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Сначала мы окажемся в красивых фотолокациях на берегу — у мечети и в живописном саду при дворце.



А затем отправимся на морскую прогулку на пароме — свежий бриз, чайки, воды Босфора и прекрасные виды на город будут сопровождать нас всё время.



С вас — наслаждаться моментом, с меня — поймать этот момент в объектив, чтобы эффектные фото долго напоминали вам о путешествии.