N Natalia

Гид Махмут, с отличным чувством юмора, знанием русского языка и увиденных достопримечательностей. Экскурсия по улицам старого Стамбула, с колоритными домиками, узнаваемыми по многим известным фото: так вот где эти места, не удивительно что там нам встретилась съемочная группа какого то фильма. Приготовьтесь увидеть и пройтись по крутым спускам и подъемам. В заключении выпили по чашечке вкусного кофе.