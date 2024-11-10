По обе стороны Босфора: история и колорит Стамбула
Исследовать невероятный город на стыке цивилизаций и познакомиться с ним поближе
Давайте погрузимся в многослойную историю и культуру Стамбула! Вы полюбуетесь архитектурными шедеврами Османской империи, узнаете, как течёт жизнь на двух берегах города. Познакомитесь с легендами и мифами и окунётесь в жизнь султанов.
Откроете для себя прошлое и настоящее города — и по-настоящему прочувствуете его уникальную атмосферу.
Эминёню — сердце Старого города, где вам откроются потрясающие виды мечети Сулеймание и Галатского моста. Здесь можно насладиться атмосферой древних рынков и ощутить аутентичную энергию местной жизни.
Каракёй. Когда-то важный торговый центр, а сегодня — один из самых модных районов города, где соседствуют старинные постройки и современные здания. Прогуливаясь узкими улочками, вы окунетесь в историю, но… с современным взглядом.
Ускюдар. Пересечём Босфор и окажемся в одном из древнейших районов азиатской части. Ускюдар — это уютные улочки, мечети и великолепные виды на европейскую часть Стамбула вдали от туристической суеты.
Кузгунджук, известный разноцветными домиками и атмосферой старинного стамбульского района. Это уютное и спокойное место, где культуры и эпохи переплетаются, но сохраняют своё неповторимое очарование.
В подарок вы получите карту-навигатор по городу. Я лично собрала отличные места: рестораны, кафе, парки, дворцы и т. д.
Организационные детали
Мы будем пересекать Босфор на пароме — транспорт включён в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миная — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 28 туристов
Добро пожаловать, уважаемые гости! Меня зовут Миная. На протяжении 14 лет я живу и изучаю Стамбул. Этот город особенный, обволакивающий современным бытом и укладом жизни. Он впечатляет контрастной культурой, традициями читать дальше
и историей. Меня радует и вдохновляет тот факт, что у меня есть возможность делиться состоянием влюблённости и восхищения к городу вот уже 10 лет. Я работаю в команде таких же влюблённых в Стамбул гидов. Будем рады встрече с вами!