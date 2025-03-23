Резиденциями султанов были не только известные всем Долмабахче и Топкапы. Третий дворец — Йылдыз — много лет простоял закрытым, но теперь вновь распахнул свои двери. Вы увидите тайное святилище османского султана, оцените его изящную архитектуру и пышные сады. И откроете для себя секреты императорской жизни.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Погружение в историю
Последний образец османской дворцовой архитектуры славится великолепием своих залов. Мы пройдём через жилые покои и церемониальные павильоны — здесь каждая деталь интерьера свидетельствует о богатстве и могуществе османских правителей.
Заглянем во дворцовую мечеть, оформленную с элегантной роскошью. И конечно, прогуляемся по прекрасному парку с каналом, фонтанами и беседками.
А ещё вы узнаете:
- почему Султан Абдул-Хамид II предпочёл Йылдыз дворцу Долмабахче
- какой была Османская империя в последние годы перед распадом
- почему этот дворец построен в таком интересном стиле
- и о многом, многом другом
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет во дворец — 850 лир
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Йылдыз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Селим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 51 туриста
С 2015 года я работаю в сфере туризма в качестве гида. Окончил университеты Selçuk Üniversitesi и İstanbul Topkapı Üniversitesi, получив 2 высших образования по своей специальности. Могу смело зарекомендовать себя как эксперта в своём деле. Провёл более 1000 экскурсий в Турции (в том числе в Стамбуле).Задать вопрос
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