Hagi проводит ещё 2 экскурсии

Водная прогулка — оптимальный способ для знакомства с городом: без пробок, с отличными ракурсами и рассказом аудиогида о самом главном.
Наш корабль вмещает до 200 человек, но все разместятся с комфортом и смогут без толчеи полюбоваться знаковыми памятниками Стамбула.
Наш корабль вмещает до 200 человек, но все разместятся с комфортом и смогут без толчеи полюбоваться знаковыми памятниками Стамбула.
Описание аудиогида
Водная прогулка. Мы начнем с Мраморного моря, проплывем до залива Золотой Рог и до моста через Босфор, соединяющего Европу и Азию. С воды вы полюбуетесь прекрасными мечетями Стамбула — в том числе Айя-Софией и Сулеймание, увидите шикарные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы, а также охотничьи дома султанов Османской империи. Поразитесь величию древних крепостей Румели и Анадолу хисары, увидите возвышающуюся на берегу Галатскую башню — и выросшую среди волн Девичью.
Аудиогид на английском и на русском. Из рассказа вы узнаете самые примечательные факты о тех достопримечательностях, мимо которых мы проплывем, и услышите о важных личностях в истории Стамбула.
Организационные детали
- Водная прогулка проходит без сопровождения, на корабле вы прослушаете аудиогид с кратким рассказом о Стамбуле (на английском языке) или запись через динамики на русском
- От места встречи до причала мы пройдем пешком 6-7 минут
- Чтобы полюбоваться закатом, бронируйте прогулку на 16:00
- Для вашего удобства и безопасности мы заполняем корабли не более чем на 60%
- По желанию можно арендовать плед — стоимость составляет 100 лир
ежедневно в 12:15 и 15:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:15 и 15:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 19219 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 361 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Возможно соглашусь что не хватает более точного указания, типа взгляните на лево и увидите такое то здание, но в общем и в целом все прошло хорошо.
возьмите куртку, не будет лишней 😅 по крайней мере в Апреле.
возьмите куртку, не будет лишней 😅 по крайней мере в Апреле.
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Все понравилось спасибо за вид
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А
Супер! всем рекомендую! начиталась отзывов, готовилась к худшему, но оказалось наоборот! Стамбул с воды прекрасен! за 2 часа вы увидите почти все достопримечательности с воды, без толпы туристов перед вами
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Что касается экскурсии по Босфору на корабле, из минусов то что на корабле было холодно на открытой палубе и предложили плед в аренду за 100лир Аудиогид который скачали по ссылке не соответствовал маршруту, аудиогид из динамиков на корабле не соответствовал достопримечательностям которые мы видим.
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О
отличная экскурсия с чудесными видами! Советую)9
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И
Добрый день! Несколько слов об экскурсии. Экскурсию покупали на Трипспере, что удобно,20 процентов предоплаты я оплатил в рублях картой МИР. Остаток оплатил в долларах прямо на судне. Сама экскурсия проводиться
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Входит в следующие категории Стамбула
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