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ПОВЕЗЛО, что нам ответила Ольга!!! Мы посетили: Собор Святой Софии, Мечеть Султан Ахмед и Сулеймания-это не забываемая экскурсия!!! Мы были уверены в том,что экскурсию нужно брать у коренного жителя Стамбула,но это оказалось субъективным мнением. Ольга обладает огромный «багажом» знаний. Ольга,нам настолько вы понравились,что хотелось Вас непрерывно слушать!!!!!! Все-таки важно, когда экскурсовод имеет специальное образование. Ольга рассказывала обо всем интересно и доступно, на любой вопрос с нашей стороны получали развернутый ответ. Видно, Ольга любит свою работу и людей с которыми она проводит экскурсии. Нам на столько понравилось проведенное с пользой время, что мы решили через день еще встретиться с Ольгой уже на обзорной экскурсии по европейской и азиатской части Стамбула. Это незабываемо!!! Спасибо Вам огромное!!!! Надеемся на скорую встречу 🤗🤗🤗 Желаем вам только приятных моментов!! 😘