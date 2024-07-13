Экскурсии в Йылдыз

Найдено 3 экскурсии в категории «Йылдыз» в Стамбуле, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
На машине
75 отзывов
7 часов
Круиз
Индивидуальный круиз по Стамбулу: уникальные достопримечательности
Посетите грандиозную мечеть Чамлыджа, крепость Йорос и парк Йылдыз. Завершите день круизом по Босфору с видами на дворцы и виллы
«Обед в рыбацкой деревушке и парк Йылдыз на европейском берегу»
26 июля в 09:30
27 июля в 09:30
360 за всё до 4 чел.
Стамбул с изнанки
Пешая
66 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
«Спустимся к набережной мимо мечети Топхане и пройдем вдоль дворца Долмабахче мимо вековых стен парка Йылдыз»
Завтра в 10:30
26 июля в 10:30
140 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Пешая
26 отзывов
4.5 часа
Фотопрогулка
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Посетить живописные места, познакомиться с местной кухней и получить яркие снимки на память
Начало: На вокзале Сиркеджи
«А еще погуляете по подвесной дороге в живописном парке Йылдыз, встретите закат у Девичьей башни и погрузитесь в авантюрную атмосферу, царящую на вокзале Сиркеджи»
Завтра в 08:30
26 июля в 08:30
от 167 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    13 июля 2024
    Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
    Здравствуйте, посетили Стамбул впервые и нам очень повезло попасть на экскурсию именно к Дмитрию! Просто замечательный гид и прекрасный человек!
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    Многочасовая экскурсия пролетела незаметно: красивые места, вкусный обед и интереснейшие рассказы Дмитрия. Помимо отличной экскурсии получили от Дмитрия помощь в составлении дальнейшего самостоятельного знакомства с городом, вопросов как и куда добраться, где покушать, что посмотреть, не осталось. Также после экскурсии оставался с нами на связи и помог в некоторых затруднительных ситуациях. Если Вы хотите получить интересную, познавательную экскурсию, познакомиться с замечательным человеком, то от души рекомендуем Вам именно Дмитрия! Это просто 10 звезд!!!!

  • D
    Danil
    4 июля 2024
    Стамбул с изнанки
    Отличные места, в которые мы бы никогда не забрели сами! Очень много фото и приятных впечатлений! Рекомендую
  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
    Незабываемое путешествие по Стамбулу! Очень рада, что выбрала именно Дмитрия и эту экскурсию!
  • V
    Vyacheslav
    17 апреля 2024
    Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
    Мы оказались в Стамбуле впервые, спасибо большое Дмитрию за такую интересную и познавательную экскурсию- со множеством исторических фактов, легенд, деталей.
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    Это помогло нам составить впечатление об этом необыкновенном городе. Без помощи Дмитрия мы никогда бы и не смогли заехать в такие интересные уголки города и узнать их историю. Приятное впечатление оставил и нетуристический рыбный ресторанчик со свежайшей рыбой и морепродуктами и весьма демократичными ценами, приятно оформленный с прекрасным видом на воду. Дмитрий очень симпатичный и располагающий к себе человек, грамотный, прекрасно знающий историю. Очень помог нам подробными советами и на последущие дни пребывания в городе. Однозначно рекомендуем этого гида!

  • О
    Ольга
    27 сентября 2022
    Стамбул с изнанки
    Экскурсия получилась очень атмосферной и душевной. Кристина - замечательный гид. Она показала свой Стамбул, при этом чутко реагируя на наши
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    предпочтения и корректируя маршрут под наши запросы. Мы побывали в тех местах, куда сами вряд ли добрались бы. Например, в кафе-столовой в фешенебельном районе Стамбула с местными завсегдатаями. Сложно оценить, что оказалось более ценным - общение с Кристиной и рассказ о жизни стамбульцев изнутри или сам маршрут. Все это в совокупности позволило получить наиболее полную картину и впечатления.

  • В
    Виктория
    7 сентября 2021
    Стамбул с изнанки
    Кристина - очень душевный и позитивный человек, рассказывает всё со знанием дела, от ее историй сам погружаешься в атмосферу города, помогает быстрее освоится. Своим друзьям точно советую!!!! Всем остальным тоже!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Йылдыз»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
  2. Стамбул с изнанки
  3. Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Площадь Ипподром
  5. Голубая мечеть
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Босфорский мост
  10. Истикляль
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Йылдыз" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 360. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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