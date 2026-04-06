Эмре проводит ещё 4 экскурсии

С воды вам откроются отличные ракурсы на главные символы Босфора. Вы полюбуетесь видом на величественные крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары. Проплывёте рядом с Дворцом небесной воды и осмотрите Босфорский

мост. Вас ждут погружение в атмосферу Османской Империи и рассказы о ключевых событиях в развитии города. Затем вы отдохнёте, пообедаете на борту, а при желании искупаетесь и порыбачите вдали от суеты города.

Описание экскурсии

Прогулка по Босфору (3 часа)

Экскурсия будет проходить на роскошной моторной яхте длиной 25 метров. На борту будете только вы, капитан и ваш персональный гид. Во время нашего путешествия вы приглядитесь к колоритным районам, увидите изящные деревянные виллы и осмотрите пышные султанские дворцы. Среди них особо выделяется Кючюксу — иногда его зовут Дворцом небесной воды. Я расскажу, почему он так называется и в чём секрет его красоты. Мы упомянем:

Девичью башню и легенду о ней

Дворец Долмабахче и Чираган

Мечеть Ортакёй

Дворец Бейлербейи и крепость Румели Хисары

Яллы — старинные деревянные особняки на берегу

Отдых и обед на борту (3 часа)

Во второй части круиза мы бросим якорь в одной из живописных бухт Босфора и пообедаем на борту. Вы попробуете рыбное или мясное блюдо, приготовленное на гриле, в сопровождении традиционных турецких салатов мезе, свежих фруктов и прохладительных напитков. У вас будет время насладиться видами верхнего Босфора, отдохнуть на палубе и при желании искупаться в море (если позволит погода). Для любителей активного отдыха на борту будут удочки — можно попробовать порыбачить прямо с яхты. Идеальное завершение дня в спокойной и уютной атмосфере.

Организационные детали