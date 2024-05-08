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Еникёй. Скромное обаяние стамбульской буржуазии

Побывать в одном из самых кинематографичных районов Стамбула и открыть секрет счастливой жизни
Эта экскурсия формата «два в одном».

Чтобы добраться до аутентичного района Еникёй, мы сядем на кораблик: и на новые локации посмотрим, и по Босфору покатаемся.

Еникёй удивит вас своей фотогеничностью, спокойствием, обилием кафе в парижском стиле и традиционных рыбных ресторанчиков. Вы увидите, как стамбульцы живут без спешки и суеты. И поймёте, как им это удаётся.
5
1 отзыв
Еникёй. Скромное обаяние стамбульской буржуазии
Еникёй. Скромное обаяние стамбульской буржуазии
Еникёй. Скромное обаяние стамбульской буржуазии

Описание экскурсии

Плыть по голубой ленте Босфора будем около часа. По пути насладимся видами старинных дворцов, мечетей и особняков вдоль набережных и поговорим об истории Стамбула. Вы увидите самые дорогие районы и объекты недвижимости Стамбула, а также проплывёте под двумя мостами, чтобы загадать заветное желание.

Еникёй сразу поражает своим отличием от шумного и переполненного туристами центра города. Здесь живут неспешно, без суеты, наслаждаясь каждым мгновением. Этот район можно охарактеризовать, как скромное обаяние стамбульской буржуазии.

Вы увидите колоритные улочки и роскошные особняки, познакомитесь с примерами классической османской архитектуры, полюбуетесь кафе в парижском стиле и колоритными рыбными ресторанчиками.

Еникёй частенько становится локацией для съёмок популярного турецкого «мыла», поэтому прогулка точно будет интересна поклонникам турецких сериалов. Например, именно здесь проходили съёмки таких культовых сериалов, как «Постучись в мою дверь» и «Чёрная любовь».

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается билет на кораблик по Босфору — порядка €1/чел. Также по желанию за дополнительную плату можем устроить кофе-брейк или пообедать.
  • Программа будет интересна взрослым, но, если хотите, можете взять с собой детей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 629 туристов
Умею рассказывать о достопримечательностях увлекательно и захватывающе, сообщая не только общеизвестные факты, но и малоизвестные подробности. Постоянно обновляю информацию, делая её уникальной. Для этого много читаю как специализированную литературу, так и художественную. Превращаю свой рассказ в запоминающийся живой спектакль, главным действующим героем которого является великий город. Внимательна к экскурсантам, чутко реагирую на их настроение. В Стамбуле живу 17 лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Очень нам понравилась Елена как гид, такая позитивная, всегда веселая, очень приятная девушка! Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо вам огромное
Очень нам понравилась Елена как гид, такая позитивная, всегда веселая, очень приятная девушка! Отличная экскурсия! Все
Очень нам понравилась Елена как гид, такая позитивная, всегда веселая, очень приятная девушка! Отличная экскурсия! Все
Очень нам понравилась Елена как гид, такая позитивная, всегда веселая, очень приятная девушка! Отличная экскурсия! Все
Очень нам понравилась Елена как гид, такая позитивная, всегда веселая, очень приятная девушка! Отличная экскурсия! Все
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