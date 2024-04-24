Холм Пьер Лоти. Мы поднимемся на фуникулёре на одну из лучших смотровых площадок города, откуда открывается вид на залив Золотой рог и городскую панораму. Я расскажу историю мореплавателя и путешественника Пьера Лоти. Вы также узнаете, почему султаны короновались именно в этом районе.
Площадь Таксим с её архитектурой 19 века, ретротрамваями, антикварными лавками, уютными кафе и магазинами. Я объясню, почему Таксим стала главной площадью страны и как район Бейоглу повлиял на современную Турцию.
Галатская башня. Мы осмотрим башню снаружи, но при желании вы сможете подняться на неё.
Холм Чамлыджа — самая высокая точка азиатской части города. По вашему желанию мы пересечём Босфор на пароме или проедем по мосту. Поднимемся на холм Чамлыджа, откуда увидим Босфор, дворец Топкапы, Галатскую башню и старинные мечети. Поговорим о том, как строилась мечеть Чамлыджа, в архитектуре которой так удачно сочетаются классические и современные детали.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на мотоцикле Yamaha MT-07, услуги гида, билеты на паром и фуникулёр
Дополнительно (по желанию) оплачиваются билеты на Галатскую башню (€30 с человека), напитки и еда
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдуррахим — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 514 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Абдуррахим, я закончил исторический факультет университета Мармара. Хорошо владею русским языком — у меня русская жена, я бывал в Москве, Киеве и Казахстане. С удовольствием покажу вам лучшие места Стамбула и расскажу о них самое интересное!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
24 апр 2024
Начну с того, что я перфекционист и зануда (дева по гороскопу), я вижу все детали и как правило лучше промолчу, но этой экскурсии я оставлю отзыв. Мы договорились начать… в 7(!!!) читать дальше
утра и ровно в 7 Абдуррахим был около отеля. Это первое что меня подкупило. Второй и последующие плюсы - показал документы, чистый шлем, предложил куртку дополнительную, если будет холодно, перчатки. Маршрут очень интересный, чудесные виды никого не оставят равнодушными. В исторические факты мы сильно не углублялись, я была подкована лекциями историков, мне были интересны обывательские детали и сама прогулка на мотоцикле. 10 из 10! Напоминаю, я зануда, оценки такие ставлю крайне редко…
Ксения
18 апр 2024
Кто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интересная информация, красивые фотографии и видео! Огромное спасибо Рахиму за его профессионализм в езде как по маленьким турецким улочкам, так и по большим дорогам, за то, что нигде не торопил и в целом за тот прекрасный вечер!
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Милена
7 апр 2024
Это было лучшим моим решением! Мастер своего дела,как экскурсовод и водитель мотоцикла-высший пилотаж. Интересно, познавательно, вкусно и с ветерком. Я очень довольна. Много полезной и новой для меня информации. Куча мест о которых я бы сама и не узнала. Проехали очень много, увидела еще больше. Спасибо большое Абдуррахиму! Я советую
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