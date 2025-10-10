2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Босфору на комфортабельной частной яхте представительского класса подарит новые эмоции. Вы увидите множество визитных карточек Стамбула: Босфорский мост, мечеть Сулеймана и Девичью башню, а также услышите интересные факты и легенды о них. Любуясь пейзажами за чашкой чая с турецкими сладостями, вы забудете о городской суете!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Комфорт с первой минуты

Чтобы ваш день прошёл идеально и без лишнего стресса, мы начнём его у дверей вашего отеля в центре: за вами приедет комфортабельный Mercedes V-class. Экскурсия будет проходить на роскошной моторной яхте длиной 25 метров. На борту будете только вы, капитан и ваш персональный гид.

Городские истории и легенды

Почему башня зовётся Девичьей? Что раньше находилось на южном берегу Золотого Рога? Сколько всего быдо Галатских мостов? Вы познакомитесь с историей таких районов как Галата и Балат, Эюп и Хаскёй, узнаете о константинопольском наследии и услышите историю жизни величайшего Султана Сулеймана, любуясь мечетью Сулеймание.

Европейский Стамбул

Во время круиза нам встретится целая россыпь достопримечательностей. Я расскажу о прошлом и настоящем роскошного дворца Долмабахче, об отеле Чыраган-Палас, воссозданном из руин дворца султана, и строительстве изящной Мечети Меджидие. Проплывая мимо старинных районов Бешикташ и Ортакей, вы сможете сделать яркие снимки.

Азиатский Стамбул

Мы остановимся на причале и после небольшой паузы отправимся к противоположному берегу. Вы еще издалека приметите необычный дворец Бейлербейи в необарочном стиле. Мы поговорим о роскошном убранстве здания, султанских привычках и придворных сплетнях. А после, проплывая мимо античного района Ускюдар, — о современных нравах и образе жизни турков.

Организационные детали