Стамбул называют городом контрастов. И на самом деле это так. С одной стороны возвышаются минареты мечетей, а с другой стороны — купола византийских церквей.
С одной стороны — богатые виллы на
С одной стороны — богатые виллы на
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Холм Чамлыджа Это высочайшая точка азиатской части Стамбула. Высота холма составляет 280 м.,с которой открывается прекрасный вид на Босфорский пролив, Мроморное море, Принцевые острова.
- Смотровая площадка Пьер Лотти (панорамный вид на Золотой Рог) Возвышенность на берегу бухты Золотой Рог в районе Эйюп. Одноименное название носит смотровая площадка на холме и кафе с обзорным видом на Стамбул. Это одна из лучших смотровых площадок города. Она расположена на высоте 53 метра над уровнем моря. Подняться на холм можно с помощью канатной дороги.
- Балат — это разноцветные дома, старинные улочки, необычные фотолокации, кофейни и настоящий дух старого Стамбула. История, архитектура и яркие кадры ждут на каждом шагу.
- Кузгунджук — уютный район на азиатской стороне, где гармонично соседствуют мечети, церкви и синагоги. локации, где снимался сериал «Постучи в мою дверь». Здесь вы увидите знаменитые улочки и дом, которые появились в кадрах популярного сериала.
- Галатская башня Расположена в европейской части Стамбула на высоком холме района Галата. Её видно почти со всех точек центральной части города. Высота башни 67 метров, диаметр — 9 метров, высота над уровнем моря — 140 метров. Башня является одним из символов города.
- Улица Истикльял и площадь Таксим Одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, расположенная в районе Бейоглу. Улица берёт своё начало на площади Таксим и идёт по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,4 километра.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Чамлыджа
- Смотровая площадка Пьер Лотти
- Мечеть Эюп Султан
- Галатская башня
- Улица Истикльяль и площадь Таксим
- Район Балат
- Кузгуджук
Что включено
- Услуги гида
- Mercedes Vİto
Что не входит в цену
- Входной билет на Галатскую башню
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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