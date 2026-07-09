Вы смотрели «Великолепный век», переживали за героев и гадали: неужели всё происходило именно так? Приглашаем пройти по тем же мраморным полам, где разворачивались дворцовые драмы. Мы заглянем в гарем, о котором ходит столько легенд, увидим османские сокровища и священные реликвии. А главное — выясним, что из показанного в сериале — чистая правда, а что — красивая выдумка сценаристов.

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Описание экскурсии

Парадные дворы и залы заседаний — начнём с места, где вершилась политика. Вы узнаете, как устроен султанский двор, почему послы замирали от роскоши приёмных залов и как здесь решали судьбы Евразии.

Гарем — это не сказочный терем, а жёсткая система правил, иерархий и борьбы за выживание. Пройдём по узким переходам, где жили наложницы, и увидим покои Хюррем — ту, что прошла путь от пленницы до самой влиятельной женщины империи.

Сокровищница и Палата священных реликвий — здесь вещи, которые рассматривают часами: драгоценности с тюрбанов султанов, церемониальные мечи, нефрит и золото. Рядом — реликвии исламского мира: личные предметы пророка Мухаммеда, древние манускрипты и печати.

Историческая правда vs сериал — на протяжении всей прогулки будем сверять кадры «Великолепного века» с реальными хрониками. Увидите, где на самом деле жила Хюррем, какие события сценаристы изменили и почему. А ещё убедитесь, что подлинная история захватывает не меньше, чем кино.

Организационные детали