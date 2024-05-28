Дворец Ибрагим-паши

Найдено 8 экскурсий в категории «Дворец Ибрагим-паши» в Стамбуле, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
По следам сериала «Великолепный век»
Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
16 отзывов
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Узнать и полюбить города за два часа
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Здравствуй, Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Здравствуй, Стамбул»: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в мир великих цивилизаций с экскурсией «Здравствуй, Стамбул»: история и культура в одном флаконе
Начало: Собор Айя София (возле входа)
Расписание: Каждый день в 8.30 и 14.00
9 июня в 08:30
12 июня в 08:30
190 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Великолепный век: интриги и роскошь Стамбула
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Великолепный век Стамбула
Окунитесь в мир османских султанов и дворцовых интриг с экскурсией по историческим местам Стамбула
Начало: Ваш отель или район Султанахмета
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250213 за всё до 6 чел.
Великолепный Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Великолепный Стамбул
Начало: Фонтан Султан Ахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
270 за всё до 5 чел.
Султаны и султанши Османской империи
🚶 Пешая
Билеты
4.5 часа
Султаны и султанши Османской империи
Зайти во дворец Топкапы без очереди и погрузиться в турецкую культуру
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Трио Стамбула
Мини-группа
5.5 часов
Трио Стамбула
Старый Город, район Ускюдар и водная прогулка по Босфору: групповая обзорная экскурсия
Начало: Возле дворца Ибрагима-Паши
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elzara
    28 мая 2024
    Здравствуй, Стамбул
    Отличная экскурсия! Ольга нам успела показать и рассказать столько деталей! Мы бы сами так не узнали Стамбул без нее. Мы взяли две экскурсии. Она еще помогла нам добраться куда нам надо и подсказывала куда идти. Рекомендую!
  • M
    Maria
    18 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Стамбулу
    С нами сегодня гулял Джумали - отличный рассказчик, знающий гид и просто приятный человек! Было очень познавательно и невероятно красиво- классный день в замечательной компании! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    По следам сериала «Великолепный век»
    Это было такое же великолепное путешествие как и сериал великолепный век) очень много исторических фактов услышали от нашего гида Сабрие, очень интересно было слушать, будто окунулись в атмосферу тех времен)
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Здравствуй, Стамбул
    В апреле этого года мы не большой компанией были в Стамбуле, и определенно хотели посетить знаменитые достопримечательности с экскурсоводом. Нам
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    ПОВЕЗЛО, что нам ответила Ольга!!! Мы посетили: Собор Святой Софии, Мечеть Султан Ахмед и Сулеймания-это не забываемая экскурсия!!! Мы были уверены в том,что экскурсию нужно брать у коренного жителя Стамбула,но это оказалось субъективным мнением. Ольга обладает огромный «багажом» знаний. Ольга,нам настолько вы понравились,что хотелось Вас непрерывно слушать!!!!!! Все-таки важно, когда экскурсовод имеет специальное образование. Ольга рассказывала обо всем интересно и доступно, на любой вопрос с нашей стороны получали развернутый ответ. Видно, Ольга любит свою работу и людей с которыми она проводит экскурсии. Нам на столько понравилось проведенное с пользой время, что мы решили через день еще встретиться с Ольгой уже на обзорной экскурсии по европейской и азиатской части Стамбула. Это незабываемо!!! Спасибо Вам огромное!!!! Надеемся на скорую встречу 🤗🤗🤗 Желаем вам только приятных моментов!! 😘

  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Здравствуй, Стамбул
    Здравствуйте, хочу оставить отзыв об экскурсии Здравствуй, Стамбул! С гидом Ольгой! Экскурсия на пять звезд, а может и больше. Ольга,
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    очень опытный гид, благодаря ей попали в Софию и цистерну без очередей, узнали много интересного, на все вопросы получили ответы. Даже после экскурсии, когда решили погулять сами, Ольга консультировала нас, чтобы не потерялись. Большая благодарность и пожелания процветания!

  • С
    Сергей
    21 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Стамбулу
    Сегодня были на экскурсии. Гид Али все подробно рассказал и даже провел небольшую экскурсию в Голубой мечети. Спасибо.
    Сегодня были на экскурсии
  • V
    Valentina
    12 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Стамбулу
    Экскурсия с гидом Джумали прошла отлично! Хотя мы выбрали «самый удачный» день для прогулки в день праздника, маршрут был очень удачный и толпы не ощущалось 🙈 Гид дополнял стандартную экскурсию необычными местами))) Вся группа была в восторге. Спасибо большое ☺️
  • К
    Кирилл
    11 января 2024
    По следам сериала «Великолепный век»
    Огромное спасибо Ирине и гиду Нэдрету за экскурсию! 5 часов пролетели в одно мгновение. Это тот самый случай, когда гид
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    действительно заинтересован в истории и умеет грамотно и интересно преподнести информацию. Слушать Нэдрета было сплошное удовольствие. Также нам подсказали хорошие магазины, рестораны и места в Стамбуле. Таких приятных и эрудированных людей мало где встретишь. Спасибо огромное, лучшие!!!

  • A
    Aleksandr
    18 ноября 2023
    Вечерняя Айя-София
    Экскурсия очень понравилась! Джевхер потрясающий экскурсовод, огромное спасибо! 2.5 замечательных часа истории про Стамбул и то, что было здесь до него.
  • Т
    Татьяна
    11 ноября 2023
    Вечерняя Айя-София
    Было замечательно всё!!! Очень интересно на протяжении всего времени. Самая интересная экскурсия в моей жизни без преувеличения)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дворец Ибрагим-паши»

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  2. Босфор
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  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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