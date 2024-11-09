Мои заказы

Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур

Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
Стамбул - город, где история оживает на каждом шагу.

В этой экскурсии вы увидите величественную мечеть султана Сулеймана, ощутите атмосферу Египетского базара, пройдетесь по узким улочкам колоритного района Балат и насладитесь
читать дальшеуменьшить

водной прогулкой по Босфору, открывающей виды на Азиатскую часть города.

Мы погрузимся в эпохи Рима, Византии и Османской империи, отыщем следы древних цивилизаций и узнаем, как они сменяли друг друга, создавая уникальный облик современного Стамбула. Ваш личный гид поделится знаниями и историями, которые сделают ваше путешествие незабываемым.

Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать Стамбул, как его никогда не видели туристы, и унести частичку его души с собой

4.8
72 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🕌 Исторические достопримечательности
  • 🛍️ Аутентичные рынки
  • 🌈 Колоритные районы
  • 🚤 Прогулка по Босфору
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур

Что можно увидеть

  • Мечеть султана Сулеймана
  • Египетский базар
  • Район Балат
  • Красный Греческий лицей
  • Босфор
  • Район Султанахмет
  • Святая София
  • Топкапы

Описание экскурсии

Я постараюсь показать вам всю многогранность и великолепие города, не загружая излишней книжной информацией.

В первой части экскурсии вы познакомитесь с творением главного архитектора Стамбула, Мимара Синана, — мечетью султана Сулеймана. Я расскажу вам историю Великолепного века Османской империи, поделюсь историей свободолюбивой Роксаланы и её вклада в развитие империи.

Потом мы пойдём на исторический Египетский базар. Здесь вы почувствуете ароматы специй и пряностей, увидите османскую посуду ручной работы, узнаете историю появления места.

Отправляемся в колоритный район Балат с разноцветными домами и лестницами, где на одной улице гармонично сочетаются мечеть, церковь и синагога. Вы увидите Красный Греческий лицей — альма-матер oсманских министров, валашских и молдовских князей.

Напоследок поплаваем по прекрасному Босфору и рассмотрим с моря район Султанахмет. Я расскажу вам историю Святой Софии и Топкапы.

Организационные детали

Мы будем использоваться общественным транспортом, чтобы увидеть жизнь, быт и вкусы местных жителей. Плата за проезд — 10 лир/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиля
Лиля — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 620 туристов
Гиды из нашей команды покажут известные места и нетуристические улочки вдали от музеев и дворцов. Мы с удовольствием поделимся увлекательными историями — своими и города.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
2
3
2
2
1
1
Елена
Мы в полном восторге!! Лиля очень образованная девушка, у нее замечательный русский язык и богатый словарный запас, и это при том, что она уже 15 лет живет в Стамбуле. Приятно,
читать дальшеуменьшить

когда гид не просто выучил исторические справки из интернета, а потом расстреливает туристов датами и именами как из пулемета, а наоборот пытается выстроить стройную линию событий, которые как раз привели этот город в ту точку, в которой он сейчас находится. Благодаря Лиле мы наконец то смогли понять и полюбить Стамбул со всей его многогранностью, сотканной из исторических перипетий, которые в свою очередь влекли за собой смену правителей, культур и религий. Нам очень понравился выстроенный маршрут с привлечением удобного стамбульского транспорта, избегание замыленных локаций с туристическими толпами, а так же дегустации оригинальных вкусовых сочетаний. Особо отмечу, что первый раз мы встретили гида, который не водит туристов по "друзьям", чтобы делать им выручку, и даже, если мы в рамках экскурсии оказывались на базаре или кафешке, было видно, как гиду жалко потраченного времени на наши залипания у витрин с чаями и сладостями. Могла бы написать еще, но по себе знаю, что длинные отзывы утомляют, поэтому Лилю и ее программу знакомства с городом контрастов еще раз искренне рекомендую!

