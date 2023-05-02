Ловите моменты ваших приключений в СтамбулеФотография — это искусство запечатлеть момент с самыми красивыми декорациями в мире. Предлагаем Вам ознакомиться со всеми главными достопримечательностями легендарного Стамбула, омываемого красавцем Босфором, и сделать тысячу эффектных фото в самых популярных локациях города. Красивая восточная сказка многокультурного и многообразного Стамбула останется на память красивым фоном для фотографий с вами и вашими близкими. А непринужденная обстановка на фотосессии и доброжелательная атмосфера подарит вам радость и прекрасные воспоминания на всю жизнь. Порядок проведения фотосессии • Фотосессия занимает 2-3 часа, фото делаются на камеру и на телефон.

В течение 2-х дней после фотосессии высылается ссылка, где находятся ваши фото. Важная информация• Необходимо взять с собой удостоверение личности.