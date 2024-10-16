В небольшой группе мы отправимся изучать одну из главных достопримечательностей Стамбула — дворец Топкапы.
Резиденция турецких султанов хранит немало тайн и позволит нам погрузиться в атмосферу Великолепного века.
Мы посетим тайное место дворца — Гарем, различные павильоны и полюбуемся Стамбулом с обзорных площадок.
Резиденция турецких султанов хранит немало тайн и позволит нам погрузиться в атмосферу Великолепного века.
Мы посетим тайное место дворца — Гарем, различные павильоны и полюбуемся Стамбулом с обзорных площадок.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00
Описание билетаДворец Топкапы с Гаремом — одно из самых популярных направлений экскурсий в Стамбуле! Эта великолепная резиденция турецких султанов не похожа на традиционный дворец, а напоминает крепость, построенную в традициях османской архитектуры. Топкапы издавна поражал воображение своей роскошью и изяществом, и на экскурсии мы отправимся исследовать его:
- поговорим о четырех дворах Дворца;
- посетим самое тайное место — Гарем;
- полюбуемся видами Стамбула с обзорных площадок;
- узнаем, как жили султаны, как правили, какую роль играли любимые женщины падишахов в контексте «женского султана», существовавшего 100 лет;
- увидим павильоны разных предназначений — павильон падишаха с главами европейских государств, павильон обрезания и другие. Важная информация: Билеты НЕ входят в стоимость экскурсии. Взрослые билеты (от 12+) заказываю заранее. Билеты детям покупаются в кассе со скидкой при наличии паспорта. Заранее прошу билеты не приобретать, т. к идем мини-группой по определенному маршруту. Экспозиции (музейчики) (сокровищница, священные реликвии, одежда султанов, султанские кухни, оружейная палата, музейчик часов) вы посещаете самостоятельно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворы Топкапы
- Гарем
- Павильоны разных предназначений
- Обзорные площадки на Мраморное море, пролив Босфор, залив Золотой Рог
Что включено
- Услуги гида
- Наушники для группы более 6 человек
Что не входит в цену
- Входные билеты во Дворец Топкапы 1700 лир (около 45 евро) с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около фонтана Ахмеда III (фонтан в виде строения)
Завершение: 1-й двор Топкапы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
16 окт 2024
Прекрасная экскурсия, гид очень много знает и интересно обо всём рассказывает.
Входит в следующие категории Стамбула
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