Босфор великолепен — во время прогулки вы убедитесь в правдивости этого утверждения. Вы полюбуетесь отличными панорамами пролива, заглянете в сады и парки. Пройдёте по улицам Ортакёя — шумного, живого. Если захотите — перекусите в атмосферных кафе.
Каждую точку на карте сопровождает лёгкий и увлекательный рассказ об истории и современной жизни Стамбула.
Описание аудиогида
- Площадь Ортакёй — центр района, где стоят торговцы мидиями и можно встретить уличных артистов.
- Мечеть Ортакёй — одна из самых фотографируемых в Стамбуле.
- Набережная Босфора — здесь хорошо взять что-то на вынос и просто посидеть у воды.
- Konyalı Ferdi Usta Ortaköy — кафе, где можно попробовать турецкую кухню.
- Арнавуткёй — пристань, откуда уходят паромы на азиатский берег.
- Adem Baba — популярный у местных рыбный ресторан.
- Улица из сериала Yedi Numara с отличным видом на мечеть Чамлыджа на другом берегу.
- Arnavutköy Sosyal Tesisleri — муниципальное кафе с террасой и видом на воду.
- Фонтан Бейхан Султан — след старого османского квартала. Небольшая, но значимая остановка.
- Парк Бебек — один из самых приятных городских парков вдоль Босфора, идеален для короткой передышки.
- Starbucks — необычное кафе с террасой, сюда можно заглянуть ради вида.
- Крепость Румели — оборонительное сооружение 15 века, которое охраняла Босфор. Сейчас на реставрации.
- Espressolab Rumeli Hisarı — кофейня с отличным видом, прекрасное место, чтобы перевести дух.
- Музей современного искусства Борусан в здании 19 века. Можно зайти внутрь или просто полюбоваться фасадом.
- Ашиян — пристань и район по соседству — отсюда можно вернуться в центр города или продолжить прогулку.
- Эмирган — прогулочная зона с тенистыми деревьями.
- Музей Сакыпа Сабанджи — один из лучших частных музеев Стамбула с садом, где можно прогуляться бесплатно.
- Парк Эмирган — особенно красив весной, во время фестиваля тюльпанов.
- Emirgan Sütiş — легендарное кафе, где можно завершить прогулку. Здесь же — остановка для возвращения на кораблике.
Организационные детали
- После внесения предоплаты я напишу вам в мессенджер реквизиты для перевода оставшейся суммы в рублях на карту российского банка. После получения оплаты отправлю вам аудиогид с точками на карте.
- Вам потребуется устройство с доступом в интернет и наушники.
- Одним аудиогидом сможет пользоваться несколько участников.
- Питание и посещение достопримечательностей — по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Ортакёй
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 605 туристов
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.
