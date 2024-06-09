Вы побываете в главном дворце Османской империи.
Узнаете, как в гаремах решались важные политические вопросы и распределялись сферы влияния, и рассмотрите роскошные павильоны. Прогуляетесь по турецкому базару и увидите великолепные мечети.
Мы откроем тайны отношений империи с другими странами и объясним, какую пользу она принесла и кто принёс пользу ей.
Узнаете, как в гаремах решались важные политические вопросы и распределялись сферы влияния, и рассмотрите роскошные павильоны. Прогуляетесь по турецкому базару и увидите великолепные мечети.
Мы откроем тайны отношений империи с другими странами и объясним, какую пользу она принесла и кто принёс пользу ей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание билета
Что вас ожидает
- Дворец Топкапы. Вы осмотрите гаремы, где плелись политические интриги. Побываете во дворах, каждый из который использовался для разных сфер жизни дворца, и увидите павильоны — великолепные архитектурные шедевры.
- Мечеть Султанахмет — первая султанская мечеть с шестью минаретами
- Дворец Ибрагим-паши — ныне Музей исламского искусства
- Египетский рынок с атмосферой традиционного турецкого базара
- Мечеть Сулеймание, на месте которой в прошлом был дворец
Мы расскажем:
- Почему все мечети так похожи на одну — самую красивую
- Зачем раньше делали отдельные кварталы для евреев
- Как в Турции появилось так много европейской архитектуры
- Что для турков означают Голубая мечеть и Мечеть Эйюпа Султана
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет во дворец Топкапы — $50/чел. (можно купить в кассе без очереди или заранее загрузить в электронном виде), билет во дворец Ибрагим-паши — $10/чел. (по желанию)
- Возьмите с собой запасные носки и пакет для обуви. Женщинам в мечетях нужно прикрывать голову, плечи и колени.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 121 туриста
Приветствуем вас, дорогие гости Стамбула. Мы — команда гидов, в совершенстве владеем русским и турецким языками. С радостью покажем вам любимый город и раскроем его богатую историю.Задать вопрос
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