 3 континента. Женщины из золотой клетки гарема руководили назначением визирей, повара были страшнее солдат, а посох пророка Моисея хранился рядом с сокровищами. Вы пройдёте по дворцу и выясните, где заканчивается киношный миф и начинается история.

Описание экскурсии

Фонтан Ахмеда III перед входом во дворец — мы осмотрим шедевр османского рококо с тончайшей резьбой и позолотой.

Первый двор — Полковой. Здесь формировалась армия, проводились праздники и вершилось правосудие. Поговорим о янычарах — элитных воинах. Вы раскроете, почему их сравнивали с поварами и насколько велико было их влияние на судьбу трона.

Второй двор — Ворота приветствия. Административное сердце дворца и кухня. Более 1000 поваров ежедневно готовили здесь еду для 5000 человек. Вы узнаете, как была устроена дворцовая машина управления империей.

Гарем — Театр теней. Четыреста комнат, лабиринт коридоров и ни капли той экзотики, которую показывают в кино. Забудьте о голливудских стереотипах — мы расскажем о гареме как о высшей школе дворцовой политики.

Третий двор — Сокровищница, где хранились несметные богатства Османской империи и священные реликвии.

Четвёртый двор — сад и Багдадский павильон. Здесь отдыхали от интриг — или плели новые.

Организационные детали

Входные билеты не входят в стоимость — €55 с чел. Детям до 5 лет вход бесплатный