Резиденциями султанов были не только известные всем Долмабахче и Топкапы. Третий дворец — Йылдыз — много лет простоял закрытым, но теперь вновь распахнул свои двери. Вы увидите тайное святилище османского султана, оцените его изящную архитектуру и пышные сады. И откроете для себя секреты императорской жизни.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Погружение в историю

Последний образец османской дворцовой архитектуры славится великолепием своих залов. Мы пройдём через жилые покои и церемониальные павильоны — здесь каждая деталь интерьера свидетельствует о богатстве и могуществе османских правителей.

Заглянем во дворцовую мечеть, оформленную с элегантной роскошью. И конечно, прогуляемся по прекрасному парку с каналом, фонтанами и беседками.

А ещё вы узнаете:

почему Султан Абдул-Хамид II предпочёл Йылдыз дворцу Долмабахче

какой была Османская империя в последние годы перед распадом

почему этот дворец построен в таком интересном стиле

и о многом, многом другом

Организационные детали