Эмре проводит ещё 4 экскурсии

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Стамбульские дворцы

Насладитесь картинами европейской и азиатской частей Стамбула с воды! Во время нашего путешествия вы приглядитесь к колоритным районам, увидите изящные деревянные виллы и осмотрите пышные султанские дворцы. Среди них особо выделяется Кючюксу — иногда его зовут Дворцом небесной воды. Я расскажу, почему он так называется и в чем секрет его красоты.

Истории города и его захвата

Яхта 🛥️ пройдёт мимо огромных кораблей и проплывет под небесным мостом Фатиха Султана Мехмета. Также вы увидите «Перерезанное горло Босфора» и раскроете, почему у него такое пугающее имя. Знакомство с историей 📖 константинопольского наследия, любопытные факты о строительстве величественных мостов, рассказ о жизни величайшего Султана Мехмета II и сюжеты о мощных крепостях — я добавлю красок и эмоций в нашу неспешную водную прогулку!

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