Хотите отдохнуть в уютной компании, бороздя морские просторы? Мы приглашаем вас отправиться в семичасовое путешествие к Принцевым островам — уединенному месту в 25 километрах от шумного Стамбула.
Располагайтесь на борту комфортабельной яхты, наслаждайтесь свежими фруктами и начинайте свое приключение!
Располагайтесь на борту комфортабельной яхты, наслаждайтесь свежими фруктами и начинайте свое приключение!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Порт в Стамбуле
- Пейзажи с яхты
- Босфорский пролив
- Принцевы острова
- Пляж
Описание круиза
Приключение на яхте Каждую неделю наша яхта стартует с причала Каракёй, набирая на борт лишь закрытую группу из 10 человек, которую формируем мы для создания максимально безопасной и спокойной атмосферы во время морской прогулки. Путь в одну сторону занимает около полутора-двух часов. На это время яхта остается в вашем распоряжении: угощайтесь подготовленными специально для вас фруктами и welcome-напитками, наслаждайтесь собственной музыкой, загорайте и наполняйтесь счастливыми эмоциями! По прибытии на остров у вас будет еще пара часов, чтобы изучить местные красоты, сделать множество крутых фотографий, пообедать в кафе с прекрасными видами, арендовать велосипед, прогуляться пешком, расслабиться на пляже или искупаться в лазурной воде. Затем наша яхта вновь примет вас со всем гостеприимством и доставит назад, в порт Каракёй. Все путешествие займет порядка 6 часов, каждый из которых будет наполнен красотой и головокружительными впечатлениями! Организационные детали С собой мы рекомендуем взять головные уборы, солнцезащитные средства и очки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт в Стамбуле
- Пейзажи с яхты
- Босфорский пролив
- Принцевы острова
- Пляж
Что включено
- Фрукты и welcome-напитки на яхте,
- Можно подключить свою музыку,
- 1.5-2 часа морской прогулки в одну сторону,
- Купание на островах
Что не входит в цену
- Аренда велосипеда на острове,
- Обед в ресторане на Принцевых островах,
- Услуги фотографа
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Завершение: То же место, что и начало тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- С собой мы рекомендуем взять головные уборы, солнцезащитные средства и очки
- Все детали обсуждаются заранее и за 1 день необходимо подтвердить участие гостей по телефону или на ватсап. Услуги профессионального лицензированного гида не включены в стоимость, гида необходимо заказать заранее и за дополнительную стоимость
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
- Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам:
- +90 544 157 34 33
- +90 552 883 20 23
- Указав номер заказа на Спутник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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