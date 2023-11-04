Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур

Увидеть наследие Византийской и Османской империй и узнать, как уживались разные религии и традиции

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Ответы на вопросы
В архитектуре Стамбула переплелись, создав прекрасный узор, культуры Рима, Византии и Османской империи. Мы побываем в разных районах, чтобы отыскать их следы и проследить, как сменяли друг друга эпохи.

Мечеть султана Сулеймана, Египетский базар, колоритный район Балат, водная прогулка по Босфору, виды Азиатской части города и многое другое — в нашей программе.
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я постараюсь показать вам всю многогранность и великолепие города, не загружая излишней книжной информацией.

В первой части экскурсии вы познакомитесь с творением главного архитектора Стамбула, Мимара Синана, — мечетью султана Сулеймана. Я расскажу вам историю Великолепного века Османской империи, поделюсь историей свободолюбивой Роксаланы и её вклада в развитие империи.

Потом мы пойдём на исторический Египетский базар. Здесь вы почувствуете ароматы специй и пряностей, увидите османскую посуду ручной работы, узнаете историю появления места.

Отправляемся в колоритный район Балат с разноцветными домами и лестницами, где на одной улице гармонично сочетаются мечеть, церковь и синагога. Вы увидите Красный Греческий лицей — альма-матер oсманских министров, валашских и молдовских князей.

Напоследок поплаваем по прекрасному Босфору и рассмотрим с моря район Султанахмет. Я расскажу вам историю Святой Софии и Топкапы.

Организационные детали

Мы будем использоваться общественным транспортом, чтобы увидеть жизнь, быт и вкусы местных жителей. Плата за проезд — 10 лир/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Святые места
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Босфор
Популярные места
Египетский базар
Великолепный век
Мечети и Соборы
Улицы и переулки

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