Эта экскурсия формата «два в одном». Чтобы добраться до аутентичного района Еникёй, мы сядем на кораблик: и на новые локации посмотрим, и по Босфору покатаемся. Еникёй удивит вас своей фотогеничностью, спокойствием, обилием кафе в парижском стиле и традиционных рыбных ресторанчиков. Вы увидите, как стамбульцы живут без спешки и суеты. И поймёте, как им это удаётся.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Плыть по голубой ленте Босфора будем около часа. По пути насладимся видами старинных дворцов, мечетей и особняков вдоль набережных и поговорим об истории Стамбула. Вы увидите самые дорогие районы и объекты недвижимости Стамбула, а также проплывёте под двумя мостами, чтобы загадать заветное желание.

Еникёй сразу поражает своим отличием от шумного и переполненного туристами центра города. Здесь живут неспешно, без суеты, наслаждаясь каждым мгновением. Этот район можно охарактеризовать, как скромное обаяние стамбульской буржуазии.

Вы увидите колоритные улочки и роскошные особняки, познакомитесь с примерами классической османской архитектуры, полюбуетесь кафе в парижском стиле и колоритными рыбными ресторанчиками.

Еникёй частенько становится локацией для съёмок популярного турецкого «мыла», поэтому прогулка точно будет интересна поклонникам турецких сериалов. Например, именно здесь проходили съёмки таких культовых сериалов, как «Постучись в мою дверь» и «Чёрная любовь».

Организационные детали