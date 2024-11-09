Стамбул - город, где история оживает на каждом шагу.В этой экскурсии вы увидите величественную мечеть султана Сулеймана, ощутите атмосферу Египетского базара, пройдетесь по узким улочкам колоритного района Балат и насладитесь

водной прогулкой по Босфору, открывающей виды на Азиатскую часть города. Мы погрузимся в эпохи Рима, Византии и Османской империи, отыщем следы древних цивилизаций и узнаем, как они сменяли друг друга, создавая уникальный облик современного Стамбула. Ваш личный гид поделится знаниями и историями, которые сделают ваше путешествие незабываемым. Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать Стамбул, как его никогда не видели туристы, и унести частичку его души с собой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я постараюсь показать вам всю многогранность и великолепие города, не загружая излишней книжной информацией.

В первой части экскурсии вы познакомитесь с творением главного архитектора Стамбула, Мимара Синана, — мечетью султана Сулеймана. Я расскажу вам историю Великолепного века Османской империи, поделюсь историей свободолюбивой Роксаланы и её вклада в развитие империи.

Потом мы пойдём на исторический Египетский базар. Здесь вы почувствуете ароматы специй и пряностей, увидите османскую посуду ручной работы, узнаете историю появления места.

Отправляемся в колоритный район Балат с разноцветными домами и лестницами, где на одной улице гармонично сочетаются мечеть, церковь и синагога. Вы увидите Красный Греческий лицей — альма-матер oсманских министров, валашских и молдовских князей.

Напоследок поплаваем по прекрасному Босфору и рассмотрим с моря район Султанахмет. Я расскажу вам историю Святой Софии и Топкапы.

Организационные детали

Мы будем использоваться общественным транспортом, чтобы увидеть жизнь, быт и вкусы местных жителей. Плата за проезд — 10 лир/чел.