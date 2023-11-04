В архитектуре Стамбула переплелись, создав прекрасный узор, культуры Рима, Византии и Османской империи. Мы побываем в разных районах, чтобы отыскать их следы и проследить, как сменяли друг друга эпохи. Мечеть султана Сулеймана, Египетский базар, колоритный район Балат, водная прогулка по Босфору, виды Азиатской части города и многое другое — в нашей программе.

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Описание

Что вас ожидает

Я постараюсь показать вам всю многогранность и великолепие города, не загружая излишней книжной информацией.

В первой части экскурсии вы познакомитесь с творением главного архитектора Стамбула, Мимара Синана, — мечетью султана Сулеймана. Я расскажу вам историю Великолепного века Османской империи, поделюсь историей свободолюбивой Роксаланы и её вклада в развитие империи.

Потом мы пойдём на исторический Египетский базар. Здесь вы почувствуете ароматы специй и пряностей, увидите османскую посуду ручной работы, узнаете историю появления места.

Отправляемся в колоритный район Балат с разноцветными домами и лестницами, где на одной улице гармонично сочетаются мечеть, церковь и синагога. Вы увидите Красный Греческий лицей — альма-матер oсманских министров, валашских и молдовских князей.

Напоследок поплаваем по прекрасному Босфору и рассмотрим с моря район Султанахмет. Я расскажу вам историю Святой Софии и Топкапы.

Организационные детали

Мы будем использоваться общественным транспортом, чтобы увидеть жизнь, быт и вкусы местных жителей. Плата за проезд — 10 лир/чел.