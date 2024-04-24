Таких эмоций от Стамбула вы точно ещё не получали.Мы проедем на мотоцикле по главным улицам, сольёмся с толпой на шумной Таксим, переберёмся на другую сторону Босфора и поднимемся на холм

Чамлыджа, чтобы увидеть весь город как на ладони. Вы узнаете много интересного о султанах, мечетях и истории Турции. Я за рулём мотоцикла более 10 лет — провезу вас бережно и безопасно.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Холм Пьер Лоти. Мы поднимемся на фуникулёре на одну из лучших смотровых площадок города, откуда открывается вид на залив Золотой рог и городскую панораму. Я расскажу историю мореплавателя и путешественника Пьера Лоти. Вы также узнаете, почему султаны короновались именно в этом районе.

Площадь Таксим с её архитектурой 19 века, ретротрамваями, антикварными лавками, уютными кафе и магазинами. Я объясню, почему Таксим стала главной площадью страны и как район Бейоглу повлиял на современную Турцию.

Галатская башня. Мы осмотрим башню снаружи, но при желании вы сможете подняться на неё.

Холм Чамлыджа — самая высокая точка азиатской части города. По вашему желанию мы пересечём Босфор на пароме или проедем по мосту. Поднимемся на холм Чамлыджа, откуда увидим Босфор, дворец Топкапы, Галатскую башню и старинные мечети. Поговорим о том, как строилась мечеть Чамлыджа, в архитектуре которой так удачно сочетаются классические и современные детали.

Организационные детали