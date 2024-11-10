По обе стороны Босфора: история и колорит Стамбула

Исследовать невероятный город на стыке цивилизаций и познакомиться с ним поближе
Давайте погрузимся в многослойную историю и культуру Стамбула! Вы полюбуетесь архитектурными шедеврами Османской империи, узнаете, как течёт жизнь на двух берегах города. Познакомитесь с легендами и мифами и окунётесь в жизнь султанов.

Откроете для себя прошлое и настоящее города — и по-настоящему прочувствуете его уникальную атмосферу.
По обе стороны Босфора: история и колорит Стамбула
По обе стороны Босфора: история и колорит Стамбула
По обе стороны Босфора: история и колорит Стамбула
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Эминёню — сердце Старого города, где вам откроются потрясающие виды мечети Сулеймание и Галатского моста. Здесь можно насладиться атмосферой древних рынков и ощутить аутентичную энергию местной жизни.

Каракёй. Когда-то важный торговый центр, а сегодня — один из самых модных районов города, где соседствуют старинные постройки и современные здания. Прогуливаясь узкими улочками, вы окунетесь в историю, но… с современным взглядом.

Ускюдар. Пересечём Босфор и окажемся в одном из древнейших районов азиатской части. Ускюдар — это уютные улочки, мечети и великолепные виды на европейскую часть Стамбула вдали от туристической суеты.

Кузгунджук, известный разноцветными домиками и атмосферой старинного стамбульского района. Это уютное и спокойное место, где культуры и эпохи переплетаются, но сохраняют своё неповторимое очарование.

В подарок вы получите карту-навигатор по городу. Я лично собрала отличные места: рестораны, кафе, парки, дворцы и т. д.

Организационные детали

  • Мы будем пересекать Босфор на пароме — транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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