Мы в полном восторге!! Лиля очень образованная девушка, у нее замечательный русский язык и богатый словарный
Мы в полном восторге!! Лиля очень образованная девушка, у нее замечательный русский язык и богатый словарный
Мы в полном восторге!! Лиля очень образованная девушка, у нее замечательный русский язык и богатый словарный
Мы в полном восторге!! Лиля очень образованная девушка, у нее замечательный русский язык и богатый словарный
Мы в полном восторге!! Лиля очень образованная девушка, у нее замечательный русский язык и богатый словарный
Мы в полном восторге!! Лиля очень образованная девушка, у нее замечательный русский язык и богатый словарный
Мы в полном восторге!! Лиля очень образованная девушка, у нее замечательный русский язык и богатый словарный
Мы в полном восторге!! Лиля очень образованная девушка, у нее замечательный русский язык и богатый словарный+2
Мы в полном восторге!! Лиля очень образованная девушка, у нее замечательный русский язык и богатый словарный
Мы в полном восторге!! Лиля очень образованная девушка, у нее замечательный русский язык и богатый словарный
Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
Остались очень довольны гидом Дианой❤️ Попросили чуть изменить маршрут, в зависимости от наших предпочтений, так как раннее уже были в Стамбуле. Экскурсовод не растерялась и быстро составила новый крутой маршрут.
читать дальшеуменьшить

Узнали много новых для нас исторических моментов, сложилась общая картина истории территории Турции по полочкам с датами и описанием ярких исторических моментов. Диана очень подробно отвечала на интересующие нас вопросы про быт, традиции, обучение, менталитет турков. Она очень хорошо разбирается в тонкостях. Были на гранд базаре, в кафе с прекрасным видом на золотой рог (сами бы никогда в жизни бы не нашли вход в подобное заведение), мечете Сулеймане, египетском базаре; в кафе с вкусными ценами и кухней, где питаются местные. В завершении прогулки посетили атмосферный район Булат, где получились шикарные фото.

Остались очень довольны гидом Дианой❤️ Попросили чуть изменить маршрут, в зависимости от наших предпочтений, так как
Остались очень довольны гидом Дианой❤️ Попросили чуть изменить маршрут, в зависимости от наших предпочтений, так как
Остались очень довольны гидом Дианой❤️ Попросили чуть изменить маршрут, в зависимости от наших предпочтений, так как
Остались очень довольны гидом Дианой❤️ Попросили чуть изменить маршрут, в зависимости от наших предпочтений, так как
Остались очень довольны гидом Дианой❤️ Попросили чуть изменить маршрут, в зависимости от наших предпочтений, так как
Остались очень довольны гидом Дианой❤️ Попросили чуть изменить маршрут, в зависимости от наших предпочтений, так как
Остались очень довольны гидом Дианой❤️ Попросили чуть изменить маршрут, в зависимости от наших предпочтений, так как
Остались очень довольны гидом Дианой❤️ Попросили чуть изменить маршрут, в зависимости от наших предпочтений, так как+1
Остались очень довольны гидом Дианой❤️ Попросили чуть изменить маршрут, в зависимости от наших предпочтений, так как
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Это была моя первая поездка в Стамбул, и именно Лиля стала для меня прекрасным проводником по истории и колоритным местам этого многообразного города!

Сразу подкупает то, что первым вопросом Лиля поинтересовалась
читать дальшеуменьшить

о моих ожиданиях и пожеланиях. Я уже побывала в Балате на тот момент, и попросила больше показать азиатскую часть Стамбула, и для гида не составило никакого труда перестроить маршрут. Кроме того, я люблю историю, даты и имена, и вообще чем насыщеннее экскурсия и больше информации на ней, тем лучше. Лиля, с легкостью оперируя датами и сюжетными линиями, повела рассказ, соединяя исторические факты с романтическими историями, вдохновляющими примерами сильных женщин, вроде Хюррем, и множеством интересных деталей как о жизни империи и позже молодой республики, так и о жизни современных турок и объяснением того, чему я, как гость, удивляюсь на улица города. Разнообразие маршрута позволило мне увидеть и традиционные достопримечательности, и колоритные местные рынки, и не самые известные, но красивые маленькие улочки, и даже познакомиться с хранителем одного секретного места на базаре, полного местных сокровищ. Не было ни одного вопроса, на который Лиля не смогла бы ответить сразу.

