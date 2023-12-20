Побывать в одном из самых кинематографичных районов Стамбула и открыть секрет счастливой жизни
Еникёй удивит вас — своей фотогеничностью, спокойствием, обилием кафе в парижском стиле и традиционных рыбных ресторанчиков. Вы увидите, как люди живут без спешки и суеты и поймёте, как им это удаётся.
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Описание
Что вас ожидает
Плыть по голубой ленте мы будем около часа. По пути насладимся видами на старинные дворцы, мечети и особняки, расположенные вдоль Босфора, и поговорим об истории города.
Еникёй сразу же поразит вас своим отличием от шумного и переполненного туристами центра Стамбула. Здесь живут неспешно, без суеты, наслаждаясь каждым мгновением. Этот район можно охарактеризовать, как скромное обаяние стамбульской буржуазии. Вы увидите колоритные улочки и роскошные особняки, полюбуетесь кафе в парижском стиле и традиционными рыбными ресторанчиками, познакомитесь с примерами классической османской архитектуры.
Особенно эта экскурсия будет интересна поклонникам турецких сериалов. Ведь именно Еникёй частенько становится локацией для съёмок популярного турецкого «мыла».
Организационные детали
- Отдельно оплачивается билет на кораблик по Босфору — порядка €1/чел. Также по желанию за дополнительную плату можем устроить кофе-брейк или пообедать.
- Программа будет интересна взрослым, но, если хотите, можете взять с собой детей
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пристани Эминеню
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.