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Основное время она посвящала своей жизни, личному опыту и историям «из прошлого». Информации об архитектуре, традициях или истории мы услышали критически мало.



Отдельно про организацию. Мы просто спросили у гида, где можно поужинать, и нас привезли в ресторан (который не входил в программу). После этого Ирина объявила экскурсию завершенной, хотя по плану оставалось еще 3 часа и мы так и не попали в Сулеймание (мечеть Сулеймана), которую нам обещали.



Если вы хотите послушать истории из жизни — подойдет. Если нужны глубокие знания о Стамбуле — просите другого гида и следите за таймингом. Обещанное не выполнили.