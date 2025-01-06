5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Исследуйте ночной Стамбул: архитектура, история и ночная жизнь. Узнайте секреты Айя-Софии и насладитесь огнями Босфора в комфортной обстановке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 22:30
Завтра в 22:30
€270 за всё до 6 чел.
7 часов
Круиз
Индивидуальный круиз по Стамбулу: уникальные достопримечательности
Посетите грандиозную мечеть Чамлыджа, крепость Йорос и парк Йылдыз. Завершите день круизом по Босфору с видами на дворцы и виллы
Сегодня в 09:30
3 мар в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарсель6 января 2025В «Стамбуле» впервые… Приехали втроем с дочерью и супругой… Стамбул открывается с разных сторон, когда есть такой гид как Жанна
- MMalik4 июля 2023Добрый день, Спасибо огромное Жанне за данную экскурсию. Экскурсия очень интересная, содержательная и продуманная. Понравилось все. Мы не куда не
- ЛЛюбовь3 мая 2023Очень рекомендую данную экскурсию. Совершенно другой Стамбул: красивые видовые площадки на Босфор, азиатская сторона, очень отличающаяся от европейской. Машина удобная.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Обзорные на авто»
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