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но кто отказывался, кто заламывал цену втрое от заявленной им же на сайте. Одна Кристи отозвалась на просьбу показать город. Первый вечер мы провели сами, блуждая в ужасе по шумным, тесным улицам, не понимая как нам добыть здесь ещё три дня. На второй день нас подхватила Кристи, и с первых мгновений общения с ней, начался наш стамбульский праздник! Как будто мы встретили старого, доброго друга. Это было, как танец. Как открытие! Она танцевала нас по городу, открывая его красоту, вкус и тайны. Это было волшебно! Она знает всё в этом городе! Любит этот город! Делиться и заражает своей любовью! И город платит ей тем же! Куда бы мы не зашли, ее везде знают и ей все рады! И рады ее гостям. Это была не экскурсия, это была дружеская, необычайно познавательная встреча. Кристи щедро поделилась своими знаниями, благодаря которым, мы незабываемо провели оставшиеся дни! Она была на связи до самого отъезда. Если, я опишу все места и впечатления, у меня выйдет не отзыв, а книга…. Советую всем. И благодарю сердечно!