Эмре проводит ещё 4 экскурсии

Стамбульские дворцы Насладитесь картинами европейской и азиатской частей Стамбула с воды! Во время нашего путешествия вы приглядитесь к колоритным районам, увидите изящные деревянные виллы и осмотрите пышные султанские дворцы. Среди них особо выделяется Кючюксу — иногда его зовут Дворцом небесной воды. Я расскажу, почему он так называется и в чем секрет его красоты.
Истории города и его захвата Яхта 🛥️ пройдёт мимо огромных кораблей и проплывет под небесным мостом Фатиха Султана Мехмета. Также вы увидите «Перерезанное горло Босфора» и раскроете, почему у него такое пугающее имя. Знакомство с историей 📖 константинопольского наследия, любопытные факты о строительстве величественных мостов, рассказ о жизни величайшего Султана Мехмета II и сюжеты о мощных крепостях — я добавлю красок и эмоций в нашу неспешную водную прогулку!
Организационные детали
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Экскурсия проходит на частной яхте, поэтому количество мест ограничено — 10 человек
На яхте бесплатно будут подаваться чай и турецкий кофе
За дополнительную плату можно продлить прогулку 👣 и дополнить маршрут, детали обсуждайте в переписке
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы команда лицензированных гидов, которые живут в Стамбуле уже долгое время, всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А еще мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. Будем рады встрече и новым знакомствам!