Hagi проводит ещё 2 экскурсии

Мои заказы

Групповая экскурсия на кораблике по Босфору с аудиогидом

Проплыть между двух континентов и сделать удачные кадры с воды с главными достопримечательностями
Водная прогулка — оптимальный способ для знакомства с городом: без пробок, с отличными ракурсами и рассказом аудиогида о самом главном.

Наш корабль вмещает до 200 человек, но все разместятся с комфортом и смогут без толчеи полюбоваться знаковыми памятниками Стамбула.
4.3
361 отзыв
Групповая экскурсия на кораблике по Босфору с аудиогидом
Групповая экскурсия на кораблике по Босфору с аудиогидом
Групповая экскурсия на кораблике по Босфору с аудиогидом

Описание аудиогида

Водная прогулка. Мы начнем с Мраморного моря, проплывем до залива Золотой Рог и до моста через Босфор, соединяющего Европу и Азию. С воды вы полюбуетесь прекрасными мечетями Стамбула — в том числе Айя-Софией и Сулеймание, увидите шикарные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы, а также охотничьи дома султанов Османской империи. Поразитесь величию древних крепостей Румели и Анадолу хисары, увидите возвышающуюся на берегу Галатскую башню — и выросшую среди волн Девичью.

Аудиогид на английском и на русском. Из рассказа вы узнаете самые примечательные факты о тех достопримечательностях, мимо которых мы проплывем, и услышите о важных личностях в истории Стамбула.

Организационные детали

  • Водная прогулка проходит без сопровождения, на корабле вы прослушаете аудиогид с кратким рассказом о Стамбуле (на английском языке) или запись через динамики на русском
  • От места встречи до причала мы пройдем пешком 6-7 минут
  • Чтобы полюбоваться закатом, бронируйте прогулку на 16:00
  • Для вашего удобства и безопасности мы заполняем корабли не более чем на 60%
  • По желанию можно арендовать плед — стоимость составляет 100 лир

ежедневно в 12:15 и 15:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Участник€12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:15 и 15:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 19219 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
читать дальшеуменьшить

помогая почувствовать атмосферу города и прочувствовать его уникальную историю. Мы специализируемся на Византии, Османской эпохе, культурных легендах, а также являемся экспертами в проведении водных туров по Босфору — маршруту, который раскрывает Стамбул с самой эффектной стороны. Нас объединяют уважение к каждому гостю, внимание к деталям и умение сделать экскурсию интересной, лёгкой и запоминающейся. Мы совмещаем историческую точность, живую подачу и современные технологии — от авторских маршрутов до аудиогид-приложения — чтобы каждая поездка с нами оставляла только тёплые эмоции.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 361 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
228
4
64
3
40
2
17
1
12
R
Возможно соглашусь что не хватает более точного указания, типа взгляните на лево и увидите такое то здание, но в общем и в целом все прошло хорошо.
возьмите куртку, не будет лишней 😅 по крайней мере в Апреле.
Возможно соглашусь что не хватает более точного указания, типа взгляните на лево и увидите такое то здание, но в общем и в целом все прошло хорошо.
Возможно соглашусь что не хватает более точного указания, типа взгляните на лево и увидите такое то здание, но в общем и в целом все прошло хорошо.
Вам был полезен этот отзыв?
Kobilov
Все понравилось спасибо за вид
Все понравилось спасибо за вид
Вам был полезен этот отзыв?
А
Супер! всем рекомендую! начиталась отзывов, готовилась к худшему, но оказалось наоборот! Стамбул с воды прекрасен! за 2 часа вы увидите почти все достопримечательности с воды, без толпы туристов перед вами
читать дальшеуменьшить

будут прекрасные виды! О том что вы видите можно и в интернете прочитать, но и аудиогид говорит, хоть и не в попад, и мало. Но экскурсия за эти деньги - топ!

Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Что касается экскурсии по Босфору на корабле, из минусов то что на корабле было холодно на открытой палубе и предложили плед в аренду за 100лир Аудиогид который скачали по ссылке не соответствовал маршруту, аудиогид из динамиков на корабле не соответствовал достопримечательностям которые мы видим.
Вам был полезен этот отзыв?
О
отличная экскурсия с чудесными видами! Советую)9
Вам был полезен этот отзыв?
И
Добрый день! Несколько слов об экскурсии. Экскурсию покупали на Трипспере, что удобно,20 процентов предоплаты я оплатил в рублях картой МИР. Остаток оплатил в долларах прямо на судне. Сама экскурсия проводиться
читать дальшеуменьшить

на вполне вместительном судне, где есть открытая и закрытая палуба. На судне есть все необходимое от наличия напитков и фруктов до присутсивия фотогафа с попугаем (за отд. плату конечно). Скаченный аудиогид к сожалению без интернета не работает, что вызывало определенные неудобства, но к счастью на судне работал "свой"аудиогид с хорошим звуком и большей информацией. Рекомедую: тихая,спокойная, расслабляющая поездка👍👍👍

Добрый день! Несколько слов об экскурсии. Экскурсию покупали на Трипспере, что удобно,20 процентов предоплаты я оплатил
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Групповая экскурсия на кораблике по Босфору с аудиогидом»

Босфор на яхте
На яхте
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Босфор на яхте
Интересные истории, живописные виды и главные достопримечательности Стамбула с воды
Начало: Около станции метро Haliç
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €212 за всё до 6 чел.
По Босфору - к достопримечательностям Стамбула
8 часов
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
По Босфору - к достопримечательностям Стамбула
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Босфору: дворец Бейлербей, мечеть Чамлыджа и холм Пьер Лоти с невероятными видами ждут вас
Начало: У вашего отеля в районах Бейоглу и Фатих
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за человека
Два континента - один круиз по Босфору
Круизы
2 часа
6 отзывов
Групповая
Два континента - один круиз по Босфору
Проплыть до моста Султана Мехмеда Фатиха и полюбоваться Стамбулом с воды
Начало: В порту Кабаташ
Расписание: ежедневно в 15:45
Сегодня в 15:45
Завтра в 15:45
€18 за человека
На яхте - меж двух континентов целый день
На яхте
6 часов
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На яхте - меж двух континентов целый день
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €3325€3500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
€12 за человека