Важный плюс: гид живет в Стамбуле много лет, включена в местную жизнь и культуру, но при этом сохраняет и взгляд со стороны, помогающей рассказывать исторически объективно, с опорой на факты. Здесь же и еще один важный плюс: подготовка. Как гид Лиля дала себе труд подготовиться с профессиональным историком и помимо этого не останавливается в узнавании нового и накоплении знаний, которые потом передает своим слушателям. Это показывает и проф. ответственность перед путешественниками, и желание сделать максимально качественный и интересный продукт, и просто вовлеченность и интерес к своему делу. Это вкупе с внимательным, эмпатичным подходом и заботой о своих экскурсантах вызывает большое уважение.

В результате я с большим удовольствием провела несколько часов в диалоге о Стамбуле, параллельно вертя головой во все стороны, чтобы ничего не пропустить. И честно сказать, расставаться не хотелось, хотелось послушать еще, но загруженность новой информацией и впечатлениями достигла своего максимума.

Смело буду рекомендовать гида своим близким, друзьям и коллегам, а Лиле могу пожелать лишь постоянного удовольствия от своего дела, заинтересованных слушателей и - новых интересных маршрутов, чтобы человек, взявший одну экскурсию, смог услышать еще.

Это была моя первая поездка в Стамбул, и именно Лиля стала для меня прекрасным проводником по истории и колоритным местам этого многообразного города!
Это была моя первая поездка в Стамбул, и именно Лиля стала для меня прекрасным проводником по истории и колоритным местам этого многообразного города!
Это была моя первая поездка в Стамбул, и именно Лиля стала для меня прекрасным проводником по истории и колоритным местам этого многообразного города!
Это была моя первая поездка в Стамбул, и именно Лиля стала для меня прекрасным проводником по истории и колоритным местам этого многообразного города!
Это была моя первая поездка в Стамбул, и именно Лиля стала для меня прекрасным проводником по истории и колоритным местам этого многообразного города!
Это была моя первая поездка в Стамбул, и именно Лиля стала для меня прекрасным проводником по истории и колоритным местам этого многообразного города!
Это была моя первая поездка в Стамбул, и именно Лиля стала для меня прекрасным проводником по истории и колоритным местам этого многообразного города!
Это была моя первая поездка в Стамбул, и именно Лиля стала для меня прекрасным проводником по истории и колоритным местам этого многообразного города!+2
Это была моя первая поездка в Стамбул, и именно Лиля стала для меня прекрасным проводником по истории и колоритным местам этого многообразного города!
Это была моя первая поездка в Стамбул, и именно Лиля стала для меня прекрасным проводником по истории и колоритным местам этого многообразного города!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Сегодня провели прекрасный день в компании с Лилей! Увидели колоритный Стамбул и ещё больше прониклись его атмосферой. Лиля очень интересно вела рассказ, построила маршрут так, что мы могли и красивейшие
читать дальшеуменьшить

места посмотреть, и немного отдохнуть, и кофейку местного испить, и по самым узким улочкам пройтись, и на Египетском базаре вкуснейшего лукума на меду отведать! Гид - интеллигентная, грамотная, хорошо знающая материал девушка, с которой время экскурсии пролетело незаметно! Очень рекомендую программу и Лилю как профессионального гида, который поможет вам увидеть новые краски Стамбула.

Сегодня провели прекрасный день в компании с Лилей! Увидели колоритный Стамбул и ещё больше прониклись его
Сегодня провели прекрасный день в компании с Лилей! Увидели колоритный Стамбул и ещё больше прониклись его
Сегодня провели прекрасный день в компании с Лилей! Увидели колоритный Стамбул и ещё больше прониклись его
Сегодня провели прекрасный день в компании с Лилей! Увидели колоритный Стамбул и ещё больше прониклись его
Сегодня провели прекрасный день в компании с Лилей! Увидели колоритный Стамбул и ещё больше прониклись его
Сегодня провели прекрасный день в компании с Лилей! Увидели колоритный Стамбул и ещё больше прониклись его
Сегодня провели прекрасный день в компании с Лилей! Увидели колоритный Стамбул и ещё больше прониклись его
Сегодня провели прекрасный день в компании с Лилей! Увидели колоритный Стамбул и ещё больше прониклись его
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Гуляли с гидом Лилией небольшой компанией. Чудесная девушка, очень образованная, замечательная рассказчица, влюбленная в Стамбул, обаятельная и энергичная. Программа экскурсии была построена на наших пожеланиях и с учетом погодных условий
читать дальшеуменьшить

