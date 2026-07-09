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Дворец Топкапы: правда и вымысел «Великолепного века»

Пройти по коридорам, где ступала Хюррем, увидеть сокровища султанов и отделить историю от мифов
Вы смотрели «Великолепный век», переживали за героев и гадали: неужели всё происходило именно так? Приглашаем пройти по тем же мраморным полам, где разворачивались дворцовые драмы.

Мы заглянем в гарем, о котором ходит столько легенд, увидим османские сокровища и священные реликвии.

А главное — выясним, что из показанного в сериале — чистая правда, а что — красивая выдумка сценаристов.
Дворец Топкапы: правда и вымысел «Великолепного века»
Дворец Топкапы: правда и вымысел «Великолепного века»
Дворец Топкапы: правда и вымысел «Великолепного века»

Описание экскурсии

Парадные дворы и залы заседаний — начнём с места, где вершилась политика. Вы узнаете, как устроен султанский двор, почему послы замирали от роскоши приёмных залов и как здесь решали судьбы Евразии.

Гарем — это не сказочный терем, а жёсткая система правил, иерархий и борьбы за выживание. Пройдём по узким переходам, где жили наложницы, и увидим покои Хюррем — ту, что прошла путь от пленницы до самой влиятельной женщины империи.

Сокровищница и Палата священных реликвий — здесь вещи, которые рассматривают часами: драгоценности с тюрбанов султанов, церемониальные мечи, нефрит и золото. Рядом — реликвии исламского мира: личные предметы пророка Мухаммеда, древние манускрипты и печати.

Историческая правда vs сериал — на протяжении всей прогулки будем сверять кадры «Великолепного века» с реальными хрониками. Увидите, где на самом деле жила Хюррем, какие события сценаристы изменили и почему. А ещё убедитесь, что подлинная история захватывает не меньше, чем кино.

Организационные детали

  • Не забудьте взять с собой документ, подтверждающий возраст
  • Стоимость билета в Дворец Топкапы — 2750 лир / €55 евро за чел.
  • Дворец закрыт по вторникам
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 3663 туристов
Я родился и вырос в Стамбуле и работаю лицензированным гидом. Имею высшее образование в сфере экономики и туризма и высокий уровень владения русским языком. После поездок примерно в 60 стран и
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300 городов я решил делиться с гостями историей и атмосферой своего родного города. В Стамбуле я жил во многих районах, знаю каждый уголок и каждую часть города, что позволяет создавать уникальные маршруты. Со мной вы посетите знаковые места Стамбула без очередей и суеты, узнаете увлекательные легенды, тайные уголки и настоящие турецкие традиции. Маршруты строятся индивидуально: будь то первая встреча со Стамбулом или желание открыть его с необычной стороны. Приглашаю вас увидеть город глазами местного жителя, почувствовать его дух и увезти с собой не только яркие впечатления, но и частичку настоящего Стамбула.

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