Нури проводит ещё 1 экскурсию

Я проведу вас по древним районам «Европы в миниатюре», застроенным ещё во времена Византии: Галате, Джихангиру, Каракёю и Чукурджуму. Вы услышите романтическую легенду о Галатской башне. Узнаете, как здесь привыкли сосуществовать храмы разных конфессий — мечети, католические соборы, православные церкви и синагоги. А также послушаете о знаменитом Цветочном пассаже, с которым связана история русских эмигрантов первых волн.
Дворы Истикляля
Вы пройдёте по улице, без которой невозможно представить Стамбул. Но я буду обращать ваше внимание не на красочные фасады магазинов и галерей, аутентичный пешеходный хаос и исторический трамвайчик, а на дворики, где только и можно прислушаться к биению сердца знаменитого стамбульского проспекта. Вы узнаете, что здесь происходило в начале 20 века и как это было связано с белой эмиграцией, где отыскать незаметные, но красноречивые архитектурные детали былых эпох и разных национальных традиций. А также выясните, какие мероприятия проводят именно здесь и почему многие арт-студии предпочитают размещаться на колоритном Истикляле.
🌁 ☕ В завершение вы полюбуетесь на Босфорский пролив и знаменитый мост, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула. Увидите красивую мечеть и отыщете ярмарку для местных жителей. А после прогулки предлагаю отдохнуть в кафе и выпить настоящего турецкого кофе с видом на Босфорский мост.
Организационные детали
Маршрут может поменяться в зависимости от сложившихся обстоятельств и ваших пожеланий
Дополнительно оплачиваются расходы на еду и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 895 туристов
Меня зовут Нури. Уже много лет живу в Стамбуле и увлекаюсь его историей, культурой, традициями местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Работаю вместе с командой гидов. Будем рады провести вас по самым любопытным местам города, вдохновить рассказом о его истории и открыть прекрасные панорамы великолепного Стамбула.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
–
2
–
1
–
Евгения
Отличная экскурсия! Огромное спасибо чудесной Минае ❤️ Все очень четко, продумано и интересно! Куча полезной информации. Благодаря Минае и Стамбулу с ней - обязательно вернёмся еще!
Вам был полезен этот отзыв?
З
Зарина
Ощущение будто прогулялась с эрудированным, подкованным, умным, интересным и харизматичным другом) Бахтияр очень крутой гид, мне понравилась его подача информации, чувствуется, что человек влюблен в город, в его историю и продолжает читать дальшеуменьшить
развиваться в этом направлении. Дал возможность взглянуть на мир и происходящее вокруг под другим углом, за что безмерно благодарна, есть над чем поразмыслить и что начать изучать) В следующий приезд обязательно обращусь к нему, знаю, что ему есть что рассказать, чем поделиться и чем развлечь слух любого туриста)
Вам был полезен этот отзыв?
Anna
Экскурсовод у нас был Бахтияр - парень из Крыма. Отлично владеет информацией, задавали ему кучу вопросов, на все получили исчерпывающие ответы. Глубокие знания по истории Стамбула и Турции в целом. Маршрут построен удобно, в нашей компании была женщина в возрасте (моя мама), даже она не устала, т. к. в середине маршрута зашли на чашечку чая. Очень довольны экскурсией. Рекомендасьон:)
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сергей
Отличная экскурсия! Гид Бахтияр сам из России(живёт 6 лет здесь) поэтому отлично владеет русским языком, что было для нас важно. Интересно кратко и ёмко открыл историю Турции, рассказал о религии и по остальным вопросам, что нас интересовали. Провел интересным маршрутом, открыл новые красивые и аутентичые места. Очень рекомендуем русским туристам!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Гуляли по Стамбулу с Денисом. Нам очень понравилось! Интересно, содержательно, многое узнали про Стамбул, Турцию, особенности менталитета, традиции. Денис - русский гид, благодаря чему было очень легко общаться. Он легко адаптировал экскурсию под наши запросы. Огромное спасибо! Будем рекомендовать экскурсию с Денисом всем!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Andrey
Бахтияр - очень харизматичный и располагающий к себе рассказчик. Было очень интересно и весело. Дал много полезных советов о Стамбуле.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях»