Воспользуйтесь услугами профессионального русскоязычного фотографа, запечатлев свои яркие моменты путешествия в Стамбуле.
Вы пройдете по ключевым достопримечательностям города, среди которых собор Айя София и Галатский мост, а также побываете в оживленных районах мегаполиса — Таксим и Султанахмет.
Вы пройдете по ключевым достопримечательностям города, среди которых собор Айя София и Галатский мост, а также побываете в оживленных районах мегаполиса — Таксим и Султанахмет.
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Что вас ожидает:
- Все самые популярные и красивые локации Стамбула:
- Район Султанахмет
- Айя София
- Крыша-террасса с чайками на фоне Босфора, а также мечети и собора
- Район Таксим
- Галатский мост с фоном на мечеть Сулеймание и Галатскую Башню
- Улица Истикляль с красным трамвайчиком
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ловите моменты ваших приключений в СтамбулеФотография — это искусство запечатлеть момент с самыми красивыми декорациями в мире. Предлагаем Вам ознакомиться со всеми главными достопримечательностями легендарного Стамбула, омываемого красавцем Босфором, и сделать тысячу эффектных фото в самых популярных локациях города. Красивая восточная сказка многокультурного и многообразного Стамбула останется на память красивым фоном для фотографий с вами и вашими близкими. А непринужденная обстановка на фотосессии и доброжелательная атмосфера подарит вам радость и прекрасные воспоминания на всю жизнь. Порядок проведения фотосессии • Фотосессия занимает 2-3 часа, фото делаются на камеру и на телефон.
В течение 2-х дней после фотосессии высылается ссылка, где находятся ваши фото. Важная информация• Необходимо взять с собой удостоверение личности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Русскоязычный фотограф
- Что не входит
- Обед
- Проезд на трамвае (3 доллара с человека) или такси
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Данная фотосессия индивидуальная, поэтому по желанию гостя можно взять с собой одежду, чтобы переодеться для создания образов и разнообразить ваши фотографии.
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
- Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в WhatsApp по номеру +90 544 157 34 33, указав номер заказа на Спутнике
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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