Эмре проводит ещё 4 экскурсии

Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
С воды вам откроются отличные ракурсы на главные символы Босфора. Вы полюбуетесь видом на величественные крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары. Проплывёте рядом с Дворцом небесной воды и осмотрите Босфорский читать дальшеуменьшить
мост. Вас ждут погружение в атмосферу Османской Империи и рассказы о ключевых событиях в развитии города.
Затем вы отдохнёте, пообедаете на борту, а при желании искупаетесь и порыбачите вдали от суеты города.
Экскурсия будет проходить на роскошной моторной яхте длиной 25 метров. На борту будете только вы, капитан и ваш персональный гид. Во время нашего путешествия вы приглядитесь к колоритным районам, увидите изящные деревянные виллы и осмотрите пышные султанские дворцы. Среди них особо выделяется Кючюксу — иногда его зовут Дворцом небесной воды. Я расскажу, почему он так называется и в чём секрет его красоты. Мы упомянем:
Девичью башню и легенду о ней
Дворец Долмабахче и Чираган
Мечеть Ортакёй
Дворец Бейлербейи и крепость Румели Хисары
Яллы — старинные деревянные особняки на берегу
Отдых и обед на борту (3 часа)
Во второй части круиза мы бросим якорь в одной из живописных бухт Босфора и пообедаем на борту. Вы попробуете рыбное или мясное блюдо, приготовленное на гриле, в сопровождении традиционных турецких салатов мезе, свежих фруктов и прохладительных напитков. У вас будет время насладиться видами верхнего Босфора, отдохнуть на палубе и при желании искупаться в море (если позволит погода). Для любителей активного отдыха на борту будут удочки — можно попробовать порыбачить прямо с яхты. Идеальное завершение дня в спокойной и уютной атмосфере.
Организационные детали
После внесения предоплаты на Tripster требуется предоплата 30% от стоимости напрямую организатору для покрытия организационных расходов и бронирования вашей даты. Остаток суммы выплачивается на месте в день экскурсии
Возможно проведение программы для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке
Обед на борту включён в стоимость (рыбное или мясное блюдо на гриле, а также безалкогольные напитки и традиционные турецкие салаты мезе)
Купание возможно при благоприятных погодных условиях
За дополнительную плату можно продлить прогулку и дополнить маршрут — детали обсуждайте в переписке
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Бешикташ, Бебек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1269 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. читать дальшеуменьшить
На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А ещё мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. В 2024 году мы сделали экспансию, и теперь проводим экскурсии не только в Стамбуле, но и в городе Алмате (Казахстан). Будем рады встрече и новым знакомствам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Огромное спасибо Эмре за организацию нашего отдыха. Все на высшем уровне. Был всегда на связи. Помогал во всем. Яхта великолепная, команда дружелюбная и готовая всегда помочь. Отличный маршрут, увидели весь читать дальшеуменьшить
Босфор вдоль и поперек. Также, спасибо Али за интересный рассказ и экскурсию. Очень всем рекомендую! Да, может и дороже чем у других, но поверьте, оно того стоит. Вы берете не лодку, а яхту. Комфорт совсем другой. Не экономьте на своих эмоциях и удовольствиях. Да, еще Эмре может организовать трансфер в/из аэропорта! Тоже рекомендую. Знали бы заранее, не платили бы те же самые деньги за прокуренный эконом Фиат (такси в аэропорту на прилете). Обратно ехали через Эмре на V-class в исполнении Maybach. Почувствуйте разницу, что называется. Всем хорошего отдыха и только положительных эмоций.
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К
Ксения
Нам очень понравилась прогулка на яхте вместе с гидом Али. Вместе с ним нам было комфортно и интересно. Али очень хорошо знает историю Турции, мы узнали много нового для себя, у него есть ответы на все вопросы. Огромное спасибо! Прекрасная экскурсия!
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Н
Наталья
Вчера у нас состоялась замечательная экскурсия на яхте по Босфору, и это было по-настоящему незабываемо! 🌊✨ Организация была на высшем уровне: яхта комфортная, гид очень интересный и увлечённый, благодаря чему читать дальшеуменьшить
мы узнали множество новых фактов и историй. Особая благодарность агентству за внимание к детям — они предложили удочки, и ребята смогли порыбачить прямо во время прогулки. Восторг и радость детей невозможно описать словами! 🎣💛
Кроме того, у нас был особенный повод — день рождения ребёнка. По нашей просьбе агентство подготовило. Этот сюрприз стал настоящим украшением праздника и подарил море эмоций! 🎂🥳
Спасибо огромное за заботу, внимательность и индивидуальный подход. Мы получили массу положительных впечатлений и с радостью будем рекомендовать вашу компанию друзьям и знакомым! 🙏🌟
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Е
Елена
Спасибо большое Али, за то что раскрыл для нас по особенному Стамбул! Углубляясь дальше в историю, вы начинаете понимать, насколько же все это шедеврально, глобально и удивительно, все эти старинные читать дальшеуменьшить
постройки, замки и особняки. Прогулка на частной яхте это идеальное путешествие, чтобы абстрагироваться от суеты и спокойно проплыть по Босфору, слушая рассказы и наполняясь эмоциями! Еще отдельная благодарность капитану судна, он всегда переживал, не замёрзли ли мы, уютно ли нам и все ли хорошо.
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Л
Лилия
Прогулка по Босфору с гидом Али - наше лучшее решение. Час пролетел незаметно за разговорами об истории Турции. Очень интересно! Виды просто потрясающие! Теперь хотим повторить на большее время с едой и напитками)
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D
Daria
Большое спасибо Эмре за экскурсию! Нас было 8 человек, все остались довольны. И маршрут, и яхта замечательные ✨С собой можно было принести еду и напитки, но и организаторы угощали чаем и кофе
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