Hagi проводит ещё 2 экскурсии

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Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом

Проплыть между двух континентов и сделать удачные кадры с воды с главными достопримечательностями

Hagi
Hagi – представитель из Стамбула
Водная прогулка 👣 — оптимальный способ для знакомства с городом: без пробок, с отличными ракурсами и рассказом аудиогида о самом главном.

Наш корабль вмещает до 200 человек, но во время пандемии его заполняемость — не более 70 пассажиров, поэтому все разместятся с комфортом и смогут без толчеи полюбоваться знаковыми памятниками Стамбула.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • 20€10 за человекаскидка50%

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Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом

Что вас ожидает

Водная прогулка 👣. Мы начнем с Мраморного моря 🌊, проплывем до залива Золотой Рог и до моста через Босфор, соединяющего Европу и Азию. С воды вы полюбуетесь прекрасными мечетями Стамбула — в том числе Айя-Софией и Сулеймание, увидите шикарные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы, а также охотничьи дома султанов Османской империи. Поразитесь величию древних крепостей Румели и Анадолу хисары, увидите возвышающуюся на берегу Галатскую башню — и выросшую среди волн Девичью.

Аудиогид на английском и на русском. Из рассказа вы узнаете самые примечательные факты о тех достопримечательностях 🏛️, мимо которых мы проплывем, и услышите о важных личностях в истории 📖 Стамбула.

Организационные детали

  • Водная прогулка проходит без сопровождения, на корабле 🛳️ вы прослушаете запись аудиогида
  • От места встречи до причала мы пройдем пешком 6-7 минут
  • Чтобы встретить закат на корабле, записывайтесь на второй рейс
Начало и место завершения
🚩 в районе площади Султанахмет
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом

Экскурсия проводится в будние дни в 12:30 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Hagi
Hagi
Меня зовут Гаджи, я представляю агентство экскурсий в Стамбуле. Наша команда гидов — это профессиональные лицензированные ребята, которые окончили факультет туризма и знают историю своей страны на все 100. Мы обещаем, что на наших турах вы услышите только достоверную информацию и лучше поймете Стамбул. Ждем вас!
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