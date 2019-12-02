Благодарю за экскурсию! Все отлично организовано, экскурсия автомобильная, мерседес вита, приехали заранее, детское кресло предоставили. Конечно, самое главное это гид - Сабри, замечательный рассказчик! Интересно, без сухих фактов, не перегружено! Мне понравилось что так как экскурсия индивидуальная, можно изменить маршрут, гид подскажет какие места лучше посетить, например, если как у нас шел дождик. Мы выбрали автомобильную экскурсию, так как папе тяжело ходить на большие расстояния, а хотелось узнать и увидеть все по максимум за 1 день. Для тех кто едет в первые в стамбул, я бы посоветовала брать все таки пешеходную экскурсию по старому городу. На этой было 2 отличные панорамные площадки, советую всем посетить, вид на стамбул шикарный. Нам, все понравилось, спасибо! Ах, да! И никаких магазинов "по пути". ))))