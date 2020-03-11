2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По Босфору на частной яхте

Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю

Эмре
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Эмре – представитель гидов
Трехчасовое плавание по Босфору на комфортабельной частной яхте подарит новые эмоции.

Вы увидите множество визитных карточек Стамбула: Босфорский мост, мечеть Сулеймана и Девичью башню, а также услышите интересные факты и легенды о них.

Любуясь пейзажами за чашкой чая с турецкими сладостями, вы забудете о городской суете!
170 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На кораблике
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — трамвайная станция «Кабаташ»
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У этой экскурсии2 отзыва
5
По Босфору на частной яхте
По Босфору на частной яхте

Что вас ожидает

Городские истории и легенды
Почему башня зовется Девичьей? Что раньше находилось на южном берегу Золотого Рога? Сколько всего быдо Галатских мостов? Вы познакомитесь с историей таких районов как Галата и Балат, Эюп и Хаскёй, узнаете о константинопольском наследии и услышите историю жизни величайшего Султана Сулеймана, любуясь мечетью Сулеймание.

Европейский Стамбул
Во время круиза нам встретится целая россыпь достопримечательностей. Я расскажу о прошлом и настоящем роскошного дворца Долмабахче, об отеле Чыраган-Палас, воссозданном из руин дворца султана, и строительстве изящной Мечети Меджидие. Проплывая мимо старинных районов Бешикташ и Ортакей, вы сможете сделать яркие снимки.

Азиатский Стамбул
Мы остановимся на причале и после небольшой паузы отправимся к противоположному берегу. Вы еще издалека приметите необычный дворец Бейлербейи в необарочном стиле. Мы поговорим о роскошном убранстве здания, султанских привычках и придворных сплетнях. А после, проплывая мимо античного района Ускюдар, — о современных нравах и образе жизни турков.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проводится на частной яхте, поэтому количество мест ограничено — 15 человек

Что включено в стоимость

  • На частной яхте бесплатно будет подаваться пахлава, чай и турецкий кофе
По Босфору на частной яхте
По Босфору на частной яхте
По Босфору на частной яхте
По Босфору на частной яхте
По Босфору на частной яхте
По Босфору на частной яхте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — трамвайная станция «Кабаташ».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эмре
Эмре
Я и наша команда гидов, которые в Стамбуле живут уже долгое время, всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. Мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. Будем рады встрече и новым знакомствам!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсия отлично спланирована. Время пролетает быстро и полезно, а еще и вкусно с пахлавой. Турецкий кофе на Босфоре это очень романтично. Капитан яхты очень дружелюбный!
10 марта 2020
Экскурсия в целом отлично подойдёт для тех кто хотел бы услышать историю завоевания города, прибосфорских поместий и заодно насладиться отличным сервисом на частной яхте. Гид Нурбол не утомляет своим рассказом. Во время экскурсии угощают классной бахлавой и турецким кофе.

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