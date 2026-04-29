Hagi проводит ещё 2 экскурсии

Водная прогулка — оптимальный способ для знакомства с городом: без пробок, с отличными ракурсами и рассказом аудиогида о самом главном. Наш корабль вмещает до 200 человек, но все разместятся с комфортом и смогут без толчеи полюбоваться знаковыми памятниками Стамбула.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание аудиогида

Водная прогулка. Мы начнем с Мраморного моря, проплывем до залива Золотой Рог и до моста через Босфор, соединяющего Европу и Азию. С воды вы полюбуетесь прекрасными мечетями Стамбула — в том числе Айя-Софией и Сулеймание, увидите шикарные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы, а также охотничьи дома султанов Османской империи. Поразитесь величию древних крепостей Румели и Анадолу хисары, увидите возвышающуюся на берегу Галатскую башню — и выросшую среди волн Девичью.

Аудиогид на английском и на русском. Из рассказа вы узнаете самые примечательные факты о тех достопримечательностях, мимо которых мы проплывем, и услышите о важных личностях в истории Стамбула.

Организационные детали