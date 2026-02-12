Круиз-шоу по Босфору на огромном лайнере

Ночные виды Стамбула, ужин и яркая программа с танцами и живой музыкой
Лучший способ провести ночь в Стамбуле — увидеть его в сиянии огней с воды и насладиться зажигательными выступлениями под вкусный ужин, который вам предложат на борту огромного корабля.

Вы неспешно проплывёте по Босфору, полюбуетесь символами города, оцените местную кухню, восточные танцы и другие эффектные номера.
4
12 отзывов
Описание экскурсии

Отправление от причала. Посадка на большой комфортабельный лайнер, welcome-атмосфера. На стол подаются холодные закуски.

Когда корабль выходит в Босфор, начинается ужин. Вам подают закуски, сезонные салаты, напитки. Горячее на выбор — рыба, мясо или курица. Щедрые порции и красивый сервис.

Начинается шоу-программа, которая превращает ужин в полноценный вечер развлечений. На сцене сменяют друг друга:

  • мистический танец дервишей
  • турецкие народные танцы
  • динамичный танец с ножами
  • восточный танец живота

Вы проплываете вдоль сияющих огнями берегов Стамбула. И можете рассмотреть:

  • дворец Долмабахче
  • мост Босфор
  • особняки османской знати в районах Бешикташ и Арнауткёй
  • Румелихисары — крепость 15 века
  • Ортакёй — мечеть у самой воды
  • Анадолу Хисары — старинную крепость 14 века
  • Ускюдар: виллы и дворцы вдоль азиатского берега Стамбула
  • Девичью башню — одну из главных визиток города
  • панорамы Айя-Софии, Голубой мечети, Галатской башни и Галатского моста

После шоу темп вечера растёт. На сцену выходит саксофонист, затем подключается DJ — и корабль превращается в мини-клуб на воде.

Финал — спокойный и тёплый. Вам подадут турецкий чай и десерты.

Тайминг

  • 19:30–20:00 — сбор гостей с билетом, включающим трансфер, из отелей
  • 20:15 — встреча гостей с билетом без трансфера на причале
  • 20:30 — рассадка на корабле. Команда помогает с размещением, начинается подача холодных закусок
  • 21:00 — отплытие. Корабль выходит в Босфор и начинается ужин, затем — шоу-программа
  • 23:30 — завершение программы. Корабль прибывает к причалу. Гостей с включённым трансфером развозят обратно по отелям

Организационные детали

  • Трансфер из отелей производится исключительно из туристической зоны Стамбула (Султанахмет, Лалели, Аксарай, Бейазит, Чемберлиташ, Сиркеджи, Каракёй, Таксим, Бейоглу)
  • Едем на автобусах Iveco и Mercedes Sprinter
  • Сопровождающий из нашей команды проводит вас до лайнера и встретит на причале после круиза

Меню

  • На борту доступно два варианта ужина: безалкогольное меню (стандартный набор напитков без спиртного), алкогольное меню (включает 2 бокала спиртного на человека)
  • Оба варианта подаются в рамках ужина и входят в выбранный тип билета
  • Билеты у окна предназначены для столиков на двоих, цена указана за человека

ежедневно в 20:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Безалкогольное меню, без трансфера из отеля€30
Дети до 7 лет€20
Безалкогольное меню с трансфером из отеля€40
Алкогольное меню, без трансфера из отеля€41
Алкогольное меню, с трансфером из отеля€51
Места у окна , за столиком на ДВОИХ, алкогольное меню (без трансфера)€56
Места у окна, за столиком на ДВОИХ, безалкогольное меню (без трансфера)€45
Места у окна, за столиком на ДВОИХ, безалкогольное меню (трансфер включён)€55
Места у окна, за столиком на ДВОИХ, алкогольное меню (трансфер включён)€66
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кабаташе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Садай
Садай — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Уже несколько лет я организую морские прогулки по Босфору и Принцевым островам. Работаю с командой опытных капитанов и гидов, которые знают Стамбул не по картам, а по воде. Наши прогулки созданы
для тех, кто хочет увидеть город с другой стороны — в комфорте, с атмосферой и вниманием к деталям. Мы показываем Стамбул так, как его видят только местные. Главная цель моей команды — сделать не просто прогулку, а яркое впечатление.

