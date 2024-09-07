Район Султанахмет – самая интересная и посещаемая историческая часть Стамбула.
Именно в этом районе сосредоточены основные достопримечательности древнейшего города, отсюда многие гиды рекомендуют начинать знакомство с историей, культурой и архитектурой Стамбула.
Именно в этом районе сосредоточены основные достопримечательности древнейшего города, отсюда многие гиды рекомендуют начинать знакомство с историей, культурой и архитектурой Стамбула.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Эта экскурсия для тех, кто впервые посещает Стамбул и хочет увидеть основные достопримечательности города. Что вас ждёт:Площадь Султанахмет Главная площадь Стамбула и его исторический центр. Здесь сосредоточены некоторые из самых впечатляющих достопримечательностей. Айя-София: символ Золотого века Византии Айя-София была возведена в 532—537 годах во времена императора Юстиниана I. Её высокий купол и уникальные мозаики делают её поистине впечатляющим зданием. Голубая мечеть, также известная как Мечеть Султана Ахмеда Один из крупнейших религиозных комплексов в Стамбуле. Она находится в историческом центре города, прямо напротив мечети Айя-София. Мечеть Султанахмет является выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры. Её интерьер украшен более 20 тысячами белых и голубых керамических изразцов ручной работы, что придало ей прозвище Голубая мечеть. Цистерна Базилика или как его еще называют Провалившийся Замок Он будет интересен своей атмосферой и историей. Цистерна Базилика в Стамбуле – это древнее подземное водохранилище, окутанное загадками истории и мифами Древней Греции. Здесь вы найдете высокие мраморные колонны, а также загадочную голову медузы Горгоны. Это одна из самых посещаемых достопримечательностей Турции.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Султанахмет
- Айя-София: символ Золотого века Византии
- Голубая мечеть, также известная как Мечеть Султана Ахмеда
- Цистерна Базилика (Провалившийся Замок)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд
- Питание
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Султанахмет является главным историческим районом Стамбула и внесен организацией ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Именно здесь сосредоточено большое число знаменитых достопримечательностей города и отсюда многие путешественники начинают знакомство с мегаполисом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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