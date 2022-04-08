Ежедневно в 19:30

Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)

Круиз по Босфору с ужином

Круиз
Круиз по Босфору с ужином.

Сбор туристов осуществляется только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Ночью яркий и колоритный Стамбул превращается в одно из самых романтичных мест в мире. Особенно в районе Босфора, соединяющего Черное и Мраморного моря.

Мы предлагаем вам уникальную возможность насладиться красотами ночного Босфора во время нашего круиза с шоу-программой и ужином.

Вас ждет прогулка на корабле по проливу. Наслаждайтесь видами сразу двух континентов, любуясь ночным городом и восхищаясь его удивительной панорамой.

Не забудьте отдать должное специально подготовленной для вас авторской шоу-программе «Турецкая ночь». Вас ждет юмористическое выступление танцевальных кукол Ашук и Машук, народные танцы турецких регионов, а самая настоящая восточная красавица станцует волнительный танец живота.

Вечер заканчивается зажигательной дискотекой под самые популярные хиты Турции.

Ужин тоже не оставит вас равнодушным: сезонный салат, холодные закуски и горячее блюдо от шефа — мясо, курица или рыба. Безалкогольные и местные алкогольные напитки входят в стоимость программы.

Внимание! Сбор туристов осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин. Безалкогольные и алкогольные напитки местного производства в неограниченном количестве. Шоу «Турецкая Ночь»
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 19:30

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