Один из лучших способов знакомства с городом — водная прогулка.
Вы взглянете на Стамбул с новой стороны, оцените красоту дворцов, мечетей, набережных и особняков с воды.
А заодно — отдохнёте на комфортабельной яхте, сделаете множество ярких фотографий и узнаете больше об истории столицы трёх империй.
Описание водной прогулки
Сначала мы плавно пройдём вдоль европейского побережья Босфора. Вы увидите главные достопримечательности Стамбула — дворцы, мечети и мосты, соединяющие два континента.
Пересечём пролив и подойдём ближе к азиатскому берегу. Вам откроются виды на район Ускюдар и Девичью башню. Пройдём под Босфорским мостом и отправимся обратно.
И конечно, по пути мы расскажем о каждой из достопримечательностей и поделимся легендами и историческими событиями, которые связаны с Босфором.
Организационные детали
- Перед отправлением проводится инструктаж. На яхте имеются спасательные жилеты, спасательный круг и аптечка. Судно имеет лицензию и разрешение на прогулки по Босфору
- Прогулка проходит на современной моторной яхте. На борту есть открытая и закрытая палубы, мягкие диваны, туалет, музыка и тент от солнца
- Прогулка подходит для взрослых и детей старше 4 лет
- С вами будет опытный капитан и один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 127 туристов
Мы начинали со Стамбула, но теперь наши маршруты охватывают и другие удивительные места Турции. По суше или по воде, на автомобиле, яхте, пароме или пешком — мы покажем страну в её настоящей красоте. С нами вы сможете насладиться путешествием в неспешной атмосфере, открывая Турцию так, как её видят местные.
