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Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу

4.4
13 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Выбирайте пешеходную обзорную экскурсию ⛳, чтобы за один раз охватить всю историческую часть Стамбула.

За 4 часа мы пройдем по району Султанахмет, чтобы полюбоваться Дворцом Топкапы и Голубой мечетью, посмотрим на город 🏙️ с высоты из Галатской башни и увидим, как живет современный Стамбул во время прогулки по улице Истикляль.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-14 человек

  • €190 за экскурсию

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Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу

Что вы увидите

  • Район Султанахмет
  • Дворец Топкапы
  • Собор Св. Софии
  • Площадь Ипподром
  • Египетский базар
  • Порт Эминону
  • Мост Галата
  • Золотой Рог
  • Район Бейоглу
  • Галатская башня
Предлагаю вам отправиться на обзорную пешеходную экскурсию ⛳ по Стамбулу на 4 часа.
Начнем нашу прогулку 👣 в районе Солтанахмет. Это сердце исторического Стамбула. Пройдем рядом с Дворцом Топкапы, Собором св Софии, обойдя знаменитую голубую мечеть и пройдя через площадь Ипподром, мы дальше через старые улочки города дойдем до Египедского базара (крытый базар специй и золота). Выйдем на порт Эминону и через мост Галата пересечем Золотой Рог. Таким образом, попадем в район Бейоглу и посетим башню Галата со смотровой площадкой, где открывается вид на Стамбул с высоты 140 метров над уровнем моря 🌊. Бейоглу(Beyoglu) - это район на северном берегу Золотого Рога, между Каракей (Karakoy) и мостом Галата.
С Галаты, как называют ее местные жители, вы увидите Стамбул с высоты птичьего полета и поразитесь тому, как этот небоскреб могли построить генуэзцы. Дальше по улочкам Перу и Бейоглу европейских квартал Стамбула, они до сих пор очаровывают своим средиземноморским колоритом туристов со всего мира. Здесь, в отеле «Пера Палас», до сих пор останавливаются пассажиры легендарного «Восточного экспресса», воспетого Агатой Кристи. Среди них были Жаклин Кеннеди, Грета Гарбо и сотни других знаменитостей…
Поглядев на паровозик, тащивший когда-то за собой первый экспресс с края Европы в ее сердце — Стамбул, мы незаметно попадем на Истикляль. Раньше эту уникальную улицу, до которой далеко и Арбату, называли по-французски — Grand Rue de Pera. И улица эта действительно очень французская — яркая, броская, в огнях ресторанов, кафе, кинотеатров, магазинчиков, кофеен… Люди здесь не гуляют, и не проходят. Они живут на Истикляль — 24 часа в сутки. И недаром это место облюбовали с 18 века иностранные посольства — вы сами увидите здания консульств и представительств чуть ли не всех стран мира на Истикляль.
Кстати, здесь вы увидите и старинный трамвайчик, который проедет мимо вас медленно и торжественно — а больше вам гулять по Истикляль не помешает ничто, ведь эта огромная улица открыта, только для пешеходов. После Истикляль и обилия впечатлений мы отдохнем в кальянной. Кофе и чай, ароматный табак и колорит специфически турецкого заведения, дадут вам силы для продолжения экскурсии 🧭
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дворец Топ Капы
  • Собор Св. Софии
  • Транспортные расходы.
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 ваш отель или аэропорт
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
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13 отзывов оставили туристы

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