Hagi проводит ещё 2 экскурсии

Водная прогулка 👣. Мы начнем с Мраморного моря 🌊, проплывем до залива Золотой Рог и до моста через Босфор, соединяющего Европу и Азию. С воды вы полюбуетесь прекрасными мечетями Стамбула — в том числе Айя-Софией и Сулеймание, увидите шикарные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы, а также охотничьи дома султанов Османской империи. Поразитесь величию древних крепостей Румели и Анадолу хисары, увидите возвышающуюся на берегу Галатскую башню — и выросшую среди волн Девичью.
Аудиогид на английском и на русском. Из рассказа вы узнаете самые примечательные факты о тех достопримечательностях 🏛️, мимо которых мы проплывем, и услышите о важных личностях в истории 📖 Стамбула.
Организационные детали
Водная прогулка проходит без сопровождения, на корабле 🛳️ вы прослушаете запись аудиогида
От места встречи до причала мы пройдем пешком 6-7 минут
Чтобы встретить закат на корабле, записывайтесь на второй рейс
Начало и место завершения
🚩 в районе площади Султанахмет
Экскурсия проводится в будние дни в 12:30 и 16:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 70 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Гаджи, я представляю агентство экскурсий в Стамбуле. Наша команда гидов — это профессиональные лицензированные ребята, которые окончили факультет туризма и знают историю своей страны на все 100. Мы обещаем, что на наших турах вы услышите только достоверную информацию и лучше поймете Стамбул. Ждем вас!