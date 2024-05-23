Откройте для себя мифы и легенды Стамбула с нашими экскурсиями

Найдено 5 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Стамбуле, цены от €39, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секреты Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
384 отзыва
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
«На площади Чемберлиташ вас будут ждать легенды о захороненной корзине, из которой Иисус раздавал хлеба»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
39 за человека
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«В старинном районе Ускюдар вы встретите творение великого архитектора Синана — мечеть, построенную в честь дочери Сулеймана Великолепного, посмотрите на знаменитую Девичью Башню и услышите связанные с ней легенды»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
135 за всё до 3 чел.
Наедине с Босфором
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Наедине с Босфором
Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным
Начало: В районе Eminonu
«Легенды и дух романтики Девичьей башни»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
125113 за всё до 2 чел.
Босфорские воды: история и легенды
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Босфорские воды: история и легенды
Погружение в прошлое и настоящее Стамбула в удобном формате
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
220 за всё до 5 чел.
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
Раскрыть все грани аутентичного района - православные святыни, роскошные виллы и морские пляжи
Начало: Возле станции Сиркеджи
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
150105 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • в
    владимир
    23 мая 2024
    Секреты Стамбула
    Майа настоящий профессионал своего дела. Красивая литературная речь, знание истории и глубокое погружение в тему- это залог её успеха. Были с ней на 2 экскурсиях и не замечали, как пролетало время. Мы по- настоящему полюбили этот красивый город. Спасибо Майя!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Секреты Стамбула
    Были на экскурсии Секреты Стамбула с Маей. Очень правильные организационные моменты, начиная с подроброго маршрута до места встречи, обеспечения наушниками(и
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    даже охраной🤣) Экскурсия интересная, нескучная и проходила легко! Рекомендую всем, кто приезжает в Стамбул! Отдельное спасибо Майе за дальнейшее сопровождение и заботу! Вы нам очень помогли и выручили!

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Секреты Стамбула
    Очень понравился гид и экскурсия. Сама не ожидала, что смогу 5 часов ходить, но хотелось ещё! Майя, спасибо!
  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
    Мария, спасибо большое за экскурсию! Во-первых, классный маршрут, во-вторых, очень интересно слушать. Мы поговорили о прошлом, настоящем и будущем Стамбула. В-третьих, посмотрели
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    на город глазами местных жителей со всеми радостями и горестями, а это совсем другое погружение) спасибо! Сожалеем только о том, что не смогли забронировать в начале нашего путешествия ❤️

  • a
    alexey
    26 марта 2024
    Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
    Мария выбрала удобное место для встречи недалеко от нашего проживания. Маршрут был очень насыщенный и колоритный, рассказ интересный и яркий. Повествование не всегда было структурированным но скучно точно не было.
  • В
    Вероника
    13 ноября 2023
    Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
    Великолепная экскурсия с Марией. Я посетила очень много интересных, живописных уголков этого невероятного города. Я узнала очень много интересных фактов.
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    Мария прекрасный экскурсовод, приятнейший человек и очень большой профессионал своего дела. Я осталась под большим впечатлением. И ещё раз огромное спасибо за эмоции, которые запомнятся навсегда!

  • В
    Виктория
    6 января 2022
    Наедине с Босфором
    Сказать «спасибо», это ничего не сказать. В загруженные новогодние праздники, я не могла найти свободного гида в Стамбуле. Писала многим,
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    но кто отказывался, кто заламывал цену втрое от заявленной им же на сайте. Одна Кристи отозвалась на просьбу показать город. Первый вечер мы провели сами, блуждая в ужасе по шумным, тесным улицам, не понимая как нам добыть здесь ещё три дня. На второй день нас подхватила Кристи, и с первых мгновений общения с ней, начался наш стамбульский праздник! Как будто мы встретили старого, доброго друга. Это было, как танец. Как открытие! Она танцевала нас по городу, открывая его красоту, вкус и тайны. Это было волшебно! Она знает всё в этом городе! Любит этот город! Делиться и заражает своей любовью! И город платит ей тем же! Куда бы мы не зашли, ее везде знают и ей все рады! И рады ее гостям. Это была не экскурсия, это была дружеская, необычайно познавательная встреча. Кристи щедро поделилась своими знаниями, благодаря которым, мы незабываемо провели оставшиеся дни! Она была на связи до самого отъезда. Если, я опишу все места и впечатления, у меня выйдет не отзыв, а книга…. Советую всем. И благодарю сердечно!

  • А
    Андрей
    26 августа 2020
    Наедине с Босфором
    Благодарю за душевное расположение и и качественный рассказ. Быть добру!
  • А
    Алена
    25 августа 2020
    Босфорские воды: история и легенды
    Большое спасибо Ксении за приятные впечатления и интересные рассказы, которые мягко погрузили нас в атмосферу этого немного сказочного города. Рекомендую для детей- подростков). Легко и интересно.
  • И
    Илья
    13 января 2020
    Наедине с Босфором
    Очень душевная, не стандартная по подбору достопримечательностей экскурсия. Кристи большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мифы и легенды»

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  1. Самое главное
  2. Босфор
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  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 39 до 220 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 452 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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