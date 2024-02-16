Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Личный мастер-класс в Стамбуле

Попробовать историю на вкус в компании кулинара-консультанта сериала «Великолепный век»

В колоритном стамбульском ресторане под чутким руководством шефа вы приготовите вкуснейшие блюда дворцовой кухни. Узнаете древние османские рецепты и выясните, какую еду предпочитали есть султаны.

А после насладитесь уникальным вкусом созданных вами угощений в роскошном интерьере стамбульского ресторана.
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Ближайшие даты:
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€157
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Я провожу вас в ресторан в историческом центре города. Вы расположитесь в кухне-студии, где шеф расскажет о секретах аутентичных османских рецептов. Мастер поможет на всех этапах — и вы приготовите три блюда султанского стола, которые после с удовольствием съедите в шикарном интерьере ресторана.

Примеры блюд

Блюда всегда разные — какие именно из них вы будете готовить, шеф расскажет перед началом мастер-класса.

  • Основное блюдо: фаршированное мясом, рисом и миндалём яблоко или фаршированная дыня
  • Горячее блюдо: гусиный кебаб с мятным соусом или фаршированный мясом и томатами баклажан
  • Закуска: фаршированные виноградные листья с кислой вишней или рулет с мёдом, шестью видами сыра и горошком

Организационные детали

  • Вам предоставят всё необходимое для готовки — фартук, перчатки и поварские колпаки, инвентарь и свежие продукты
  • По окончании вы получите сертификат об участии в кулинарном мастер-классе с шеф-поваром
  • По желанию вы можете заказать любые блюда и напитки из меню ресторана. Это оплачивается отдельно.
  • В ресторане есть стилизованная фотозона, где вы по желанию сфотографируетесь в султанских нарядах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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