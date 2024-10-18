Описание круиза
Отдых на Босфоре: незабываемые моменты
Одним из лучших способов насладиться загадочным Стамбулом является тур на собственной яхте. Это отличный вид отдыха, который подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть город с новой стороны.
Прекрасные виды и атмосфера
Представьте себе, как вы мчитесь по живописному Босфору, наслаждаясь великолепными пейзажами. Вы сможете делать красивые фотографии, загорать и купаться в прохладной воде. Такой отдых — это не просто развлечение, а возможность по-настоящему расслабиться и насладиться моментом.
Детали путешествия
Дорога до пляжа Бейкоза занимает около одного часа в одну сторону. Это идеальное время, чтобы насладиться окружающими видами и настроиться на отдых. Кроме того, круиз осуществляется при условии набора группы от 10 человек, что делает его отличным вариантом для дружеской компании или семейного отдыха.
Преимущества отдыха на яхте
- Незабываемые виды на Стамбул и его окрестности.
- Возможность купания и загорания в живописных местах.
- Уникальная атмосфера и возможность расслабиться от городской суеты.
Не упустите шанс провести время на Босфоре, наслаждаясь красотой природы и атмосферой этого удивительного города. Отдых на яхте — это отличный способ найти прохладу в жаркие летние дни и создать незабываемые воспоминания.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт Стамбула
- Пейзажи с яхты
- Пляж Бейкоз
Что включено
- Тур на яхте продолжительностью 4-5 часов,
- Фрукты и велкам-напитки на яхте,
- Можно подключить свою музыку
- Купание на Бейкоз
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание на яхте можно заказать дополнительно
- Экскурсия по Бейкоз
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Все детали обсуждаются заранее и за 1 день необходимо подтвердить участие гостей по телефону или на ватсап. Услуги профессионального лицензированного гида не включены в стоимость, гида вы можете заказать заранее и за дополнительную стоимость
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
- Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам:
- +90 544 157 34 33
- +90 545 573 03 01
- Указав номер заказа на Спутник