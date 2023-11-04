Увидеть наследие Византийской и Османской империй и узнать, как уживались разные религии и традиции
Мечеть султана Сулеймана, Египетский базар, колоритный район Балат, водная прогулка по Босфору, виды Азиатской части города и многое другое — в нашей программе.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Я постараюсь показать вам всю многогранность и великолепие города, не загружая излишней книжной информацией.
В первой части экскурсии вы познакомитесь с творением главного архитектора Стамбула, Мимара Синана, — мечетью султана Сулеймана. Я расскажу вам историю Великолепного века Османской империи, поделюсь историей свободолюбивой Роксаланы и её вклада в развитие империи.
Потом мы пойдём на исторический Египетский базар. Здесь вы почувствуете ароматы специй и пряностей, увидите османскую посуду ручной работы, узнаете историю появления места.
Отправляемся в колоритный район Балат с разноцветными домами и лестницами, где на одной улице гармонично сочетаются мечеть, церковь и синагога. Вы увидите Красный Греческий лицей — альма-матер oсманских министров, валашских и молдовских князей.
Напоследок поплаваем по прекрасному Босфору и рассмотрим с моря район Султанахмет. Я расскажу вам историю Святой Софии и Топкапы.
Организационные детали
Мы будем использоваться общественным транспортом, чтобы увидеть жизнь, быт и вкусы местных жителей. Плата за проезд — 10 лир/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.