В колоритном стамбульском ресторане под чутким руководством шефа вы приготовите вкуснейшие блюда дворцовой кухни. Узнаете древние османские рецепты и выясните, какую еду предпочитали есть султаны. А после насладитесь уникальным вкусом созданных вами угощений в роскошном интерьере стамбульского ресторана.

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Описание

Что вас ожидает

Я провожу вас в ресторан в историческом центре города. Вы расположитесь в кухне-студии, где шеф расскажет о секретах аутентичных османских рецептов. Мастер поможет на всех этапах — и вы приготовите три блюда султанского стола, которые после с удовольствием съедите в шикарном интерьере ресторана.

Примеры блюд

Блюда всегда разные — какие именно из них вы будете готовить, шеф расскажет перед началом мастер-класса.

Основное блюдо: фаршированное мясом, рисом и миндалём яблоко или фаршированная дыня

Горячее блюдо: гусиный кебаб с мятным соусом или фаршированный мясом и томатами баклажан

Закуска: фаршированные виноградные листья с кислой вишней или рулет с мёдом, шестью видами сыра и горошком

Организационные детали