Экскурсии в музей Пера

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Пера» в Стамбуле, цены от €125, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия «Стамбул Транзитом»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Экскурсия «Стамбул Транзитом»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
8 отзывов
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и запечатлеть себя на атмосферных снимках
Начало: На площади Таксим
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 150143 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    18 мая 2024
    Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
    Спасибо Татьяне за отличную фото прогулку по Истиклялю! Фотографии просто юридические♥️
    Спасибо Татьяне за отличную фото прогулку по Истиклялю!
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
    Юля, прекрасный гид, провела нам отличную экскурсию, отвечала на все вопросы. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    28 апреля 2024
    Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
    Добрый день! У нас была семейная фотосессия и прогулка с Татьяной! Было весело и познавательно! Татьяна отличный фотограф (я никогда
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    не была такой красивой, как фото от Татьяны) и интересный рассказчик! Бонусом были даны рекомендации по шоппингу, которыми очень активно пользуюсь! Спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
    Первые два дня в Стамбуле мы ходили без экскурсовода, самостоятельно, больше по шопингу. И как-то даже приуныли. Но как встретились
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    с нашим, теперь любимым, гидом Денизом, город заиграл другими красками. Новая энергия появилась, интерес, воодушевление и в итоге удовольствие общее от прибывания! Спасибо от всей души Руслану и Денизу! Когда будем в следующий раз в Стамбуле, сразу к ним!

  • S
    Sergei
    20 сентября 2023
    Два континента на автомобиле
    Тимур! Огромное тебе спасибо за экскурсию. Все организовано великолепно. С тобой очень интересно общаться и слушать. Информация очень интересная. Нам с женой очень понравилось. Рекомендую всем.
  • М
    Маргарита
    26 июля 2023
    Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
    Это был 1-й день в Стамбуле. Я заказала экскурсию заранее, а не покупала на лайнере-мы совершали круиз. Сами выбрали время
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    и продолжительность, это обошлось в 5 раз дешевле, а удовольствия получили в 10 раз больше. За 4 часа экскурсовод Юля показала практически все знаковые достопримечательности европейской части: мечети Айю-Софию, Голубую мечеть, парк Топкапы, греческий рынок и др. Мы в спокойном темпе осмотрели мечети внутри, прошлись по улочкам и выпили турецкого кофе. Рекомендую!

  • Е
    Елена
    17 июня 2023
    Экскурсия «Стамбул Транзитом»
    У нас был отличный экскурсовод Дениз. Хорошая грамотная речь! Учел все наши пожелания и мы за 4 часа прямо почувствовали город. Все было супер! Рекомендуем!
  • Р
    Римма
    28 марта 2023
    Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
    В целом экскурсия оставила приятное впечатление именно фотосессией. Маршрут проложен по местам, где фотографии получаются особенно выигрышные и интересные. Однако
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    в плане информативности, конечно, экскурсия несет мало. Поэтому, если Вы спросите, буду ли я рекомендовать эту экскурсию другим, то я бы ответила следующим образом: «если есть необходимость пофотографироваться на телефон (айфон) за ту сумму, которая стоит эта экскурсия - то на эту фотопрогулку сходить стоит», но если речь идет о полноценной экскурсии и получении новой информации - то в этом смысле - нет.

  • М
    Маргарита
    13 февраля 2023
    Экскурсия «Стамбул Транзитом»
    София, цистерна, галатская башня, центр, Босфор и мраморное море. Машина - прекрасно. Ожидание гида - менее прекрасно

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музей Пера»

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  3. Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
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  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Музей Пера" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 143 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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