Отзывы и рейтинг

Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
От чистого сердца рекомендую организатора данного круиза! Абсолютно без халтуры, от встречи до высадки на берег! До отправной точки (причала) доехали сами, на трамвае, трансфер не заказывали. Встречающий был постоянно
на связи. Встретил моментально, не смотря на то, что мы приехали рано. На палубе всё было организовано идеально! От столиков, еды и обслуживания до разнообразной шоу-программы! Зал был полным, не смотря на несезон и будний день. Официанты гоняли без устали, стараясь всем угодить. Видно, что ребята выкладываются на все 💯! Придраться не к чему! Громко? Да, громко, ярко, весело! Корабль не просто сделал круг между 2-мя босфорскими мостами, а кружил туда-обратно несколько раз. Круиз закончился ~23:30, и мы успели на обратный трамвай (ходит до полуночи)
Короче, не пожалеете! 👍🏼👍🏼👍🏼

Д
Вечерний круиз по Босфору оставил массу позитивных впечатлений, всем советую, калоритная отмасфера, гостиприивные тури и кончно же восточные танцы!!!
Olga
восторг, обслуживание, организация, трансфер, шоу, еда … классно, советую!!! выполнили все наши пожелания!!!
Элина
насыщеная программа, вкусно очень, траектория - по Босфор, со всех сторон красный мост. места достались возле сцены, шикарно очень. в честь дня рождения - презент - коктейль, вынес бармен под музыку. рекомендую однозначно
А
Все прошло на высшем уровне. Отлично организованное мероприятие. Вкусный ужин, программа тоже на 5 балов! Рекомендую!
Anatolii
Доброе утро. Вчера мы были на данной экскурсии. Хочется сообщить о нескольких серьёзных проблемах, которые подпортили впечатление.

1. Принудительное переселение. Нас посадили за место, которое нам очень понравилось, но через 10
минут сказали "ой, перепутали" и отправили на верхнюю холодную палубу без окон. Это было некомфортно и ветрено, да и вида практически никакого не было. На это замечание нам посоветовали выйти на открытую террасу и там смотреть виды

2. Непоследовательность и грубость персонала. У моей девушки на столе лежала электронная сигарета (она её не использовала). Официант в грубой форме сделал замечание, при этом за соседним столиком люди спокойно курили айкос - к ним претензий у персонала не было.

Из положительного:

1) Нам попался русскоговорящий официант 2) атмосфера ресторана или ночного клуба на воде была хорошей 3)Хотелось бы больше народных турецких танцев, а программа почему-то решила включить армянские танцы)))
4)Еда была вкусной

поэтому общая оценка 6/10

Ответ организатора:
Здравствуйте! Доброе утро. Спасибо, что поделились обратной связью — нам искренне жаль, что некоторые моменты испортили ваше впечатление. Мы обязательно
учитываем такие комментарии и работаем над улучшением сервиса.
1. По поводу пересадки: все гости размещаются строго по спискам и категориям бронирования. Скорее всего, изначально вы заняли место, не закреплённое за вашей бронью, поэтому команда попросила вас пересесть.
2. Что касается курения: на борту запрещено курить за столами, для этого предусмотрены отдельные зоны (закрытая зона и открытая терраса). Это правило действует для всех гостей. Если кто-то курил рядом — их также должны были предупредить, возможно, вы просто не обратили на это внимания.
3. По поводу палубы: на верхней палубе установлены панорамные окна, которые по факту даже больше, чем на нижней, но понимаем, что погодные условия могли повлиять на комфорт.

Отдельно благодарим за положительные моменты — рады, что вам понравилась еда, атмосфера и работа русскоговорящего официанта.

По поводу замечаний о грубости персонала — обязательно проведём внутреннюю проверку и сделаем соответствующие выводы. Спасибо, что указали на это.

Будем рады увидеть вас снова и постараемся сделать ваш следующий визит полностью комфортным.

