Нури проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Кварталы большого Бейоглу

Я проведу вас по древним районам «Европы в миниатюре», застроенным еще во времена Византии: Галате, Джихангиру, Каракёю и Чукурджуму. Вы услышите романтическую легенду о Галатской башне. Узнаете, как здесь привыкли сосуществовать храмы разных конфессий — мечети, католические соборы, православные церкви и синагоги. А также послушаете о знаменитом Цветочном пассаже, с которым связана история 📖 русских эмигрантов первых волн.

Дворы Истикляля

Вы пройдете по улице, без которой невозможно представить Стамбул. Но я буду обращать ваше внимание не на красочные фасады магазинов и галерей, аутентичный пешеходный хаос и исторический трамвайчик, а на дворики, где только и можно прислушаться к биению сердца знаменитого стамбульского проспекта. Вы узнаете, что здесь происходило в начале 20 века и как это было связано с белой эмиграцией, где отыскать незаметные, но красноречивые архитектурные детали былых эпох и разных национальных традиций. А также выясните, какие мероприятия проводят именно здесь и почему многие арт-студии предпочитают размещаться на колоритном Истикляле.

🌁 ☕ В завершение вы полюбуетесь на Босфорский пролив и знаменитый мост, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула. Увидите красивую мечеть и отыщете ярмарку для местных жителей. А после прогулки предлагаю отдохнуть в кафе и выпить 🍹 настоящего турецкого кофе с видом на Босфорский мост.

Организационные детали