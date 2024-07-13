7 часов
Круиз
Индивидуальный круиз по Стамбулу: уникальные достопримечательности
Посетите грандиозную мечеть Чамлыджа, крепость Йорос и парк Йылдыз. Завершите день круизом по Босфору с видами на дворцы и виллы
«Обед в рыбацкой деревушке и парк Йылдыз на европейском берегу»
26 июля в 09:30
27 июля в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
«Спустимся к набережной мимо мечети Топхане и пройдем вдоль дворца Долмабахче мимо вековых стен парка Йылдыз»
Завтра в 10:30
26 июля в 10:30
€140 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Фотопрогулка
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
Посетить живописные места, познакомиться с местной кухней и получить яркие снимки на память
Начало: На вокзале Сиркеджи
«А еще погуляете по подвесной дороге в живописном парке Йылдыз, встретите закат у Девичьей башни и погрузитесь в авантюрную атмосферу, царящую на вокзале Сиркеджи»
Завтра в 08:30
26 июля в 08:30
от €167 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений13 июля 2024Здравствуйте, посетили Стамбул впервые и нам очень повезло попасть на экскурсию именно к Дмитрию! Просто замечательный гид и прекрасный человек!
- DDanil4 июля 2024Отличные места, в которые мы бы никогда не забрели сами! Очень много фото и приятных впечатлений! Рекомендую
- ССветлана26 июня 2024Незабываемое путешествие по Стамбулу! Очень рада, что выбрала именно Дмитрия и эту экскурсию!
- VVyacheslav17 апреля 2024Мы оказались в Стамбуле впервые, спасибо большое Дмитрию за такую интересную и познавательную экскурсию- со множеством исторических фактов, легенд, деталей.
- ООльга27 сентября 2022Экскурсия получилась очень атмосферной и душевной. Кристина - замечательный гид. Она показала свой Стамбул, при этом чутко реагируя на наши
- ВВиктория7 сентября 2021Кристина - очень душевный и позитивный человек, рассказывает всё со знанием дела, от ее историй сам погружаешься в атмосферу города, помогает быстрее освоится. Своим друзьям точно советую!!!! Всем остальным тоже!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Йылдыз»
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