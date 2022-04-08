Ежедневно в 19:30

Ночью яркий и колоритный Стамбул превращается в одно из самых романтичных мест в мире. Особенно в районе Босфора, соединяющего Черное и Мраморного моря.

Мы предлагаем вам уникальную возможность насладиться красотами ночного Босфора во время нашего круиза с шоу-программой и ужином.

Вас ждет прогулка на корабле по проливу. Наслаждайтесь видами сразу двух континентов, любуясь ночным городом и восхищаясь его удивительной панорамой.

Не забудьте отдать должное специально подготовленной для вас авторской шоу-программе «Турецкая ночь». Вас ждет юмористическое выступление танцевальных кукол Ашук и Машук, народные танцы турецких регионов, а самая настоящая восточная красавица станцует волнительный танец живота.

Вечер заканчивается зажигательной дискотекой под самые популярные хиты Турции.

Ужин тоже не оставит вас равнодушным: сезонный салат, холодные закуски и горячее блюдо от шефа — мясо, курица или рыба. Безалкогольные и местные алкогольные напитки входят в стоимость программы.

Внимание! Сбор туристов осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.