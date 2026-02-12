Лучший способ провести ночь в Стамбуле — увидеть его в сиянии огней с воды и насладиться зажигательными выступлениями под вкусный ужин, который вам предложат на борту огромного корабля. Вы неспешно проплывёте по Босфору, полюбуетесь символами города, оцените местную кухню, восточные танцы и другие эффектные номера.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Отправление от причала. Посадка на большой комфортабельный лайнер, welcome-атмосфера. На стол подаются холодные закуски.

Когда корабль выходит в Босфор, начинается ужин. Вам подают закуски, сезонные салаты, напитки. Горячее на выбор — рыба, мясо или курица. Щедрые порции и красивый сервис.

Начинается шоу-программа, которая превращает ужин в полноценный вечер развлечений. На сцене сменяют друг друга:

мистический танец дервишей

турецкие народные танцы

динамичный танец с ножами

восточный танец живота

Вы проплываете вдоль сияющих огнями берегов Стамбула. И можете рассмотреть:

дворец Долмабахче

мост Босфор

особняки османской знати в районах Бешикташ и Арнауткёй

Румелихисары — крепость 15 века

Ортакёй — мечеть у самой воды

Анадолу Хисары — старинную крепость 14 века

Ускюдар: виллы и дворцы вдоль азиатского берега Стамбула

Девичью башню — одну из главных визиток города

панорамы Айя-Софии, Голубой мечети, Галатской башни и Галатского моста

После шоу темп вечера растёт. На сцену выходит саксофонист, затем подключается DJ — и корабль превращается в мини-клуб на воде.

Финал — спокойный и тёплый. Вам подадут турецкий чай и десерты.

Тайминг

19:30–20:00 — сбор гостей с билетом, включающим трансфер, из отелей

20:15 — встреча гостей с билетом без трансфера на причале

20:30 — рассадка на корабле. Команда помогает с размещением, начинается подача холодных закусок

21:00 — отплытие. Корабль выходит в Босфор и начинается ужин, затем — шоу-программа

23:30 — завершение программы. Корабль прибывает к причалу. Гостей с включённым трансфером развозят обратно по отелям

Организационные детали

Трансфер из отелей производится исключительно из туристической зоны Стамбула (Султанахмет, Лалели, Аксарай, Бейазит, Чемберлиташ, Сиркеджи, Каракёй, Таксим, Бейоглу)

Едем на автобусах Iveco и Mercedes Sprinter

Сопровождающий из нашей команды проводит вас до лайнера и встретит на причале после круиза

Меню