Нури проводит ещё 1 экскурсию

Исторически мир западного Стамбула невероятно пёстр и насыщен, но моя главная задача — передать особую атмосферу, которая здесь складывалась веками благодаря десяткам разных народов. Так, вы не только осмотрите открыточные фасады и застанете красный трамвайчик, но и заглянете в секретные дворики и улочки, где перед вами развернутся фрагменты мультикультурной жизни города.

Описание экскурсии

Кварталы большого Бейоглу

Я проведу вас по древним районам «Европы в миниатюре», застроенным ещё во времена Византии: Галате, Джихангиру, Каракёю и Чукурджуму. Вы услышите романтическую легенду о Галатской башне. Узнаете, как здесь привыкли сосуществовать храмы разных конфессий — мечети, католические соборы, православные церкви и синагоги. А также послушаете о знаменитом Цветочном пассаже, с которым связана история русских эмигрантов первых волн.

Дворы Истикляля

Вы пройдёте по улице, без которой невозможно представить Стамбул. Но я буду обращать ваше внимание не на красочные фасады магазинов и галерей, аутентичный пешеходный хаос и исторический трамвайчик, а на дворики, где только и можно прислушаться к биению сердца знаменитого стамбульского проспекта. Вы узнаете, что здесь происходило в начале 20 века и как это было связано с белой эмиграцией, где отыскать незаметные, но красноречивые архитектурные детали былых эпох и разных национальных традиций. А также выясните, какие мероприятия проводят именно здесь и почему многие арт-студии предпочитают размещаться на колоритном Истикляле.

🌁 ☕ В завершение вы полюбуетесь на Босфорский пролив и знаменитый мост, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула. Увидите красивую мечеть и отыщете ярмарку для местных жителей. А после прогулки предлагаю отдохнуть в кафе и выпить настоящего турецкого кофе с видом на Босфорский мост.

Организационные детали