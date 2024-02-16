Попробовать историю на вкус в компании кулинара-консультанта сериала «Великолепный век»
В колоритном стамбульском ресторане под чутким руководством шефа вы приготовите вкуснейшие блюда дворцовой кухни. Узнаете древние османские рецепты и выясните, какую еду предпочитали есть султаны.
А после насладитесь уникальным вкусом созданных вами угощений в роскошном интерьере стамбульского ресторана.
А после насладитесь уникальным вкусом созданных вами угощений в роскошном интерьере стамбульского ресторана.
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€157
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Я провожу вас в ресторан в историческом центре города. Вы расположитесь в кухне-студии, где шеф расскажет о секретах аутентичных османских рецептов. Мастер поможет на всех этапах — и вы приготовите три блюда султанского стола, которые после с удовольствием съедите в шикарном интерьере ресторана.
Примеры блюд
Блюда всегда разные — какие именно из них вы будете готовить, шеф расскажет перед началом мастер-класса.
- Основное блюдо: фаршированное мясом, рисом и миндалём яблоко или фаршированная дыня
- Горячее блюдо: гусиный кебаб с мятным соусом или фаршированный мясом и томатами баклажан
- Закуска: фаршированные виноградные листья с кислой вишней или рулет с мёдом, шестью видами сыра и горошком
Организационные детали
- Вам предоставят всё необходимое для готовки — фартук, перчатки и поварские колпаки, инвентарь и свежие продукты
- По окончании вы получите сертификат об участии в кулинарном мастер-классе с шеф-поваром
- По желанию вы можете заказать любые блюда и напитки из меню ресторана. Это оплачивается отдельно.
- В ресторане есть стилизованная фотозона, где вы по желанию сфотографируетесь в султанских нарядах
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- В районе Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 381 туриста
Приветствую вас! Меня зовут Фырат. Я окончил Молдавский государственный университет, 5 лет преподавал в школе английский и русский языки. В 2016 получил официальную лицензию гида Министерства культуры и туризма Турции. С радостью покажу вам любимый Стамбул — сердце нашей гостеприимной страны.
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