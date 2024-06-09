Описание круиза

Приключение на яхте Каждую неделю наша яхта стартует с причала Каракёй, набирая на борт лишь закрытую группу из 10 человек, которую формируем мы для создания максимально безопасной и спокойной атмосферы во время морской прогулки. Путь в одну сторону занимает около полутора-двух часов. На это время яхта остается в вашем распоряжении: угощайтесь подготовленными специально для вас фруктами и welcome-напитками, наслаждайтесь собственной музыкой, загорайте и наполняйтесь счастливыми эмоциями! По прибытии на остров у вас будет еще пара часов, чтобы изучить местные красоты, сделать множество крутых фотографий, пообедать в кафе с прекрасными видами, арендовать велосипед, прогуляться пешком, расслабиться на пляже или искупаться в лазурной воде. Затем наша яхта вновь примет вас со всем гостеприимством и доставит назад, в порт Каракёй. Все путешествие займет порядка 6 часов, каждый из которых будет наполнен красотой и головокружительными впечатлениями! Организационные детали С собой мы рекомендуем взять головные уборы, солнцезащитные средства и очки.