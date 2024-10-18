Мы отправимся в азиатскую часть Стамбула, к уединенным пейзажам и цветущим лесам. Всего час в пути — и вы сможете окунуться в чистейшие воды пляжа Бейкоз. Наш путь пройдет на комфортабельной яхте с удобствами на любой вкус.

Описание круиза

Отдых на Босфоре: незабываемые моменты

Одним из лучших способов насладиться загадочным Стамбулом является тур на собственной яхте. Это отличный вид отдыха, который подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть город с новой стороны.

Прекрасные виды и атмосфера

Представьте себе, как вы мчитесь по живописному Босфору, наслаждаясь великолепными пейзажами. Вы сможете делать красивые фотографии, загорать и купаться в прохладной воде. Такой отдых — это не просто развлечение, а возможность по-настоящему расслабиться и насладиться моментом.

Детали путешествия

Дорога до пляжа Бейкоза занимает около одного часа в одну сторону. Это идеальное время, чтобы насладиться окружающими видами и настроиться на отдых. Кроме того, круиз осуществляется при условии набора группы от 10 человек, что делает его отличным вариантом для дружеской компании или семейного отдыха.

Преимущества отдыха на яхте

Незабываемые виды на Стамбул и его окрестности.

Возможность купания и загорания в живописных местах.

Уникальная атмосфера и возможность расслабиться от городской суеты.

Не упустите шанс провести время на Босфоре, наслаждаясь красотой природы и атмосферой этого удивительного города. Отдых на яхте — это отличный способ найти прохладу в жаркие летние дни и создать незабываемые воспоминания.