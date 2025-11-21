Один из лучших способов знакомства с городом — водная прогулка. Вы взглянете на Стамбул с новой стороны, оцените красоту дворцов, мечетей, набережных и особняков с воды. А заодно — отдохнёте на комфортабельной яхте, сделаете множество ярких фотографий и узнаете больше об истории столицы трёх империй.

Описание водной прогулки

Сначала мы плавно пройдём вдоль европейского побережья Босфора. Вы увидите главные достопримечательности Стамбула — дворцы, мечети и мосты, соединяющие два континента.

Пересечём пролив и подойдём ближе к азиатскому берегу. Вам откроются виды на район Ускюдар и Девичью башню. Пройдём под Босфорским мостом и отправимся обратно.

И конечно, по пути мы расскажем о каждой из достопримечательностей и поделимся легендами и историческими событиями, которые связаны с Босфором.

Организационные детали