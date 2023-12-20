Эта экскурсия — «два в одном». Чтобы добраться до аутентичного района Еникёй, мы сядем на кораблик. Получается, и новые локации посмотрим, и по Босфору прокатимся. Еникёй удивит вас — своей фотогеничностью, спокойствием, обилием кафе в парижском стиле и традиционных рыбных ресторанчиков. Вы увидите, как люди живут без спешки и суеты и поймёте, как им это удаётся.

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Описание

Что вас ожидает

Плыть по голубой ленте мы будем около часа. По пути насладимся видами на старинные дворцы, мечети и особняки, расположенные вдоль Босфора, и поговорим об истории города.

Еникёй сразу же поразит вас своим отличием от шумного и переполненного туристами центра Стамбула. Здесь живут неспешно, без суеты, наслаждаясь каждым мгновением. Этот район можно охарактеризовать, как скромное обаяние стамбульской буржуазии. Вы увидите колоритные улочки и роскошные особняки, полюбуетесь кафе в парижском стиле и традиционными рыбными ресторанчиками, познакомитесь с примерами классической османской архитектуры.

Особенно эта экскурсия будет интересна поклонникам турецких сериалов. Ведь именно Еникёй частенько становится локацией для съёмок популярного турецкого «мыла».

Организационные детали