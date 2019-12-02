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Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии

Евгений
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Евгений – экскурсионное агентство
Вы посетите европейскую и азиатскую части Стамбула, подниметесь на холмы с роскошными видами, покатаетесь на пароме по Босфору и расшифруете архитектуру величественных мечетей.

Я расскажу о местной культуре, истории, традициях и помогу понять, что отличает Стамбул от других мегаполисов мира.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Автомобильное путешествие по Стамбулу

Что вас ожидает

Стамбул изнутри
Мы проедем по самым интересным и живописным местам Стамбула. В программе экскурсии:

  • Холм Пьер Лоти — один из самых популярных среди путешественников районов Стамбула, известный смотровой площадкой, к которой вас доставят прозрачные кабинки фуникулера. С холма вам откроются по-настоящему завораживающие виды: воды Босфора, большие корабли, колоритные рыбацкие шлюпки и бескрайние просторы города.
  • Площадь Таксим — расположенная в европейской части Стамбула, между бухтой Золотой рог и проливом Босфор, она впечатлит вас архитектурой XIX века, старинными трамваями, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов.
  • Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите, когда и кем она была возведена, и, по желанию, подниметесь на смотровую площадку с великолепными видами на город и окрестности.
  • Мечеть Чамлыджа — вы узнаете, кто заложил ее первый камень, и впечатлитесь, насколько органично архитекторам удалось соединить в конструкции мечети классические и современные элементы.
  • Смотровая площадка на холме Чамлыджа — это великолепная возможность с высоты рассмотреть дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора.
  • Район Кадыкей — один из древнейших в Стамбуле. Чтобы добраться до него, мы воспользуемся паромом. В Кадыкее вы попадете в настоящий Стамбул: без толп туристов и навязывающих все подряд продавцов. Здесь вас окружат местные, никуда не спешащие, люди, наблюдать за которыми — одно удовольствие.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Входные билеты на Галатскую башню (посещение по желанию) не включены в стоимость: 6 евро с человека, дети до 5 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу, мы можем встретить вас в аэропорту. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Автомобильное путешествие по Стамбулу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я работаю гидом в Стамбуле более 5 лет в компании таких же влюблённых в город людей. С удовольствием покажем вам не только основные туристические достопримечательности, но и другие удивительные уголки города. До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 декабря 2019
Благодарю за экскурсию! Все отлично организовано, экскурсия автомобильная, мерседес вита, приехали заранее, детское кресло предоставили. Конечно, самое главное это гид - Сабри, замечательный рассказчик! Интересно, без сухих фактов, не перегружено! Мне понравилось что так как экскурсия индивидуальная, можно изменить маршрут, гид подскажет какие места лучше посетить, например, если как у нас шел дождик. Мы выбрали автомобильную экскурсию, так как папе тяжело ходить на большие расстояния, а хотелось узнать и увидеть все по максимум за 1 день. Для тех кто едет в первые в стамбул, я бы посоветовала брать все таки пешеходную экскурсию по старому городу. На этой было 2 отличные панорамные площадки, советую всем посетить, вид на стамбул шикарный. Нам, все понравилось, спасибо! Ах, да! И никаких магазинов "по пути". ))))

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