Сначала мы окажемся в красивых фотолокациях на берегу — у мечети и в живописном саду при дворце.
А затем отправимся на морскую прогулку на пароме — свежий бриз, чайки, воды Босфора и прекрасные виды на город будут сопровождать нас всё время.
С вас — наслаждаться моментом, с меня — поймать этот момент в объектив, чтобы эффектные фото долго напоминали вам о путешествии.
А затем отправимся на морскую прогулку на пароме — свежий бриз, чайки, воды Босфора и прекрасные виды на город будут сопровождать нас всё время.
С вас — наслаждаться моментом, с меня — поймать этот момент в объектив, чтобы эффектные фото долго напоминали вам о путешествии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Мечеть на берегу Босфора — одна из самых романтичных локаций города. А ещё здесь голуби — идеальный «атрибут» для фотосессии! Утром их количество приравнивается к числу жителей Стамбула:).
- Дворцовый сад с белыми воротами, сквозь которые виден и Босфорский пролив с яхтами, и Девичья башня.
- Прогулка на городском кораблике. Здесь во время съёмки можно успеть выпить турецкий чай и съесть симит, а можно и покормить им местных чаек.
Организационные детали
- Я пришлю вам 300–350 фотографий в цветокоррекции и авторской обработке в течение 10 дней, ссылкой на Google-диск.
- Проезд на пароме стоит 25 лир с человека в одну сторону.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Стамбуле
Евгения, живу Стамбуле уже 9 лет. Фотограф, знаю лучшие локации города, поделюсь с вами любыми лайфхаками для вашего комфортного путешествия. Кошки, чайки, юмор, Босфор и еда — в Стамбуле без них никуда;)Задать вопрос
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