Нури проводит ещё 1 экскурсию

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Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях

Легкая прогулка по самобытным кварталам с погружением в невыдуманную жизнь европейской части города

Нури
Нури – представитель из Стамбула
Исторически мир западного Стамбула невероятно пестр и насыщен, но моя главная задача — передать особую атмосферу, которая здесь складывалась веками благодаря десяткам разных народов.

Так, вы не только осмотрите открыточные фасады и застанете красный трамвайчик, но и заглянете в секретные дворики и улочки, где перед вами развернутся фрагменты мультикультурной жизни города.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €119 за экскурсию

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Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях

Что вас ожидает

Кварталы большого Бейоглу
Я проведу вас по древним районам «Европы в миниатюре», застроенным еще во времена Византии: Галате, Джихангиру, Каракёю и Чукурджуму. Вы услышите романтическую легенду о Галатской башне. Узнаете, как здесь привыкли сосуществовать храмы разных конфессий — мечети, католические соборы, православные церкви и синагоги. А также послушаете о знаменитом Цветочном пассаже, с которым связана история 📖 русских эмигрантов первых волн.

Дворы Истикляля
Вы пройдете по улице, без которой невозможно представить Стамбул. Но я буду обращать ваше внимание не на красочные фасады магазинов и галерей, аутентичный пешеходный хаос и исторический трамвайчик, а на дворики, где только и можно прислушаться к биению сердца знаменитого стамбульского проспекта. Вы узнаете, что здесь происходило в начале 20 века и как это было связано с белой эмиграцией, где отыскать незаметные, но красноречивые архитектурные детали былых эпох и разных национальных традиций. А также выясните, какие мероприятия проводят именно здесь и почему многие арт-студии предпочитают размещаться на колоритном Истикляле.

🌁 ☕ В завершение вы полюбуетесь на Босфорский пролив и знаменитый мост, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула. Увидите красивую мечеть и отыщете ярмарку для местных жителей. А после прогулки предлагаю отдохнуть в кафе и выпить 🍹 настоящего турецкого кофе с видом на Босфорский мост.

Организационные детали

  • Маршрут может поменяться в зависимости от сложившихся обстоятельств и ваших пожеланий
  • Дополнительно оплачиваются расходы на еду и напитки
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нури
Нури
Меня зовут Нури. Уже много лет живу в Стамбуле и увлекаюсь его историей, культурой, традициями местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Работаю вместе с командой гидов. Будем рады провести вас по самым любопытным местам города, вдохновить рассказом о его истории и открыть прекрасные панорамы великолепного Стамбула.
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Нури проводит ещё 1 экскурсию

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