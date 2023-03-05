Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто

5
1 отзыв
Описание
Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто

Что вас ожидает 🤩

  • Достопримечательности Стамбула:
  • Голубая мечеть Султан Ахмед
  • Собор Айя София
  • Ипподром
  • Немецкий фонтан
  • Цистерна Базелик
  • Дворец Топкапы
  • Самая древняя мечеть Сулеймание
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Из античного Константинополя в современный Стамбул

С этой индивидуальной пешеходно-автомобильной экскурсией для вас и вашей семьи/друзей (до 6 чел) вы посещаете все лучшие, великолепные в своей неповторимости, всемирно известные достопримечательности Стамбула:
Собор Святой Софии,
Голубую мечеть СултанАхмет,
Дворец Топкапы,
Ипподром,
Немецкий фонтан,
Цистерну Базилика.

Наш гид

увлечет вас древними и современными легендами и историей, и вы лучше поймете этот город, его дух и индивидуальность;
обратит ваше внимание на самые интересные места и объекты, мимо которых вы могли бы пройти, не рассмотрев и не поняв их ценность;
покажет самые колоритные улочки и магазины;
расскажет о знаменитых на весь мир турецких блюдах и уличном фастфуде – и вы их попробуете,
даст рекомендации и раскроет полезные фишки о том, что делать в Стамбуле, а чего делать не стоит, и какие еще места посетить по вашим предпочтениям.
Наш гид встречает вас в лобби вашего отеля и проводит экскурсию, ориентируясь на ваши предпочтения - приемлемый темп, содержание рассказа - если нравится история, то информация будет содержательнее, если нет – рассказ будет в более легкой форме; ответит на любые вопросы, скорректирует время начала и конца экскурсии в зависимости от желания и самочувствия (устали или замерзли и т. п.).
Наш гид информирует о ценах в музеи и дворцы, помогает приобрести билеты в них быстро и без очереди, рекомендует день экскурсии (Топкапы, например, не работает в некоторые дни).

На автомобиле вы сможете комфортно перемещаться от одной достопримечательности к другой. Кроме указанных мест вы также, по вашему выбору, сможете посетить:

Древнюю мечеть Сулеймание (с гробницами Султана Сулеймана и Хюррем Султан),
Красочный район Балат (с красивыми фотозонами),
Гранд базар (с огромным количеством восточных сладостей, специй, сувениров),
Площадь Таксим и улицу Истикляль (с катанием на красном ретро-трамвайчике и подъемом на Галатскую башню),
Египетский базар или Рынок пряностей (с особенной восточной атмосферой и колоритом).
На протяжении всей экскурсии вы любуетесь захватывающими дух видами на улочки и дома Стамбула, пролив Босфор, бухту Золотой Рог, Галатский мост.
Так как в программу входит посещение мечетей девушкам необходимо иметь головной убор, а мужчины должны быть в брюках или шортах ниже колен.
Вы поймете все преимущества экскурсии с нашим квалифицированным гидом: ваше пребывание в Стамбуле станет ярче и красочнее!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Исторические справки о достопримечательностях Стамбула от лицензированного русскоговорящего гида.
  • Поездка на комфортном авто Мерседес-Бенц Вито
Что не входит
  • Входные билеты во дворецы и в музеи
  • Обед в кафе или фастфуд на улице
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия с гидом на авто (экскурсия по индивидуально составленной программе с лицензированным русскоговорящим гидом на целый день с 10:00 до 17:00 по достопримечательностям Стамбула). Начало экскурсии с лобби вашего отеля, где Вас встречает гид на авто Мерседес-Бенц Вито и начинает свой тур.
  • Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
  • Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам
  • +90 544 157 34 33
  • Указав номер заказа на Спутник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 мар 2023
5+. Расим сделал все так чтобы нам было очень хорошо на продолжение все экскурсии.

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Монастыри, церкви, храмы
Азиатская часть
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