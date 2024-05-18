читать дальше

в плане информативности, конечно, экскурсия несет мало. Поэтому, если Вы спросите, буду ли я рекомендовать эту экскурсию другим, то я бы ответила следующим образом: «если есть необходимость пофотографироваться на телефон (айфон) за ту сумму, которая стоит эта экскурсия - то на эту фотопрогулку сходить стоит», но если речь идет о полноценной экскурсии и получении новой информации - то в этом смысле - нет.