Ночной круиз по Босфору - ужин, шоу и огни Стамбула
Проведите вечер на теплоходе класса Luxury с насыщенной программой (трансфер включён)
Круиз по Босфору — это яркий вечер на корабле с ужином, музыкой и видами ночного Стамбула.
С палубы город раскрывается иначе: огни мостов, дворцы на берегу, тёплая атмосфера и ощущение маленького путешествия внутри большого мегаполиса.
Описание круиза
Маршрут начинается у причала Кабаташ. После приветственного напитка вы разместитесь в зале или на открытой палубе. Корабль проходит вдоль Долмабахче, дворец Чыраган, Ортакёйской мечети, первого моста через Босфор и османских резиденций. На обратном пути открываются виды Ускюдара и Девичей башни.
Программа
19:00–20:00 — трансфер из отелей или самостоятельное прибытие к причалу 20:30 — отправление. На столах — закуски и безалкогольные напитки Ужин — рыба, курица или говядина, свежие салаты, десерт Шоу — национальные танцы, дервиши, восточные постановки, живая музыка Фотопаузы — виды дворцов, мечетей и мостов в вечерней подсветке Финал — дискотека и свободное время на палубе 23:30–23:45 — возвращение к Кабаташу и трансфер в отель
Судно
Двухпалубный теплоход на 250 гостей: закрытый панорамный зал, открытая палуба, бар, зона танцев, кондиционирование, санитарные помещения.
Безопасность
Теплоход оснащён спасательными средствами, противопожарным оборудованием и обслуживается сертифицированной командой. Перед отправлением проводится короткий инструктаж.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер и программа с ужином. Алкогольные напитки оплачиваются отдельно (максимум два на человека)
Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места)
На борту будут русскоязычные сопровождающие, которые ответят на все ваши вопросы
Гости в состоянии алкогольного опьянения на борт не допускаются
При шторме, технических неполадках или решении береговой охраны круиз может быть перенесён или отменён с полным возвратом или предложением новой даты
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или на причале Кабатащ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мамед — ваш гид в Стамбуле
Я живу в Стамбуле уже несколько лет и работаю в сфере туризма и организации круизов по Босфору. Этот город стал для меня не просто местом жительства — он вдохновляет каждый
день своей историей, культурой и атмосферой. Я прекрасно знаю европейскую и азиатскую стороны Стамбула, его старинные улочки, смотровые площадки, лучшие рестораны и, конечно, секретные места, куда редко доходят туристы.
Как организатор я уделяю большое внимание комфорту гостей — от момента трансфера до последних минут прогулки. Мне важно, чтобы каждый почувствовал настоящую магию Стамбула: огни ночного Босфора, восточные ароматы, турецкое гостеприимство и атмосферу праздника.
Отзывы и рейтинг
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
22 ноя 2025
Незабываемый вечер на Босфоре! 🚢 Три часа пролетели как одно мгновение. С палубы открывались потрясающие виды! Этот круиз — как погружение в сказку. Вода, огни, музыка… Особенно впечатлил момент, когда мы читать дальше
проплывали под Босфорским мостом🤩 На борту царила праздничная атмосфера: живая музыка создавала настроение, а выступления артистов (особенно танец живота!) были настоящим украшением вечера. Турецкая кухня оказалась выше всяких похвал — каждое блюдо словно маленький шедевр. Всё организовано чётко, без задержек. Персонал работал очень профессионально, стараясь уделить абсолютно каждому гостю внимание. Я почувствовала себя как в гостях у добрых друзей🥰 Особая благодарность гиду, у которого я приобрела тур: он подробно рассказал о маршруте, посоветовал лучшее время для фото. Его внимательность и профессионализм дали позитивный настрой с самого начала. Если хотите прочувствовать колорит Стамбула и получить массу ярких впечатлений — очень рекомендую этот круиз!