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Это помогло нам составить впечатление об этом необыкновенном городе. Без помощи Дмитрия мы никогда бы и не смогли заехать в такие интересные уголки города и узнать их историю. Приятное впечатление оставил и нетуристический рыбный ресторанчик со свежайшей рыбой и морепродуктами и весьма демократичными ценами, приятно оформленный с прекрасным видом на воду. Дмитрий очень симпатичный и располагающий к себе человек, грамотный, прекрасно знающий историю. Очень помог нам подробными советами и на последущие дни пребывания в городе. Однозначно рекомендуем этого гида!