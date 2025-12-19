Принцевы острова — территория покоя, где время течёт медленно.
В этой поездке вы проведёте день среди сосновых рощ, старинных османских особняков и морских пейзажей Хейбелиады и Бююкады.
Неспешные прогулки, умиротворяющие виды, тёплый ветер и обед на палубе корабля создадут ощущение мини-отпуска всего в часе от мегаполиса.
Описание водной прогулки
8:30–9:30 — сбор и выезд из отеля
9:30–10:30 — прибытие к причалу, посадка на корабль, дорога к острову
Инструктаж от сопровождающего и начало путешествия по Мраморному морю.
10:30–12:00 — остров Хейбелиада
- Променад по тихим улочкам
- Старинные виллы и сосновые парки
12:00–12:30 — переход на Бююкаду
12:30–15:00 — остров Бююкада
- Прогулка по набережной мимо исторических особняков
- Возможность арендовать велосипед или посидеть в кафе (за доплату)
- Свободное время для самостоятельного исследования острова
15:00–16:00 — обед на корабле
Шведский стол прямо на борту.
16:00–17:00 — возвращение в Стамбул
Организационные детали
- Это не экскурсия. С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды — он даст основную информацию о локациях, но углубляться в историю не будет. Формат — свободное время на двух островах
- Дорога до Принцевых островов занимает примерно 2 часа в одну сторону
- Обед на корабле во время обратного пути входит в стоимость
- Аренда велосипедов и посещение кафе на островах оплачивается отдельно по желанию
ежедневно в 08:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 17912 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
