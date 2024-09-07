На этой экскурсии я поделюсь с вами историей Стамбула, расскажу о развлечениях в Византийские времена, покажу артефакты, некоторые из которых восходят к V в. Вы увидите единственную в своем роде мечеть-музей, где переплетены ислам и христианство, я расскажу историю строительства Голубой мечети. Со мной вы погрузитесь в жизнь Стамбула. Это будет поистине захватывающе!

Описание экскурсии

Эта экскурсия для тех, кто впервые посещает Стамбул и хочет увидеть основные достопримечательности города. Что вас ждёт:Площадь Султанахмет Главная площадь Стамбула и его исторический центр. Здесь сосредоточены некоторые из самых впечатляющих достопримечательностей. Айя-София: символ Золотого века Византии Айя-София была возведена в 532—537 годах во времена императора Юстиниана I. Её высокий купол и уникальные мозаики делают её поистине впечатляющим зданием. Голубая мечеть, также известная как Мечеть Султана Ахмеда Один из крупнейших религиозных комплексов в Стамбуле. Она находится в историческом центре города, прямо напротив мечети Айя-София. Мечеть Султанахмет является выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры. Её интерьер украшен более 20 тысячами белых и голубых керамических изразцов ручной работы, что придало ей прозвище Голубая мечеть. Цистерна Базилика или как его еще называют Провалившийся Замок Он будет интересен своей атмосферой и историей. Цистерна Базилика в Стамбуле – это древнее подземное водохранилище, окутанное загадками истории и мифами Древней Греции. Здесь вы найдете высокие мраморные колонны, а также загадочную голову медузы Горгоны. Это одна из самых посещаемых достопримечательностей Турции.