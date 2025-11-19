С нами вы комфортно доедете до места назначения, а дорога превратится в маленькое путешествие по Стамбулу.
Мы встретим вас в Новом аэропорту/аэропорту имени Сабихи Гёкчен или заберём из отеля, а по пути познакомим с городом.
Такой формат также удобен для транзитных путешественников: вы используете время максимально эффективно и без лишних забот о трансфере.
Описание трансфер
- В аэропорту водитель встретит в зоне прилёта с табличкой с вашим именем
- Время ожидания — до 60 минут после посадки. При задержках рейса согласуем встречу индивидуально
- Вы увидите панорамы Босфора, Золотого Рога и Старого города
- Прогуляетесь по старинным кварталам и историческим улицам (15–30 минут на каждой остановке)
- Сделаете короткие фото-паузы на выбранных видовых точках
- Замедлитесь на кофе или лёгкий перекус
- А затем отправитесь в отель или аэропорт
Мы адаптируем маршрут, длительность и темп под ваши пожелания.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Mercedes Vito или автомобиле того же класса. Детские кресла предоставляются по запросу. Место для багажа включено
- При бронировании укажите номер рейса, время и аэропорт прибытия/вылета
- В личных сообщениях обсудим маршрут, остановки, время пребывания на каждой локации и другие детали трансфера
- С вами буду я или другой гид-водитель нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 127 туристов
Мы начинали со Стамбула, но теперь наши маршруты охватывают и другие удивительные места Турции. По суше или по воде, на автомобиле, яхте, пароме или пешком — мы покажем страну в её настоящей красоте. С нами вы сможете насладиться путешествием в неспешной атмосфере, открывая Турцию так, как её видят местные.
