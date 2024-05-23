1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
«На площади Чемберлиташ вас будут ждать легенды о захороненной корзине, из которой Иисус раздавал хлеба»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«В старинном районе Ускюдар вы встретите творение великого архитектора Синана — мечеть, построенную в честь дочери Сулеймана Великолепного, посмотрите на знаменитую Девичью Башню и услышите связанные с ней легенды»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
€135 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Босфором
Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным
Начало: В районе Eminonu
«Легенды и дух романтики Девичьей башни»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
125€113 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Босфорские воды: история и легенды
Погружение в прошлое и настоящее Стамбула в удобном формате
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€220 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
Раскрыть все грани аутентичного района - православные святыни, роскошные виллы и морские пляжи
Начало: Возле станции Сиркеджи
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
150€105 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ввладимир23 мая 2024Майа настоящий профессионал своего дела. Красивая литературная речь, знание истории и глубокое погружение в тему- это залог её успеха. Были с ней на 2 экскурсиях и не замечали, как пролетало время. Мы по- настоящему полюбили этот красивый город. Спасибо Майя!
- ЕЕлена23 мая 2024Были на экскурсии Секреты Стамбула с Маей. Очень правильные организационные моменты, начиная с подроброго маршрута до места встречи, обеспечения наушниками(и
- ЮЮлия22 мая 2024Очень понравился гид и экскурсия. Сама не ожидала, что смогу 5 часов ходить, но хотелось ещё! Майя, спасибо!
- ААнна7 мая 2024Мария, спасибо большое за экскурсию! Во-первых, классный маршрут, во-вторых, очень интересно слушать. Мы поговорили о прошлом, настоящем и будущем Стамбула. В-третьих, посмотрели
- aalexey26 марта 2024Мария выбрала удобное место для встречи недалеко от нашего проживания. Маршрут был очень насыщенный и колоритный, рассказ интересный и яркий. Повествование не всегда было структурированным но скучно точно не было.
- ВВероника13 ноября 2023Великолепная экскурсия с Марией. Я посетила очень много интересных, живописных уголков этого невероятного города. Я узнала очень много интересных фактов.
- ВВиктория6 января 2022Сказать «спасибо», это ничего не сказать. В загруженные новогодние праздники, я не могла найти свободного гида в Стамбуле. Писала многим,
- ААндрей26 августа 2020Благодарю за душевное расположение и и качественный рассказ. Быть добру!
- ААлена25 августа 2020Большое спасибо Ксении за приятные впечатления и интересные рассказы, которые мягко погрузили нас в атмосферу этого немного сказочного города. Рекомендую для детей- подростков). Легко и интересно.
- ИИлья13 января 2020Очень душевная, не стандартная по подбору достопримечательностей экскурсия. Кристи большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мифы и легенды»
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