Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»

Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Таких эмоций от Стамбула вы точно ещё не получали.

Мы проедем на мотоцикле по главным улицам, сольёмся с толпой на шумной Таксим, переберёмся на другую сторону Босфора и поднимемся на холм
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Чамлыджа, чтобы увидеть весь город как на ладони. Вы узнаете много интересного о султанах, мечетях и истории Турции. Я за рулём мотоцикла более 10 лет — провезу вас бережно и безопасно.

5
3 отзыва
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Холм Пьер Лоти. Мы поднимемся на фуникулёре на одну из лучших смотровых площадок города, откуда открывается вид на залив Золотой рог и городскую панораму. Я расскажу историю мореплавателя и путешественника Пьера Лоти. Вы также узнаете, почему султаны короновались именно в этом районе.

Площадь Таксим с её архитектурой 19 века, ретротрамваями, антикварными лавками, уютными кафе и магазинами. Я объясню, почему Таксим стала главной площадью страны и как район Бейоглу повлиял на современную Турцию.

Галатская башня. Мы осмотрим башню снаружи, но при желании вы сможете подняться на неё.

Холм Чамлыджа — самая высокая точка азиатской части города. По вашему желанию мы пересечём Босфор на пароме или проедем по мосту. Поднимемся на холм Чамлыджа, откуда увидим Босфор, дворец Топкапы, Галатскую башню и старинные мечети. Поговорим о том, как строилась мечеть Чамлыджа, в архитектуре которой так удачно сочетаются классические и современные детали.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на мотоцикле Yamaha MT-07, услуги гида, билеты на паром и фуникулёр
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются билеты на Галатскую башню (€30 с человека), напитки и еда
  • Я выдам вам шлем и перчатки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€219
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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1
А
24 апр 2024
Начну с того, что я перфекционист и зануда (дева по гороскопу), я вижу все детали и как правило лучше промолчу, но этой экскурсии я оставлю отзыв.
Мы договорились начать… в 7(!!!)
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утра и ровно в 7 Абдуррахим был около отеля. Это первое что меня подкупило. Второй и последующие плюсы - показал документы, чистый шлем, предложил куртку дополнительную, если будет холодно, перчатки.
Маршрут очень интересный, чудесные виды никого не оставят равнодушными. В исторические факты мы сильно не углублялись, я была подкована лекциями историков, мне были интересны обывательские детали и сама прогулка на мотоцикле.
10 из 10! Напоминаю, я зануда, оценки такие ставлю крайне редко…

Ксения
18 апр 2024
Кто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интересная информация, красивые фотографии и видео!
Огромное спасибо Рахиму за его профессионализм в езде как по маленьким турецким улочкам, так и по большим дорогам, за то, что нигде не торопил и в целом за тот прекрасный вечер!
Кто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интересная
М
7 апр 2024
Это было лучшим моим решением!
Мастер своего дела,как экскурсовод и водитель мотоцикла-высший пилотаж.
Интересно, познавательно, вкусно и с ветерком. Я очень довольна. Много полезной и новой для меня информации. Куча мест о которых я бы сама и не узнала. Проехали очень много, увидела еще больше.
Спасибо большое Абдуррахиму!
Я советую

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