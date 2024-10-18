Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)

Групповой круиз на яхте с купанием
Мы отправимся в азиатскую часть Стамбула, к уединенным пейзажам и цветущим лесам. Всего час в пути — и вы сможете окунуться в чистейшие воды пляжа Бейкоз. Наш путь пройдет на комфортабельной яхте с удобствами на любой вкус.
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание круиза

Отдых на Босфоре: незабываемые моменты

Одним из лучших способов насладиться загадочным Стамбулом является тур на собственной яхте. Это отличный вид отдыха, который подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть город с новой стороны.

Прекрасные виды и атмосфера

Представьте себе, как вы мчитесь по живописному Босфору, наслаждаясь великолепными пейзажами. Вы сможете делать красивые фотографии, загорать и купаться в прохладной воде. Такой отдых — это не просто развлечение, а возможность по-настоящему расслабиться и насладиться моментом.

Детали путешествия

Дорога до пляжа Бейкоза занимает около одного часа в одну сторону. Это идеальное время, чтобы насладиться окружающими видами и настроиться на отдых. Кроме того, круиз осуществляется при условии набора группы от 10 человек, что делает его отличным вариантом для дружеской компании или семейного отдыха.

Преимущества отдыха на яхте

  • Незабываемые виды на Стамбул и его окрестности.
  • Возможность купания и загорания в живописных местах.
  • Уникальная атмосфера и возможность расслабиться от городской суеты.

Не упустите шанс провести время на Босфоре, наслаждаясь красотой природы и атмосферой этого удивительного города. Отдых на яхте — это отличный способ найти прохладу в жаркие летние дни и создать незабываемые воспоминания.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Порт Стамбула
  • Пейзажи с яхты
  • Пляж Бейкоз
Что включено
  • Тур на яхте продолжительностью 4-5 часов,
  • Фрукты и велкам-напитки на яхте,
  • Можно подключить свою музыку
  • Купание на Бейкоз
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание на яхте можно заказать дополнительно
  • Экскурсия по Бейкоз
Где начинаем и завершаем?
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
Завершение: То же самое, что и начало
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Все детали обсуждаются заранее и за 1 день необходимо подтвердить участие гостей по телефону или на ватсап. Услуги профессионального лицензированного гида не включены в стоимость, гида вы можете заказать заранее и за дополнительную стоимость
  • Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
  • Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам:
  • +90 544 157 34 33
  • +90 545 573 03 01
  • Указав номер заказа на Спутник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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