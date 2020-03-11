2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Городские истории и легенды

Почему башня зовется Девичьей? Что раньше находилось на южном берегу Золотого Рога? Сколько всего быдо Галатских мостов? Вы познакомитесь с историей таких районов как Галата и Балат, Эюп и Хаскёй, узнаете о константинопольском наследии и услышите историю жизни величайшего Султана Сулеймана, любуясь мечетью Сулеймание.

Европейский Стамбул

Во время круиза нам встретится целая россыпь достопримечательностей. Я расскажу о прошлом и настоящем роскошного дворца Долмабахче, об отеле Чыраган-Палас, воссозданном из руин дворца султана, и строительстве изящной Мечети Меджидие. Проплывая мимо старинных районов Бешикташ и Ортакей, вы сможете сделать яркие снимки.

Азиатский Стамбул

Мы остановимся на причале и после небольшой паузы отправимся к противоположному берегу. Вы еще издалека приметите необычный дворец Бейлербейи в необарочном стиле. Мы поговорим о роскошном убранстве здания, султанских привычках и придворных сплетнях. А после, проплывая мимо античного района Ускюдар, — о современных нравах и образе жизни турков.