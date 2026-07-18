Вы посетите европейскую и азиатскую части Стамбула, подниметесь на холмы с роскошными видами, покатаетесь на пароме по Босфору и расшифруете архитектуру величественных мечетей.
Я расскажу о местной культуре, истории, традициях и помогу понять, что отличает Стамбул от других мегаполисов мира.
Я расскажу о местной культуре, истории, традициях и помогу понять, что отличает Стамбул от других мегаполисов мира.
Описание экскурсии
Стамбул изнутри
Мы проедем по самым интересным и живописным местам Стамбула. В программе экскурсии:
- Холм Пьер Лоти — один из самых популярных среди путешественников районов Стамбула, известный смотровой площадкой, к которой вас доставят прозрачные кабинки фуникулера. С холма вам откроются по-настоящему завораживающие виды: воды Босфора, большие корабли, колоритные рыбацкие шлюпки и бескрайние просторы города.
- Площадь Таксим — расположенная в европейской части Стамбула, между бухтой Золотой рог и проливом Босфор, она впечатлит вас архитектурой XIX века, старинными трамваями, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов.
- Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите, когда и кем она была возведена, и, по желанию, подниметесь на смотровую площадку с великолепными видами на город и окрестности.
- Стены Феодосия — древние стены Константинополя. Здесь я покажу Золотые ворота, крепость Едикуле и гигантские ядра пушек.
- Холм Чамлыджа — вы рассмотрите с высоты птичьего полета дворец Топкапы, Галатскую башню и старинные крепости. А еще увидите самую большую мечеть в стране и услышите историю ее создания.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном Mercedes Vito
- Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Входные билеты на Галатскую башню (посещение по желанию) не включены в стоимость: 350 лир с человека, дети до 5 лет бесплатно
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Также мы можем начать экскурсию из аэропорта. Встреча дополнительно оплачивается в размере 50€. Эту сумму нужно заранее перевести гиду в качестве предоплаты (в случае отмены трансфера с вашей стороны эти деньги не возвращаются).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место встречи по договоренности с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1132 туристов
Дорогие путешественники, Стамбул ждет именно вас! Мы рады приветствовать вас в культурном центре Турции. Меня зовут Евгений, мы вместе с нашей командой опытных русскоговорящих гидов с удовольствием познакомим вас с центром Мраморного региона, куда ежегодно спешат попасть миллионы туристов со всего мира. Вас ждут не только популярные туристические достопримечательности, но и другие, малоизвестные и удивительные уголки Стамбула. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия понравилась. Особенно впечатлили красоты Стамбула с высоты террас, где кружатся чайки, с видом на необъятные холмы с городской застройкой и акваторией Босфора!
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Вовремя встретили в аэропорту, учли наши пожелания, гид Ирина рассказала про историю и современную жизнь Стамбула, а потом доставили нас до отеля. Все в рамках ожиданий, очень понравилось!
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Прекрасное приключение!!! Гид Инга очень знающий, очень много рассказала, отвечала на все вопросы. Показала мне за день больше, наверное, чем многие могут увидеть за месяц. Замечательный фотограф, сделала мне много интересных фото! Водитель Лютфи - настоящий профессионал и очень добрый человек! Сказочно!
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Экскурсия в целом прошла неплохо, но осадочек остался. Плюс — нас действительно повозили по всему Стамбулу, география маршрута порадовала. Минус — экскурсовод Ирина почти ничего не рассказала о самом городе.
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М
Замечательная экскурсия по Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине. Мы интересно провели время, посетили старый и новый город, прокатились на фуникулере и прошли на пароме по Босфору. Ирина интересный рассказчик. Мы
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В
Огромное спасибо за организацию короткого, но что самое главное ночного путешествия по новому и старому Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине, влюблённой в город и понимающей все его контрасты. Команда смогла организовать и помочь увидеть основные достопримечательности Великого города. Рекомендую команду, если у вас нестандартный запрос по времени и логистике, справляются на отлично.
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Входит в следующие категории Стамбула
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