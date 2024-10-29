Наша экскурсия — это увлекательное путешествие по той части города, где исторически соединились разные культуры. Они превратили район в настоящий калейдоскоп из узких улочек с разноцветными домиками. Также здесь сохранилось множество церквей разных конфессий. Мы отправляемся навстречу новым открытиям в уже знакомом Вечном городе!
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсииОдин из старейших районов Стамбула Балат в прошлом был еврейским кварталом. Он находится недалеко от центра города, но не пользуется такой популярностью у туристов, как другие районы, хотя именно здесь можно погрузиться в историю и культуру Стамбулу. Вы узнаете, как этот яркий квартал связан с многовековой историей Стамбула. Мы прогуляемся по Балату и оценим все самое интересное, что он может предложить:
- увидим Константинопольский патриархат — здесь находится богато украшенный патриарший трон, который сохранился еще со времен Византийской империи;
- осмотрим Греческую школу — уникальное образовательное учреждение, основанное в XV веке. Сейчас школа занимает замок в стиле модерн с башней-обсерваторией. Когда-то здесь учились отпрыски богатых греческих семей, многие выпускники становились видными чиновниками при османах;
- будем любоваться разноцветными домиками, ставшими визитной карточкой Балата, — пройдемся по уютным улочкам, полюбуемся колоритными зданиями и найдём лучшие места для фото. Важная информация: 📌На экскурсии по району Балат мы посещаем патриархат, для входа должна быть соответствующая одежда для мужчин и женщин. 📌Желательно так же иметь istanbulkart для оплаты проезда.
Ежедневно в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|€26
|Детский (3-11)
|€22
|Пенсионеры (65+)
|€22
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Балат
- Константинопольский патриархат
- Греческая школа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Иметь istanbulkart для оплаты проезда.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У главного входа Египетского базара
Завершение: Район Балат
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- 📌На экскурсии по району Балат мы посещаем патриархат, для входа должна быть соответствующая одежда для мужчин и женщин
- 📌Желательно так же иметь istanbulkart для оплаты проезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Георгий
29 окт 2024
Очень интересная экскурсия. Гид отлично знает Истанбул и интересно рассказывает историю города.
N
Natalia
29 окт 2024
Гид Махмут, с отличным чувством юмора, знанием русского языка и увиденных достопримечательностей. Экскурсия по улицам старого Стамбула, с колоритными домиками, узнаваемыми по многим известным фото: так вот где эти места, не удивительно что там нам встретилась съемочная группа какого то фильма. Приготовьтесь увидеть и пройтись по крутым спускам и подъемам. В заключении выпили по чашечке вкусного кофе.
И
Ирина
7 окт 2024
К
Кристина
2 окт 2024
Потрясающая экскурсия! Гид Махмут рассказывал очень интересно, видно, что он опытный гид и экскурсовод! Авторская экскурсия создана очень интересно! Охвачены все основный места и достопримечательности Района Балат - что позволяет за короткое время с ними познакомиться. А ещё Махмут потрясающий фотограф! Знает какие нужны правильные ракурсы, чтобы фото получились невероятными! Очень рекомендую!
Входит в следующие категории Стамбула
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