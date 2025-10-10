2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Путешествие по Босфору на комфортабельной частной яхте представительского класса подарит новые эмоции.
Вы увидите множество визитных карточек Стамбула: Босфорский мост, мечеть Сулеймана и Девичью башню, а также услышите интересные факты и легенды о них. Любуясь пейзажами за чашкой чая с турецкими сладостями, вы забудете о городской суете!
Чтобы ваш день прошёл идеально и без лишнего стресса, мы начнём его у дверей вашего отеля в центре: за вами приедет комфортабельный Mercedes V-class. Экскурсия будет проходить на роскошной моторной яхте длиной 25 метров. На борту будете только вы, капитан и ваш персональный гид.
Городские истории и легенды
Почему башня зовётся Девичьей? Что раньше находилось на южном берегу Золотого Рога? Сколько всего быдо Галатских мостов? Вы познакомитесь с историей таких районов как Галата и Балат, Эюп и Хаскёй, узнаете о константинопольском наследии и услышите историю жизни величайшего Султана Сулеймана, любуясь мечетью Сулеймание.
Европейский Стамбул
Во время круиза нам встретится целая россыпь достопримечательностей. Я расскажу о прошлом и настоящем роскошного дворца Долмабахче, об отеле Чыраган-Палас, воссозданном из руин дворца султана, и строительстве изящной Мечети Меджидие. Проплывая мимо старинных районов Бешикташ и Ортакей, вы сможете сделать яркие снимки.
Азиатский Стамбул
Мы остановимся на причале и после небольшой паузы отправимся к противоположному берегу. Вы еще издалека приметите необычный дворец Бейлербейи в необарочном стиле. Мы поговорим о роскошном убранстве здания, султанских привычках и придворных сплетнях. А после, проплывая мимо античного района Ускюдар, — о современных нравах и образе жизни турков.
Организационные детали
После внесения предоплаты на Tripster требуется предоплата 30% от стоимости напрямую организатору для покрытия организационных расходов и бронирования вашей даты. Остаток суммы выплачивается на месте в день экскурсии
Трансфер из центральных районов Султанахмет или Бейоглу включён в стоимость
Экскурсия проводится на частной яхте, без посторонних гостей
В качестве комплимента будут подаваться фрукты, чай и турецкий кофе
Можно заказать завтрак — €65 за чел., обед/ужин — €65 за чел. (рыбное или мясное меню на выбор)
Продление на 1 час — €450
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пристань Бебек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1269 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. читать дальшеуменьшить
На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А ещё мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. В 2024 году мы сделали экспансию, и теперь проводим экскурсии не только в Стамбуле, но и в городе Алмате (Казахстан). Будем рады встрече и новым знакомствам!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
Великолепно провели время! Очень эрудированный!!! Интеллигентный гид! С огромным багажом знаний! Внимали каждому его слову! Все необходимое на яхте было: Чай Кофе Сок Фрукты Снеки Пледы)) В общем, рекомендую Спасибо 🙏🏻
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М
Максим
Эмра, спасибо за оперативную организацию! Наша компания была в восторге 😊 На все вопросы всегда были ответы, было очень комфортно общаться. Чувствовалась забота о нас, как о клиентах)
Одна яхта, которую читать дальшеуменьшить
мы бронировали, уже была занята. Но нам предложили лучший вариант из возможных. Яхта очень красивая. Также был удобный трансфер, вкусный ужин и невероятный маршрут по Босфору 😍
Спасибо, это был незабываемый вечер!)
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Е
Елена
Взяли данную экскурсию и не пожалели! Али замечательный гид, который не только увлекательно рассказывает историю, но и поддерживает беседу с отличным юмором!) так же было приятно, что Али наш земляк, читать дальшеуменьшить
все-таки земля круглая) бонусом был трансфер, который забрал и вернул нас в отель, чистейший Mercedes Vito (позже взяли эту же машину в качестве такси в аэропорт, за очень адекватную сумму)Однозначно рекомендуем!!!! P.S берите экскурсионную яхту с ребёнком, эмоции и интересные факты будут с ним на всю жизнь!
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М
Мария
Прекрасный гид, прогулка получилась легкой и интересной! Организация очень четкая, лодка+такси, все как и договаривались без спешки и постоянных замен
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А
Анастасия
Во- первых шикарная лодка 🥰, повезло с погодой и конечно, отличный гид. Историк, студент, живущий более 8 лет в Стамбуле - рассказал массу интересных исторических фактов и ответил на бытовые вопросы о жизни в Стамбуле 🔥 очень понравилась экскурсия 🙏🏻
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A
Прекрасный экскурсовод и хорошая, просторная яхта.