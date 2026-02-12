Лучший способ провести ночь в Стамбуле — увидеть его в сиянии огней с воды и насладиться зажигательными выступлениями под вкусный ужин, который вам предложат на борту огромного корабля.
Вы неспешно проплывёте по Босфору, полюбуетесь символами города, оцените местную кухню, восточные танцы и другие эффектные номера.
Вы неспешно проплывёте по Босфору, полюбуетесь символами города, оцените местную кухню, восточные танцы и другие эффектные номера.
Описание экскурсии
Отправление от причала. Посадка на большой комфортабельный лайнер, welcome-атмосфера. На стол подаются холодные закуски.
Когда корабль выходит в Босфор, начинается ужин. Вам подают закуски, сезонные салаты, напитки. Горячее на выбор — рыба, мясо или курица. Щедрые порции и красивый сервис.
Начинается шоу-программа, которая превращает ужин в полноценный вечер развлечений. На сцене сменяют друг друга:
- мистический танец дервишей
- турецкие народные танцы
- динамичный танец с ножами
- восточный танец живота
Вы проплываете вдоль сияющих огнями берегов Стамбула. И можете рассмотреть:
- дворец Долмабахче
- мост Босфор
- особняки османской знати в районах Бешикташ и Арнауткёй
- Румелихисары — крепость 15 века
- Ортакёй — мечеть у самой воды
- Анадолу Хисары — старинную крепость 14 века
- Ускюдар: виллы и дворцы вдоль азиатского берега Стамбула
- Девичью башню — одну из главных визиток города
- панорамы Айя-Софии, Голубой мечети, Галатской башни и Галатского моста
После шоу темп вечера растёт. На сцену выходит саксофонист, затем подключается DJ — и корабль превращается в мини-клуб на воде.
Финал — спокойный и тёплый. Вам подадут турецкий чай и десерты.
Тайминг
- 19:30–20:00 — сбор гостей с билетом, включающим трансфер, из отелей
- 20:15 — встреча гостей с билетом без трансфера на причале
- 20:30 — рассадка на корабле. Команда помогает с размещением, начинается подача холодных закусок
- 21:00 — отплытие. Корабль выходит в Босфор и начинается ужин, затем — шоу-программа
- 23:30 — завершение программы. Корабль прибывает к причалу. Гостей с включённым трансфером развозят обратно по отелям
Организационные детали
- Трансфер из отелей производится исключительно из туристической зоны Стамбула (Султанахмет, Лалели, Аксарай, Бейазит, Чемберлиташ, Сиркеджи, Каракёй, Таксим, Бейоглу)
- Едем на автобусах Iveco и Mercedes Sprinter
- Сопровождающий из нашей команды проводит вас до лайнера и встретит на причале после круиза
Меню
- На борту доступно два варианта ужина: безалкогольное меню (стандартный набор напитков без спиртного), алкогольное меню (включает 2 бокала спиртного на человека)
- Оба варианта подаются в рамках ужина и входят в выбранный тип билета
- Билеты у окна предназначены для столиков на двоих, цена указана за человека
ежедневно в 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Безалкогольное меню, без трансфера из отеля
|€30
|Дети до 7 лет
|€20
|Безалкогольное меню с трансфером из отеля
|€40
|Алкогольное меню, без трансфера из отеля
|€41
|Алкогольное меню, с трансфером из отеля
|€51
|Места у окна , за столиком на ДВОИХ, алкогольное меню (без трансфера)
|€56
|Места у окна, за столиком на ДВОИХ, безалкогольное меню (без трансфера)
|€45
|Места у окна, за столиком на ДВОИХ, безалкогольное меню (трансфер включён)
|€55
|Места у окна, за столиком на ДВОИХ, алкогольное меню (трансфер включён)
|€66
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кабаташе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Садай — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Уже несколько лет я организую морские прогулки по Босфору и Принцевым островам. Работаю с командой опытных капитанов и гидов, которые знают Стамбул не по картам, а по воде. Наши прогулки созданы
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
От чистого сердца рекомендую организатора данного круиза! Абсолютно без халтуры, от встречи до высадки на берег! До отправной точки (причала) доехали сами, на трамвае, трансфер не заказывали. Встречающий был постоянно
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Вечерний круиз по Босфору оставил массу позитивных впечатлений, всем советую, калоритная отмасфера, гостиприивные тури и кончно же восточные танцы!!!
Вам был полезен этот отзыв?
восторг, обслуживание, организация, трансфер, шоу, еда … классно, советую!!! выполнили все наши пожелания!!!
Вам был полезен этот отзыв?
насыщеная программа, вкусно очень, траектория - по Босфор, со всех сторон красный мост. места достались возле сцены, шикарно очень. в честь дня рождения - презент - коктейль, вынес бармен под музыку. рекомендую однозначно
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все прошло на высшем уровне. Отлично организованное мероприятие. Вкусный ужин, программа тоже на 5 балов! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Доброе утро. Вчера мы были на данной экскурсии. Хочется сообщить о нескольких серьёзных проблемах, которые подпортили впечатление.
1. Принудительное переселение. Нас посадили за место, которое нам очень понравилось, но через 10
1. Принудительное переселение. Нас посадили за место, которое нам очень понравилось, но через 10
Садай
Ответ организатора:
Здравствуйте! Доброе утро. Спасибо, что поделились обратной связью — нам искренне жаль, что некоторые моменты испортили ваше впечатление. Мы обязательно
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Круиз-шоу по Босфору на огромном лайнере»
-
13%
Групповая
Лучший выборВечерний круиз по Босфору: ужин, шоу и огни Стамбула
Провести вечер среди огней Стамбула, музыки и восточной атмосферы
Начало: Порт Galataport İstanbul / Karaköy, рядом с теплох...
Расписание: ежедневно в 19:15
Сегодня в 19:15
Завтра в 19:15
€34
€39 за человека
Групповая
Лучший выборВечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Проведите вечер на теплоходе, наслаждаясь видами Стамбула, турецким ужином и шоу-программой. Путешествие между Европой и Азией станет незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€38 за человека
Групповая
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Полюбоваться волнами пролива, оценить танцевальное шоу и вкусный ужин с закусками
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€39 за человека
Групповая
Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу
Откройте для себя ночной Стамбул на круизе по Босфору. Ужин, живая музыка и танцы создадут незабываемую атмосферу восточной сказки
Начало: На станции «Кабаташ»
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€38 за человека
€30 за человека