Hagi проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Водная прогулка 👣. Мы начнем с Мраморного моря 🌊, проплывем до залива Золотой Рог и до моста через Босфор, соединяющего Европу и Азию. С воды вы полюбуетесь прекрасными мечетями Стамбула — в том числе Айя-Софией и Сулеймание, увидите шикарные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы, а также охотничьи дома султанов Османской империи. Поразитесь величию древних крепостей Румели и Анадолу хисары, увидите возвышающуюся на берегу Галатскую башню — и выросшую среди волн Девичью.

Аудиогид на английском и на русском. Из рассказа вы узнаете самые примечательные факты о тех достопримечательностях 🏛️, мимо которых мы проплывем, и услышите о важных личностях в истории 📖 Стамбула.

Организационные детали