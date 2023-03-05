Из античного Константинополя в современный Стамбул

С этой индивидуальной пешеходно-автомобильной экскурсией для вас и вашей семьи/друзей (до 6 чел) вы посещаете все лучшие, великолепные в своей неповторимости, всемирно известные достопримечательности Стамбула:

Собор Святой Софии,

Голубую мечеть СултанАхмет,

Дворец Топкапы,

Ипподром,

Немецкий фонтан,

Цистерну Базилика.

Наш гид

увлечет вас древними и современными легендами и историей, и вы лучше поймете этот город, его дух и индивидуальность;

обратит ваше внимание на самые интересные места и объекты, мимо которых вы могли бы пройти, не рассмотрев и не поняв их ценность;

покажет самые колоритные улочки и магазины;

расскажет о знаменитых на весь мир турецких блюдах и уличном фастфуде – и вы их попробуете,

даст рекомендации и раскроет полезные фишки о том, что делать в Стамбуле, а чего делать не стоит, и какие еще места посетить по вашим предпочтениям.

Наш гид встречает вас в лобби вашего отеля и проводит экскурсию, ориентируясь на ваши предпочтения - приемлемый темп, содержание рассказа - если нравится история, то информация будет содержательнее, если нет – рассказ будет в более легкой форме; ответит на любые вопросы, скорректирует время начала и конца экскурсии в зависимости от желания и самочувствия (устали или замерзли и т. п.).

Наш гид информирует о ценах в музеи и дворцы, помогает приобрести билеты в них быстро и без очереди, рекомендует день экскурсии (Топкапы, например, не работает в некоторые дни).

На автомобиле вы сможете комфортно перемещаться от одной достопримечательности к другой. Кроме указанных мест вы также, по вашему выбору, сможете посетить:

Древнюю мечеть Сулеймание (с гробницами Султана Сулеймана и Хюррем Султан),

Красочный район Балат (с красивыми фотозонами),

Гранд базар (с огромным количеством восточных сладостей, специй, сувениров),

Площадь Таксим и улицу Истикляль (с катанием на красном ретро-трамвайчике и подъемом на Галатскую башню),

Египетский базар или Рынок пряностей (с особенной восточной атмосферой и колоритом).

На протяжении всей экскурсии вы любуетесь захватывающими дух видами на улочки и дома Стамбула, пролив Босфор, бухту Золотой Рог, Галатский мост.

Так как в программу входит посещение мечетей девушкам необходимо иметь головной убор, а мужчины должны быть в брюках или шортах ниже колен.

Вы поймете все преимущества экскурсии с нашим квалифицированным гидом: ваше пребывание в Стамбуле станет ярче и красочнее!