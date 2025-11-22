Круиз по Босфору — это яркий вечер на корабле с ужином, музыкой и видами ночного Стамбула. С палубы город раскрывается иначе: огни мостов, дворцы на берегу, тёплая атмосфера и ощущение маленького путешествия внутри большого мегаполиса.

Описание круиза

Маршрут начинается у причала Кабаташ. После приветственного напитка вы разместитесь в зале или на открытой палубе. Корабль проходит вдоль Долмабахче, дворец Чыраган, Ортакёйской мечети, первого моста через Босфор и османских резиденций. На обратном пути открываются виды Ускюдара и Девичей башни.

Программа

19:00–20:00 — трансфер из отелей или самостоятельное прибытие к причалу

20:30 — отправление. На столах — закуски и безалкогольные напитки

Ужин — рыба, курица или говядина, свежие салаты, десерт

Шоу — национальные танцы, дервиши, восточные постановки, живая музыка

Фотопаузы — виды дворцов, мечетей и мостов в вечерней подсветке

Финал — дискотека и свободное время на палубе

23:30–23:45 — возвращение к Кабаташу и трансфер в отель

Судно

Двухпалубный теплоход на 250 гостей: закрытый панорамный зал, открытая палуба, бар, зона танцев, кондиционирование, санитарные помещения.

Безопасность

Теплоход оснащён спасательными средствами, противопожарным оборудованием и обслуживается сертифицированной командой. Перед отправлением проводится короткий инструктаж.

Организационные детали