Предлагаю вам отправиться на обзорную пешеходную экскурсию ⛳ по Стамбулу на 4 часа.

Начнем нашу прогулку 👣 в районе Солтанахмет. Это сердце исторического Стамбула. Пройдем рядом с Дворцом Топкапы, Собором св Софии, обойдя знаменитую голубую мечеть и пройдя через площадь Ипподром, мы дальше через старые улочки города дойдем до Египедского базара (крытый базар специй и золота). Выйдем на порт Эминону и через мост Галата пересечем Золотой Рог. Таким образом, попадем в район Бейоглу и посетим башню Галата со смотровой площадкой, где открывается вид на Стамбул с высоты 140 метров над уровнем моря 🌊. Бейоглу(Beyoglu) - это район на северном берегу Золотого Рога, между Каракей (Karakoy) и мостом Галата.

С Галаты, как называют ее местные жители, вы увидите Стамбул с высоты птичьего полета и поразитесь тому, как этот небоскреб могли построить генуэзцы. Дальше по улочкам Перу и Бейоглу европейских квартал Стамбула, они до сих пор очаровывают своим средиземноморским колоритом туристов со всего мира. Здесь, в отеле «Пера Палас», до сих пор останавливаются пассажиры легендарного «Восточного экспресса», воспетого Агатой Кристи. Среди них были Жаклин Кеннеди, Грета Гарбо и сотни других знаменитостей…

Поглядев на паровозик, тащивший когда-то за собой первый экспресс с края Европы в ее сердце — Стамбул, мы незаметно попадем на Истикляль. Раньше эту уникальную улицу, до которой далеко и Арбату, называли по-французски — Grand Rue de Pera. И улица эта действительно очень французская — яркая, броская, в огнях ресторанов, кафе, кинотеатров, магазинчиков, кофеен… Люди здесь не гуляют, и не проходят. Они живут на Истикляль — 24 часа в сутки. И недаром это место облюбовали с 18 века иностранные посольства — вы сами увидите здания консульств и представительств чуть ли не всех стран мира на Истикляль.

Кстати, здесь вы увидите и старинный трамвайчик, который проедет мимо вас медленно и торжественно — а больше вам гулять по Истикляль не помешает ничто, ведь эта огромная улица открыта, только для пешеходов. После Истикляль и обилия впечатлений мы отдохнем в кальянной. Кофе и чай, ароматный табак и колорит специфически турецкого заведения, дадут вам силы для продолжения экскурсии 🧭