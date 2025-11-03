Балат — один из самых атмосферных и самобытных районов Стамбула. Здесь жили евреи, греки, армяне, болгары и турки, каждая община оставила свой след в облике и атмосфере квартала. Мы пройдём по его узким улочкам, обсудим богатую истории и заглянем в храмы разных конфессий.

Описание экскурсии

Красочные домики и яркая архитектура Балата

Узкие мощёные улочки с яркими фасадами — символ Балата и отличное место для фото. Не случайно район давно полюбился артистам, дизайнерам и хипстерам. Здесь много уютных кафе, винтажных лавок, бутиков и галерей — всё это создаёт особую атмосферу.

Греческий православный лицей (внешний осмотр)

Рассмотрим здание с ярким фасадом, известное как «Красная школа». Это одно из старейших греческих учебных заведений, основанное в 1454 году.

Церковь Святого Георгия (с посещением)

В Стамбуле находится резиденция Вселенского патриарха — духовный центр православного мира. Мы посетим важную святыню — церковь Святого Георгия.

Железная церковь (с посещением)

Заглянем в церковь Святого Стефана Болгарского — редкий чугунный храм, собранный как конструктор. Его возвели на зыбком грунте специально для болгарской общины, и сегодня он считается архитектурным феноменом.

Организационные детали