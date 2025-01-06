Обзорные на авто – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные на авто» в Стамбуле, цены от €270. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
На машине
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Исследуйте ночной Стамбул: архитектура, история и ночная жизнь. Узнайте секреты Айя-Софии и насладитесь огнями Босфора в комфортной обстановке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 22:30
Завтра в 22:30
270 за всё до 6 чел.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
На машине
83 отзыва
7 часов
Круиз
Индивидуальный круиз по Стамбулу: уникальные достопримечательности
Посетите грандиозную мечеть Чамлыджа, крепость Йорос и парк Йылдыз. Завершите день круизом по Босфору с видами на дворцы и виллы
Сегодня в 09:30
3 мар в 09:30
360 за всё до 4 чел.
Стамбульский калейдоскоп
На машине
35 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
385 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марсель
    6 января 2025
    Стамбульский калейдоскоп
    В «Стамбуле» впервые… Приехали втроем с дочерью и супругой… Стамбул открывается с разных сторон, когда есть такой гид как Жанна
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    и ее прекрасный водитель! История перекликается с современностью и чувствуешь это всеми фибрами души… Всё было очень познавательно и интересно, день пролетел в удовольствии и в красивых местах разных уголков города. . Мы рады, что попали в «руки Жанны». Спасибо большое ☺️

  • M
    Malik
    4 июля 2023
    Стамбульский калейдоскоп
    Добрый день, Спасибо огромное Жанне за данную экскурсию. Экскурсия очень интересная, содержательная и продуманная. Понравилось все. Мы не куда не
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    спешили и в тоже время посмотрели много достопримечательностей и интересных мест в Стамбуле и получили массу эмоций и много знаний благодаря высококвалифицированному специалисту своего дела.

  • Л
    Любовь
    3 мая 2023
    Стамбульский калейдоскоп
    Очень рекомендую данную экскурсию. Совершенно другой Стамбул: красивые видовые площадки на Босфор, азиатская сторона, очень отличающаяся от европейской. Машина удобная.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Обзорные на авто»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
  2. Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
  3. Стамбульский калейдоскоп
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Айя-София
  9. Девичья башня
  10. Истикляль
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в феврале 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Обзорные на авто" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 385. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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