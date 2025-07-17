Мои заказы

Мастер-класс по завариванию чая

Узнать о чайных традициях, научиться правильно готовить напиток и забрать с собой особый подарок
На мастер-классе вы познакомитесь с особенностями чаепития в разных странах и освоите аутентичные методы заваривания. Приготовите пять разных сортов напитка. И конечно, ощутите турецкое гостеприимство на традиционной чайной церемонии с местными угощениями.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00

Описание мастер-класса

Немного интересной теории

  • Вы познакомитесь с чайными традициями некоторых стран — от нежных зелёных чаёв Азии до насыщенных чёрных напитков Европы.
  • Узнаете о происхождении чая, его распространении по всему миру, различных сортах и секретах приготовления.

И много ароматной практики

  • Чайный мастер покажет, как правильно заварить белый, зелёный, чёрный и травяной сорта, а также улун. Затем вы продегустируете чаи.
  • В завершении устроим традиционную церемонию. Чашечка настоящего турецкого чая, приятная компания и местные вкусности — уверены, это будет одна из самых душевных дегустаций в вашей жизни!

Организационные детали

  • В мастер-классе могут участвовать взрослые и дети от 7 лет.
  • Не рекомендуем посещение беременным.
  • Мастер-класс проведёт чайный мастер на русском, английском или турецком языке по вашему выбору.

ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир
Абдулкадир — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1812 туристов
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень
рад знакомству с вами и возможности открыть для вас турецкую культуру. Нам будет очень приятно видеть вас на мастер-классе, где вы почувствуете себя, как если бы вы были в компании близкого друга у себя дома.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Анна
17 июл 2025
Мурат отличный представитель компании. Знание материала и умение преподнести материал оцениваем на отлично! Спасибо большое!
А
Анастасия
7 мая 2025
очень уютное место, помимо чая, там проводятся МК по парфюму, завариванию кофе и витражным лампам
чай вкусный, атмосфера приятная, вёл сотрудник Давид - всё отлично
V
Viktor
4 мая 2025
Если вы хотите узнать что-то интересное про два в Турции главных напитка Чай и Кофе,
То вы попали по Адресу вас тут научат его правильно приготовить
Расскажут историю про происхождение и как эти напитки попали в Турцию.
Для кофе у вас будет возможно гид Адема,а Чай наверное Давран.

Входит в следующие категории Стамбула

