В этой экскурсии вы увидите величественную мечеть султана Сулеймана, ощутите атмосферу Египетского базара, пройдетесь по узким улочкам колоритного района Балат и насладитесь
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- 🚤 Прогулка по Босфору
Что можно увидеть
- Мечеть султана Сулеймана
- Египетский базар
- Район Балат
- Красный Греческий лицей
- Босфор
- Район Султанахмет
- Святая София
- Топкапы
Описание экскурсии
Я постараюсь показать вам всю многогранность и великолепие города, не загружая излишней книжной информацией.
В первой части экскурсии вы познакомитесь с творением главного архитектора Стамбула, Мимара Синана, — мечетью султана Сулеймана. Я расскажу вам историю Великолепного века Османской империи, поделюсь историей свободолюбивой Роксаланы и её вклада в развитие империи.
Потом мы пойдём на исторический Египетский базар. Здесь вы почувствуете ароматы специй и пряностей, увидите османскую посуду ручной работы, узнаете историю появления места.
Отправляемся в колоритный район Балат с разноцветными домами и лестницами, где на одной улице гармонично сочетаются мечеть, церковь и синагога. Вы увидите Красный Греческий лицей — альма-матер oсманских министров, валашских и молдовских князей.
Напоследок поплаваем по прекрасному Босфору и рассмотрим с моря район Султанахмет. Я расскажу вам историю Святой Софии и Топкапы.
Организационные детали
Мы будем использоваться общественным транспортом, чтобы увидеть жизнь, быт и вкусы местных жителей. Плата за проезд — 10 лир/чел.
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