Давайте погрузимся в многослойную историю и культуру Стамбула! Вы полюбуетесь архитектурными шедеврами Османской империи, узнаете, как течёт жизнь на двух берегах города. Познакомитесь с легендами и мифами и окунётесь в жизнь султанов. Откроете для себя прошлое и настоящее города — и по-настоящему прочувствуете его уникальную атмосферу.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Эминёню — сердце Старого города, где вам откроются потрясающие виды мечети Сулеймание и Галатского моста. Здесь можно насладиться атмосферой древних рынков и ощутить аутентичную энергию местной жизни.

Каракёй. Когда-то важный торговый центр, а сегодня — один из самых модных районов города, где соседствуют старинные постройки и современные здания. Прогуливаясь узкими улочками, вы окунетесь в историю, но… с современным взглядом.

Ускюдар. Пересечём Босфор и окажемся в одном из древнейших районов азиатской части. Ускюдар — это уютные улочки, мечети и великолепные виды на европейскую часть Стамбула вдали от туристической суеты.

Кузгунджук, известный разноцветными домиками и атмосферой старинного стамбульского района. Это уютное и спокойное место, где культуры и эпохи переплетаются, но сохраняют своё неповторимое очарование.

В подарок вы получите карту-навигатор по городу. Я лично собрала отличные места: рестораны, кафе, парки, дворцы и т. д.

Организационные детали