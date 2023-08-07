Стамбул очарует даже искушённых путешественников, но лучше всего увидеть его с высоты птичьего полета, на самой живописной видовой площадке города! Представьте: вы, чайки, закат или рассвет, Босфор, теплый морской ветер, летящее платье и город души.



Этот момент точно станет одним из самых запоминающихся в вашем путешествии, а мы запечатлим его на красивых фотографиях, которые точно западут вам в сердце