Фотопрогулка по Стамбулу: захватите свои путешественнические моменты
Стамбул очарует даже искушённых путешественников, но лучше всего увидеть его с высоты птичьего полета, на самой живописной видовой площадке города! Представьте: вы, чайки, закат или рассвет, Босфор, теплый морской ветер, летящее платье и город души.
Этот момент точно станет одним из самых запоминающихся в вашем путешествии, а мы запечатлим его на красивых фотографиях, которые точно западут вам в сердце
Этот момент точно станет одним из самых запоминающихся в вашем путешествии, а мы запечатлим его на красивых фотографиях, которые точно западут вам в сердце
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый город с мечетями
- Босфор
- Мосты и Галатская башня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Предлагаю часовую фотосессию на одной из самых фотографичных крыш-фотозон Стамбула. Это может быть романтичная love-story, памятная семейная фотосессия, веселая съёмка в компании лучших подружек или индивидуальный фотосет, где вы в главной роли.
- Также за отдельную плату вы можете арендовать платье с длинным шлейфом или одежду в султанском стиле на видовой площадке. Кроме самой террасы, также возможно «полетать» на качелях над Стамбулом.
- После бронирования фотосессии вам пришлют более детальную информацию с фото об открытых крышах, стоимости входа и аренде нарядов.
Обратите внимание:
- Советую проводить фотосессию или рано утром, или перед закатом, чтобы застать самое лучшее время для съемки — «золотой час».
- Планируйте, что 1 час займет сама фотосессия и примерно 20-30 минут вам понадобится, если вы арендуете наряд и будете переодеваться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Часовая фотосессия
- Все исходники и 10 фото в обработке
- Что не входит
- Вход на крышу — от 30 €
- Аренда нарядов (по желанию) — от 25 €
- Услуги визажиста — от 70 $
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи зависит от выбранной крышиЗавершение: Место окончания зависит от выбранной крыши
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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