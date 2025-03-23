Дворец Йылдыз: последняя резиденция султанов

Оценить роскошную закатную звезду османского зодчества и погрузиться в историю империи
Резиденциями султанов были не только известные всем Долмабахче и Топкапы. Третий дворец — Йылдыз — много лет простоял закрытым, но теперь вновь распахнул свои двери. Вы увидите тайное святилище османского султана, оцените его изящную архитектуру и пышные сады. И откроете для себя секреты императорской жизни.
Дворец Йылдыз: последняя резиденция султанов
Дворец Йылдыз: последняя резиденция султанов
Дворец Йылдыз: последняя резиденция султанов
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Погружение в историю

Последний образец османской дворцовой архитектуры славится великолепием своих залов. Мы пройдём через жилые покои и церемониальные павильоны — здесь каждая деталь интерьера свидетельствует о богатстве и могуществе османских правителей.

Заглянем во дворцовую мечеть, оформленную с элегантной роскошью. И конечно, прогуляемся по прекрасному парку с каналом, фонтанами и беседками.

А ещё вы узнаете:

  • почему Султан Абдул-Хамид II предпочёл Йылдыз дворцу Долмабахче
  • какой была Османская империя в последние годы перед распадом
  • почему этот дворец построен в таком интересном стиле
  • и о многом, многом другом

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет во дворец — 850 лир
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дворца Йылдыз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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