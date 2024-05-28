1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
По следам сериала «Великолепный век»
Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Узнать и полюбить города за два часа
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Здравствуй, Стамбул»: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в мир великих цивилизаций с экскурсией «Здравствуй, Стамбул»: история и культура в одном флаконе
Начало: Собор Айя София (возле входа)
Расписание: Каждый день в 8.30 и 14.00
9 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Великолепный век Стамбула
Окунитесь в мир османских султанов и дворцовых интриг с экскурсией по историческим местам Стамбула
Начало: Ваш отель или район Султанахмета
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250€213 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Великолепный Стамбул
Начало: Фонтан Султан Ахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Билеты
4.5 часа
Султаны и султанши Османской империи
Зайти во дворец Топкапы без очереди и погрузиться в турецкую культуру
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Трио Стамбула
Старый Город, район Ускюдар и водная прогулка по Босфору: групповая обзорная экскурсия
Начало: Возле дворца Ибрагима-Паши
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElzara28 мая 2024Отличная экскурсия! Ольга нам успела показать и рассказать столько деталей! Мы бы сами так не узнали Стамбул без нее. Мы взяли две экскурсии. Она еще помогла нам добраться куда нам надо и подсказывала куда идти. Рекомендую!
- MMaria18 мая 2024С нами сегодня гулял Джумали - отличный рассказчик, знающий гид и просто приятный человек! Было очень познавательно и невероятно красиво- классный день в замечательной компании! Спасибо!
- ЮЮлия15 мая 2024Это было такое же великолепное путешествие как и сериал великолепный век) очень много исторических фактов услышали от нашего гида Сабрие, очень интересно было слушать, будто окунулись в атмосферу тех времен)
- ООльга9 мая 2024В апреле этого года мы не большой компанией были в Стамбуле, и определенно хотели посетить знаменитые достопримечательности с экскурсоводом. Нам
- ЕЕкатерина8 мая 2024Здравствуйте, хочу оставить отзыв об экскурсии Здравствуй, Стамбул! С гидом Ольгой! Экскурсия на пять звезд, а может и больше. Ольга,
- ССергей21 апреля 2024Сегодня были на экскурсии. Гид Али все подробно рассказал и даже провел небольшую экскурсию в Голубой мечети. Спасибо.
- VValentina12 апреля 2024Экскурсия с гидом Джумали прошла отлично! Хотя мы выбрали «самый удачный» день для прогулки в день праздника, маршрут был очень удачный и толпы не ощущалось 🙈 Гид дополнял стандартную экскурсию необычными местами))) Вся группа была в восторге. Спасибо большое ☺️
- ККирилл11 января 2024Огромное спасибо Ирине и гиду Нэдрету за экскурсию! 5 часов пролетели в одно мгновение. Это тот самый случай, когда гид
- AAleksandr18 ноября 2023Вечерняя Айя-СофияЭкскурсия очень понравилась! Джевхер потрясающий экскурсовод, огромное спасибо! 2.5 замечательных часа истории про Стамбул и то, что было здесь до него.
- ТТатьяна11 ноября 2023Вечерняя Айя-СофияБыло замечательно всё!!! Очень интересно на протяжении всего времени. Самая интересная экскурсия в моей жизни без преувеличения)
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дворец Ибрагим-паши»
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