(не работали паромы), ходили пешком и катались на транспорте, прошли много, но за интересной беседой это незаметно. Хочется пожелать Лилии таких же отличных туристов, как и она сама) Всем советуем прогулки с ней, точно не пожалеете!

Гуляли с гидом Лилией небольшой компанией. Чудесная девушка, очень образованная, замечательная рассказчица, влюбленная в Стамбул, обаятельная
Гуляли с гидом Лилией небольшой компанией. Чудесная девушка, очень образованная, замечательная рассказчица, влюбленная в Стамбул, обаятельная
Гуляли с гидом Лилией небольшой компанией. Чудесная девушка, очень образованная, замечательная рассказчица, влюбленная в Стамбул, обаятельная
Гуляли с гидом Лилией небольшой компанией. Чудесная девушка, очень образованная, замечательная рассказчица, влюбленная в Стамбул, обаятельная
Гуляли с гидом Лилией небольшой компанией. Чудесная девушка, очень образованная, замечательная рассказчица, влюбленная в Стамбул, обаятельная
Гуляли с гидом Лилией небольшой компанией. Чудесная девушка, очень образованная, замечательная рассказчица, влюбленная в Стамбул, обаятельная
Гуляли с гидом Лилией небольшой компанией. Чудесная девушка, очень образованная, замечательная рассказчица, влюбленная в Стамбул, обаятельная
Вам был полезен этот отзыв?
С
Лиля провела потрясающую экскурсию по Стамбулу. Я была с дочерьми подростками и Лиля своим рассказом смогла всех заинтересовать. Узнали очень много интересного, посетили красивые места. Проехали на метро, пароме, трамвае. Почувствовали себя местными жителями. Выпили фисташковый кофе, Лиля дала нам очень ценные советы. 4 часа пролетели незаметно! Теперь, когда приедем в Стамбул, будем обращаться только к Лиле.
Лиля провела потрясающую экскурсию по Стамбулу. Я была с дочерьми подростками и Лиля своим рассказом смогла
Лиля провела потрясающую экскурсию по Стамбулу. Я была с дочерьми подростками и Лиля своим рассказом смогла
Лиля провела потрясающую экскурсию по Стамбулу. Я была с дочерьми подростками и Лиля своим рассказом смогла
Лиля провела потрясающую экскурсию по Стамбулу. Я была с дочерьми подростками и Лиля своим рассказом смогла
Лиля провела потрясающую экскурсию по Стамбулу. Я была с дочерьми подростками и Лиля своим рассказом смогла
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур»

Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
3 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
Увидеть интерьеры, в которых на протяжении 4 столетий вершилась история Османской империи
Начало: На улице Soğuk Çeşme sk
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:30
€38 за человека
Шедевры Османской и Византийской империй
Пешая
5 часов
56 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Шедевры Османской и Византийской империй
Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда
Начало: Возле мечети Айя София
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€125 за человека
Такой разный Стамбул
Пешая
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Стамбул
Познакомьтесь с контрастами Стамбула: элитный Этилер, колоритный Бешикташ, легендарный Босфор и исторический Ускюдар. Вкусите вафли и чай на борту парома
Начало: В районе Этилер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €290 за всё до 3 чел.
«Галата и Истикляль - европейское лицо Османской империи» - экскурсия с аудиогидом
Пешая
3 часа
7 отзывов
Аудиогид
«Галата и Истикляль - европейское лицо Османской империи» - экскурсия с аудиогидом
Самостоятельная прогулка по богемному и гламурному Стамбулу начала 20 века
Начало: Вокзал Сиркеджи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €20 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
-15%
до 6 сентября
от €260 за экскурсию