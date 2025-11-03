Балат — один из самых атмосферных и самобытных районов Стамбула.
Здесь жили евреи, греки, армяне, болгары и турки, каждая община оставила свой след в облике и атмосфере квартала. Мы пройдём по его узким улочкам, обсудим богатую истории и заглянем в храмы разных конфессий.
Описание экскурсии
Красочные домики и яркая архитектура Балата
Узкие мощёные улочки с яркими фасадами — символ Балата и отличное место для фото. Не случайно район давно полюбился артистам, дизайнерам и хипстерам. Здесь много уютных кафе, винтажных лавок, бутиков и галерей — всё это создаёт особую атмосферу.
Греческий православный лицей (внешний осмотр)
Рассмотрим здание с ярким фасадом, известное как «Красная школа». Это одно из старейших греческих учебных заведений, основанное в 1454 году.
Церковь Святого Георгия (с посещением)
В Стамбуле находится резиденция Вселенского патриарха — духовный центр православного мира. Мы посетим важную святыню — церковь Святого Георгия.
Железная церковь (с посещением)
Заглянем в церковь Святого Стефана Болгарского — редкий чугунный храм, собранный как конструктор. Его возвели на зыбком грунте специально для болгарской общины, и сегодня он считается архитектурным феноменом.
Организационные детали
- Ограничение по возрасту 12+
- Вам понадобится Istanbulkart с балансом 60 лир на чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Египетского базара
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваш гид в Стамбуле & Анталии — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 4381 туриста
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Елена
3 ноя 2025
Была сегодня на экскурсии с Али, очень приятное послевкусие. Ощущение, что давний друг рассказывает и показывает новый город. Прогулка была мега комфортной и увлекательной. Посетили очень самобытный район, подмечали много деталей, кайфовали от прекрасного дня. Советую к посещению!
