Эмре проводит ещё 4 экскурсии

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На яхте — меж двух континентов!

Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города

Эмре
Эмре – представитель из Стамбула
С воды вам откроются отличные ракурсы на главные памятники.

Вы полюбуетесь видом на величественные крепости Румелихисары и Анадолу Хисары — одну из самых старых в Стамбуле.

Проплывете рядом с Дворцом небесной воды и осмотрите Босфорский мост.

За чашкой чая вас ждет погружение в атмосферу Османской Империи и рассказы о ключевых событиях в развитии города.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €95 за экскурсию

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На яхте — меж двух континентов!
На яхте — меж двух континентов!

Что вас ожидает

Стамбульские дворцы
Насладитесь картинами европейской и азиатской частей Стамбула с воды! Во время нашего путешествия вы приглядитесь к колоритным районам, увидите изящные деревянные виллы и осмотрите пышные султанские дворцы. Среди них особо выделяется Кючюксу — иногда его зовут Дворцом небесной воды. Я расскажу, почему он так называется и в чем секрет его красоты.

Истории города и его захвата
Яхта 🛥️ пройдёт мимо огромных кораблей и проплывет под небесным мостом Фатиха Султана Мехмета. Также вы увидите «Перерезанное горло Босфора» и раскроете, почему у него такое пугающее имя. Знакомство с историей 📖 константинопольского наследия, любопытные факты о строительстве величественных мостов, рассказ о жизни величайшего Султана Мехмета II и сюжеты о мощных крепостях — я добавлю красок и эмоций в нашу неспешную водную прогулку!

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на частной яхте, поэтому количество мест ограничено — 10 человек
  • На яхте бесплатно будут подаваться чай и турецкий кофе
  • За дополнительную плату можно продлить прогулку 👣 и дополнить маршрут, детали обсуждайте в переписке
На яхте — меж двух континентов!
На яхте — меж двух континентов!
На яхте — меж двух континентов!
На яхте — меж двух континентов!
На яхте — меж двух континентов!
На яхте — меж двух континентов!
На яхте — меж двух континентов!
На яхте — меж двух континентов!
На яхте — меж двух континентов!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эмре
Эмре
Мы команда лицензированных гидов, которые живут в Стамбуле уже долгое время, всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А еще мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. Будем рады встрече и новым знакомствам!
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Эмре проводит ещё 4 экскурсии

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