1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Стамбул Транзитом»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и запечатлеть себя на атмосферных снимках
Начало: На площади Таксим
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 150€143 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила18 мая 2024Спасибо Татьяне за отличную фото прогулку по Истиклялю! Фотографии просто юридические♥️
- ЕЕкатерина6 мая 2024Юля, прекрасный гид, провела нам отличную экскурсию, отвечала на все вопросы. Спасибо!
- ННаталья28 апреля 2024Добрый день! У нас была семейная фотосессия и прогулка с Татьяной! Было весело и познавательно! Татьяна отличный фотограф (я никогда
- ТТатьяна24 апреля 2024Первые два дня в Стамбуле мы ходили без экскурсовода, самостоятельно, больше по шопингу. И как-то даже приуныли. Но как встретились
- SSergei20 сентября 2023Два континента на автомобилеТимур! Огромное тебе спасибо за экскурсию. Все организовано великолепно. С тобой очень интересно общаться и слушать. Информация очень интересная. Нам с женой очень понравилось. Рекомендую всем.
- ММаргарита26 июля 2023Это был 1-й день в Стамбуле. Я заказала экскурсию заранее, а не покупала на лайнере-мы совершали круиз. Сами выбрали время
- ЕЕлена17 июня 2023У нас был отличный экскурсовод Дениз. Хорошая грамотная речь! Учел все наши пожелания и мы за 4 часа прямо почувствовали город. Все было супер! Рекомендуем!
- РРимма28 марта 2023В целом экскурсия оставила приятное впечатление именно фотосессией. Маршрут проложен по местам, где фотографии получаются особенно выигрышные и интересные. Однако
- ММаргарита13 февраля 2023София, цистерна, галатская башня, центр, Босфор и мраморное море. Машина - прекрасно. Ожидание гида - менее прекрасно
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музей Пера»
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