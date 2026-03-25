Мои заказы

Дворец Топкапы: гарем, янычары и сокровища 3 континентов

Раскрыть интриги и тайны крупнейшего в мире дворца и разоблачить мифы кино
Топкапы — настоящий город внутри города. Здесь на протяжении 4 веков решались судьбы империи, которая простиралась на 3 континента.

Женщины из золотой клетки гарема руководили назначением визирей, повара были страшнее солдат, а посох пророка Моисея хранился рядом с сокровищами. Вы пройдёте по дворцу и выясните, где заканчивается киношный миф и начинается история.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Фонтан Ахмеда III перед входом во дворец — мы осмотрим шедевр османского рококо с тончайшей резьбой и позолотой.

Первый двор — Полковой. Здесь формировалась армия, проводились праздники и вершилось правосудие. Поговорим о янычарах — элитных воинах. Вы раскроете, почему их сравнивали с поварами и насколько велико было их влияние на судьбу трона.

Второй двор — Ворота приветствия. Административное сердце дворца и кухня. Более 1000 поваров ежедневно готовили здесь еду для 5000 человек. Вы узнаете, как была устроена дворцовая машина управления империей.

Гарем — Театр теней. Четыреста комнат, лабиринт коридоров и ни капли той экзотики, которую показывают в кино. Забудьте о голливудских стереотипах — мы расскажем о гареме как о высшей школе дворцовой политики.

Третий двор — Сокровищница, где хранились несметные богатства Османской империи и священные реликвии.

Четвёртый двор — сад и Багдадский павильон. Здесь отдыхали от интриг — или плели новые.

Организационные детали

  • Входные билеты не входят в стоимость — €55 с чел. Детям до 5 лет вход бесплатный
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:15

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа во дворец
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Паша
Паша — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 21 туриста
Я живу в Каппадокии с 2017 года. Работаю фотографом и не только — у меня есть образование гида-историка, так что ваши фотосессии будут не только красивыми, но и познавательными!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Оксана
25 мар 2026
очень понравилось, мы в восторге от Павла

