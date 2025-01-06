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и ее прекрасный водитель! История перекликается с современностью и чувствуешь это всеми фибрами души… Всё было очень познавательно и интересно, день пролетел в удовольствии и в красивых местах разных уголков города. . Мы рады, что попали в «руки Жанны». Спасибо большое ☺️