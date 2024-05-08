Побывать в одном из самых кинематографичных районов Стамбула и открыть секрет счастливой жизни
Эта экскурсия формата «два в одном».
Чтобы добраться до аутентичного района Еникёй, мы сядем на кораблик: и на новые локации посмотрим, и по Босфору покатаемся.
Еникёй удивит вас своей фотогеничностью, спокойствием, обилием кафе в парижском стиле и традиционных рыбных ресторанчиков. Вы увидите, как стамбульцы живут без спешки и суеты. И поймёте, как им это удаётся.
Плыть по голубой ленте Босфора будем около часа. По пути насладимся видами старинных дворцов, мечетей и особняков вдоль набережных и поговорим об истории Стамбула. Вы увидите самые дорогие районы и объекты недвижимости Стамбула, а также проплывёте под двумя мостами, чтобы загадать заветное желание.
Еникёй сразу поражает своим отличием от шумного и переполненного туристами центра города. Здесь живут неспешно, без суеты, наслаждаясь каждым мгновением. Этот район можно охарактеризовать, как скромное обаяние стамбульской буржуазии.
Вы увидите колоритные улочки и роскошные особняки, познакомитесь с примерами классической османской архитектуры, полюбуетесь кафе в парижском стиле и колоритными рыбными ресторанчиками.
Еникёй частенько становится локацией для съёмок популярного турецкого «мыла», поэтому прогулка точно будет интересна поклонникам турецких сериалов. Например, именно здесь проходили съёмки таких культовых сериалов, как «Постучись в мою дверь» и «Чёрная любовь».
Организационные детали
Отдельно оплачивается билет на кораблик по Босфору — порядка €1/чел. Также по желанию за дополнительную плату можем устроить кофе-брейк или пообедать.
Программа будет интересна взрослым, но, если хотите, можете взять с собой детей
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 629 туристов
Умею рассказывать о достопримечательностях увлекательно и захватывающе, сообщая не только общеизвестные факты, но и малоизвестные подробности. Постоянно обновляю информацию, делая её уникальной. Для этого много читаю как специализированную литературу, так и художественную. Превращаю свой рассказ в запоминающийся живой спектакль, главным действующим героем которого является великий город. Внимательна к экскурсантам, чутко реагирую на их настроение. В Стамбуле живу 17 лет.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natali
Очень нам понравилась Елена как гид, такая позитивная, всегда веселая, очень приятная девушка! Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо вам огромное
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